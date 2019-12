Hradec Králové v derby v Pardubicích ukončil sérii čtyř porážek

Pardubice - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 30. extraligovém kole východočeské derby na ledě Pardubic 4:1. Mountfield se ve druhé třetině ujal dvoubrankového vedení, které navýšil ještě na začátku závěrečné třetiny a v klidu kráčel za výhrou. Dynamo dokázalo jen snížit. Hostující hokejisté zvítězili po čtyřech porážkách v řadě, naopak Pardubice počtvrté za sebou ztratily a pod novým trenérem Milanem Razýmem na vítězství stále čekají.

Oba týmy tížila před zápasem série porážek, a tak nebylo divu, že se hrálo od začátku hodně opatrně. O trochu nebezpečnější byl Hradec, jenže Jergl, Lev ani Filip Pavlík v solidních pozicích Kacetla neprostřelili. Jedinou vážnější možnost Dynama v první části měl při přesilovce Mandát, který trefil Mazance do masky. Chvíli před sirénou minul branku Koukal.

Do druhé třetiny vstoupili Pardubičtí velkým náporem, během kterého stihli i vystřídat, ale Kindl v gólové šanci mířil bekhendem jen do hradeckého brankáře. Čekání na gól ukončil v 25. minutě Paulovič, který rychle dojel Kacetlem vyražený puk a zavěsil. I po úvodní brance byli směrem dopředu snaživější domácí hráči a srovnat mohl v přesilovce po buly Mandát. Mazanec ale chytal skvěle a kolem poloviny utkání na něm ztroskotali i Vlach s Beranem.

Mountfield trpělivě čekal na chybu a po jedné takové ujížděli ve dvou proti jednomu Lev s Klímou, jenže Kacetl se stihl rychle přesunout a dobře načasovanou akci zneškodnit. Druhý gól Hradce ale jen o chvíli oddálil. Ve 37. minutě vybojovali Smoleňák s Chalupou kotouč za pardubickou brankou a Cingel z ideální střelecké pozice zamířil přesně pod horní tyčku.

Pardubice otevřely hru, ale hned první velkou chybu potrestal Dragoun, jemuž kotouč před brankářem přenechal Jergl. V oslabení pak mohl snížit Látal, ale Mazanec ještě odolal. V 51. minutě už ani on nestačil na dělovku Koláře od modré čáry. Chvíli nato naděje Dynama držel Kacetl, který lapačkou vychytal Šaldu i osamoceného Chalupu. Jenže hosté soupeře vůbec nepustili k náporu a výhru ve východočeském derby jim pojistil ranou do prázdné branky Perret.

Hlasy trenérů po utkání:

Michal Mikeska (Pardubice): "Byli jsme si vědomi důležitosti zápasu a toho, že ani jeden tým není úplně v pohodě. Chtěli jsme hrát aktivně a hodně střílet, ale první třetina tomu neodpovídala, naštěstí jsme ji udrželi bezbrankovou. Naše hra se ve druhé třetině zvedla, ale paradoxně jsme ji prohráli 0:2. Zase jsme se chtěli nadechnout k obratu, ale bohužel se nic takového nestalo. Musím uznat, že soupeř byl od začátku rychlejší a svižnější. Bojujeme se zraněními, Kousal s Machalou jsou zásadní hráči, a šířkou kádru, na což musíme reagovat. Také potřebujeme, aby šla hra od všech pěti hráčů jedním směrem."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to vyrovnaný zápas. Začali jsme aktivně a vytvářeli si šance, ale gól jsme nedali. Od druhé třetiny byli aktivnější domácí, zatímco my jsme odjížděli do brejků a podařilo se nám vstřelit dva góly, které byly pro vývoj zápasu důležité. Třetí gól na začátku třetí části byl rozhodující. Vítězství je pro nás hodně cenné, protože to byl velmi důležitý zápas."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 51. J. Kolář (Harju, J. Mikuš) - 25. Paulovič (Pilař), 37. Cingel (Smoleňák, M. Chalupa), 45. Dragoun (Jergl), 59. Perret (Lev). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:3, navíc T. Voráček (Pardubice) 10 min. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - J. Kolář, T. Voráček, Eklund, Holland, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, Mandát, Kusý - D. Kindl, R. Vlach, M. Látal - M. Beran, Poulíček, Harju - M. Machač, Matýs, Pochobradský. Trenér: Razým.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Cibulskus, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandič, Čáp - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Jergl, Koukal, Perret - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Paulovič, Dragoun, Pilař. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.