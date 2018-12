Praha - V sobotní dohrávce 30. kola hokejové extraligy třetí Hradec Králové přivítá Olomouc. Utkají se dva týmy, které v prvním startu po Štědrém dnu shodně promarnily vedení 4:2 a zápasy nakonec i ztratily. Hanáci, kteří za Mountfieldem zaostávají o pět bodů, prohráli ve středu potřetí za sebou.

Východočeši doma příliš často body nerozdávají. Dobře však vědí, že před Olomoucí se musejí mít na pozoru. "Má dobrý mančaft, postavený na obraně, skvěle jim chytá gólman Konrád. Už jsme s nimi dvakrát hráli, vždy se jednalo o vyrovnané zápasy, které zlomily slepené góly," připomněl pro klubový web mladý útočník Patrik Miškář.

"V sobotu je musíme dát my a urvat utkání pro sebe. S Olomoucí je to vždy bojovný zápas. Na tom to oni mají postavené, blokují střely a pomáhají brankáři. Musíme mu tam dobře clonit a vstřelit nějaké branky," řekl Miškář, jaká cesta by mohla vést k úspěchu.

Olomoučtí neberou menší třízápasovou šňůru proher nikterak tragicky. I proto, že poslední dva soupeři spadali do kategorie těch nejobtížnějších. "Prohráli jsme v Třinci a naposledy doma s obhájcem titulu Brnem. Celkem jsou to sice už tři porážky, ale ve dvou těch zápasech jsme bodovali alespoň tím jedním bodem," řekl ČTK trenér Zdeněk Moták.

Přitakal, že nyní je před Hanáky další výborný soupeř. "Hradec je dobře organizovaný tým, navíc bude doma. Mají v mužstvu výborné individuality, zdobí je výborné bruslení, skvěle hrají přesilové hry a mají dobré brankáře. Bude důležité s nimi vydržet bruslit, ale zároveň se držet naší hry a bojovat na maximum. Půjdeme do utkání s pokorou, ale také s touhou uspět, nemáme se čeho bát," prohlásil Moták.

Scházet bude opět klíčová postava týmu Zbyněk Irgl. "Nemělo by se jednat o nic dlouhodobějšího, ale je pro nás důležité, aby se nyní doléčil a byl stoprocentně v pořádku. Abychom ho zbytečně neodepsali v této fázi sezony," vysvětlil Moták.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 30. kola: Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Olomouc (5.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 29 zápasů/25 bodů (6 branek + 19 asistencí) - Zbyněk Irgl 26/20 (14+6). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell průměr 2,10 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,84, Jaroslav Pavelka 2,52, 90,25 a dvakrát udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,36, 91,31 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,65 a 90,95. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála tři z posledních pěti vzájemných zápasů, ale doma proti ní Mountfield dvakrát za sebou naplno bodoval. - Hradec Králové po pěti výhrách za sebou prohrál ve středu ve Zlíně 4:6, poté co ztratil vedení 4:2. Doma Mountfield třikrát za sebou zvítězil. - Olomouc po šňůře šesti vítězství třikrát za sebou prohrála, dvakrát z toho to bylo až v nastavení. - Olomoucký obránce Robin Staněk v neděli oslaví 30. narozeniny. Další program: Neděle 30. prosince - 31. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 3:5), 15:30 Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň (2:9), PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec (2:7, 3:5), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno (3:2 po sam. nájezdech, 0:2), HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (2:0, 1:4), 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov (3:4 v prodl., 2:7; ČT Sport).