Hradec Králové ukončil vítěznou sérii Karlových Varů, vyhrál 4:3

Karlovy Vary - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v utkání 26. extraligového kola na ledě Karlových Varů 4:3 a utnuli tak vítěznou sérii Západočechů. Tým Energie neuspěl po šesti výhrách za sebou, v tabulce se na třetí místo před domácí dostala Sparta. Za vítěze dvakrát skóroval útočník Jakub Lev. Díky jeho gólům odskočil Mountfield během dvou minut v polovině třetí třetiny z 2:2 na 4:2. U všech branek Západočechů byl útočník David Kaše, jenž dal gól a na dva nahrál.

První větší příležitost v souboji týmů z první šestky měli ve třetí minutě Východočeši a po střele Zámorského rovnou zvonila tyč karlovarské branky. Na druhé straně Koblasa o čtyři minuty později po nacvičené přesilovkové akci neprostřelil z levého kruhu Mazance. Poprvé se měnilo skóre v 17. minutě, když Kevin Klíma nezištně přihrál najíždějícímu Hronkovi a ten přesně trefil puk nad Novotného levé rameno.

Úvod druhého dějství patřil hostům, šance Kellyho Klímy a Perreta nadvakrát skvěle zlikvidoval strážce domácí branky. Západočeši do poloviny zápasu vážněji zahrozili pouze Skuhravým, který nebezpečně v předbrankovém prostoru tečoval nahozený puk. Ve 31. minutě se domácím podařilo vyrovnat při vyloučení Smoleňáka, když Kašeho nahození prošlo shlukem hráčů až za Mazancova záda. Východočeši si však díky krásné kombinaci Zámorského s Cingelem již po další minutě vzali své vedení zpět. Po obdržené druhé brance Karlovarští přidali na aktivitě a ve 37. minutě rovněž po pěkné kombinaci na jeden dotek v podání první formace srovnal Hladonik.

Misky vah na stranu Mountfieldu opět překlopil ve 49. minutě Lev, který bombou od modré čáry využil přesilovku při vyloučení Pulpána. V 51. minutě navíc právě jeho zaváhání ve vlastním obranném pásmu potrestal opět Lev. Když šest minut před koncem základní doby využil přesilovku Koblasa, byli domácí zpět ve hře. Královéhradečtí si však koncovku pohlídali. Domácím k vyrovnání nepomohla ani 67 vteřin trvající hra bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že to bylo vyrovnané utkání, které rozhodovaly maličkosti. V náš neprospěch dnes rozhodlo hlavně to, že jsme pustili Hradec třikrát do vedení, což jsme rozhodně nechtěli. Chtěli jsme vstřelit první branku a nebo alespoň držet nerozhodný stav co nejdéle. Pustit třikrát Hradec do vedení, aby se mohl soustředit na tu svou důslednou a agresivní obranu se silovými hráči, tak to bylo pro nás potom extrémně těžké. Vrátili jsme se dvakrát do zápasu, potom jsme udělali zbytečný faul a po naší vyhrané buly jsme dostali další a rozhodující branku. Dnes jsme udělali o tu jednu chybu víc a potřetí už se nám to dotáhnout nepodařilo. Do dalších zápasů potřebujeme lépe vstoupit, abychom nemuseli pořád dotahovat náskoky soupeřů. Stojí nám to potom hrozně moc sil. Jak jdou ty zápasy rychle za sebou, tak se to potom každý zápas nepovede."

David Kočí (Hradec Králové): "My jsme rádi za vítězství, protože Karlovy Vary hrají samozřejmě dobrý hokej, jsou nepříjemným soupeřem a těžko se proti nim hraje. Jsme proto rádi, že jsme dnes utkání zvládli. Hráli jsme disciplinovaně systém, to znamená dobře zezadu a ze zajištěný obrany. Proto jsme dnes vyhráli."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 31. D. Kaše (Šenkeřík), 37. Hladonik (D. Kaše, Flek), 54. Koblasa (D. Kaše, Šenkeřík) - 17. Hronek (Kevin Klíma), 32. Cingel (Zámorský), 49. Lev (Zámorský, Pilař), 51. Lev (Pilař). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - O. Beránek, T. Mikúš, M. Zabloudil - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Hradec Králové: Mazanec - Hronek, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Pilař - Kelly Klíma, Cingel, Orsava - Smoleňák, V. Růžička ml., J. Sklenář - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Jergl, Zachar, Lev. Trenér: V. Růžička st.