Hradec Králové uspěl v Budějovicích 5:3, nováčka zdolal i potřetí

České Budějovice - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v utkání 27. kola extraligy na ledě Českých Budějovic 5:3. Východočeši vedli v čase 9:35 už 4:0, pátým gólem však jistili výhru až v samém závěru. Za tři vzájemné duely tak nenechali nováčkovi ještě ani bod. Třemi body za dvě branky a nahrávku se v dresu vítězů blýskl útočník Radek Smoleňák, dvě asistence zaznamenal hvězdný bek Filip Hronek.

Třetí souboj v sezoně mezi hráči Motoru a Mountfieldu vypadal zpočátku na třetí výprask Jihočechů, nakonec byl ale ze všech nejvyrovnanější a dramatický až do úplného závěru.

Domácí nasadili sparťanskou posilu Formana, jenž se uvedl dvouminutovým trestem při prvním střídání. Hosté zpočátku točili tři pětice a nastolili vysoké tempo, z něhož vyplynulo jejich rychlé vedení. Od modré čáry se nejdříve trefil Šalda, potom se dvakrát zblízka prosadil důrazný Smoleňák.

Při čtvrtém gólu střílel Perret přes obránce Rotha, od něhož kotouč změnil směr a brankář Patera nestihl zareagovat. Do brankoviště se poté poprvé v sezoně postavil Strmeň. Nedlouho před první pauzou mohl korigovat Doležal, ale neprosadil se u pravé tyčky.

Do druhého dějství vstoupili Českobudějovičtí nebojácně a novic Forman se prosadil ze skrumáže svojí premiérovou trefou. Výrazně zvýšená aktivita se zlepšeným pohybem umožnily Prospalovu souboru zatlačit soupeře do pásma a vytrvale zaměstnávat brankáře Mazance. Hradecká obrana sice nepouštěla hráče Motoru do vyložených šancí, ale před brankovištěm bylo stále živo. Také druhý gól z hole Jonáka se zrodil ze skrumáže, tentokrát při signalizované výhodě.

Důraz a převaha Motoru se přenesly i do třetí části, v jejímž úvodu se Doležal probil před Mazance a prostřelil ho s dávkou štěstí - video potvrdilo, že kotouč přešel za brankovou čarou. Vyrovnat mohli Karabáček po nápřahu z mezikruží nebo hbitý Forman, který se prosmýkl kolem několika hráčů až k Mazancovi.

Zblízka se pokoušel skórovat také Venkrbec. Necelé dvě minuty před sirénou šli domácí do čtyřech za hru v šesti, přesto zkusili power play, kterou nakonec po prohřešku Kellyho Klímy hráli pět na čtyři, ale inkasovali do prázdné branky, když účet zápasu podtrhl Lev.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Úvodní třetina určila ráz celého zápasu. Působili jsme ustrašeně a hráli s příliš velkým respektem. Nebruslili jsme, neměli pohyb. Byli jsme strašidelní. Za dalších čtyřicet minut nemám nic, co bych mužstvu vytknul. Forman potvrdil, co si od něho slibujeme. Je výborný v útočném pásmu a přinesl do týmu extraligovou kvalitu, která může pozvednout náš výkon."

David Kočí (Hradec Králové): "Povedl se nám výborně vstup do utkání. Po získání náskoku se ale hráči uspokojili a mysleli si, že to bude pohodový zápas. Domácí bojovali a zaslouženě korigovali. Ve třetí třetině jsme měli štěstí, že Budějovice nevyrovnaly."

Madeta Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 3:5 (0:4, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. M. Forman, 37. Jonák, 44. Z. Doležal - 1. Šalda (Smoleňák, J. Sklenář), 4. Smoleňák (Koukal, Hronek), 8. Smoleňák (Orsava, Šalda), 10. Perret (Kevin Klíma, Hronek), 60. Lev. Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Bez diváků.

České Budějovice: J. Patera (10. Strmeň) - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov, Roth - Jonák, Venkrbec, Christov - D. Voženílek, Gilbert, Michnáč - Z. Doležal, A. Raška, M. Forman - J. Suchánek, Prokeš, Karabáček. Trenér: Prospal.

Hradec Králové: Mazanec - Hronek, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Čáp - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Smoleňák, Zachar, J. Sklenář - Kelly Klíma, Cingel, Orsava - Jergl, Lev, Pilař. Trenér: V. Růžička st.