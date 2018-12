Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v předehrávce 31. kola extraligy vedoucí Třinec 4:2. Oceláři přišli o sérii deseti výher po sobě a zároveň i 13 utkání, v nichž dokázali bodovat. Dvěma góly a nahrávkou se pod úspěch Mountfieldu, jenž poskočil na druhou příčku, podepsal útočník Michal Dragoun.

Od úvodních minut se hrálo pořádně od podlahy a při skvělém představení obou týmů se diváci ani na chvilku nenudili. Už na konci první minuty poslal hosty do vedení s velkým štěstím tečovanou ranou Galvinš. A ve čtvrté minutě kontrovali domácí díky Dragounovi a krátce na to mohl dokonat obrat Rákos. Povedlo se to ale až po pěkné souhře Vincourovi.

Východočeši měli navíc k dispozici přesilovku, jenže právě střelec Vincour při ní udělal obrovskou chybu u vlastní branky a Hrňa pohotově zařídil stav 2:2. Hrubec chvíli nato vychytal dorážejícího Chalupu. Třinec pak hrál minutu a čtvrt čtyři na tři, Hrňa v obrovské příležitosti minul a do kabin se šlo za vyrovnaného skóre.

Domácí se museli po návratu ze šaten brzy bránit v oslabení, ale měli velkou šanci, když Smoleňák poté, co u postranního hrazení zachytil za přispění rozhodčího Hejduka Hrubcovu rozehrávku, zakončoval do prázdné branky. Hrubec ale i díky skoku plavmo kotouč zastavil.

Ve 27. minutě udělali hosté obrovskou chybu, když Marcinko vypíchl na útočné čáře puk spoluhráči Rothovi, jenže zmocnil se ho Bičevskis a ujel do sóla, které zakončil blafákem do bekhendu, Hrubec mu ale sebral radost. Hostující gólman jen chvilku nato vyškrábl Dragounovu bombu z mezikruží.

Ve 33. minutě si zkusili početní výhodu čtyři na tři i domácí, rovněž oni ji ale hráli po celých 54 sekund, tedy bez úspěchu. Jen o chvilku později ale Královéhradečtí hráli dokonce v pěti proti třem 44 sekund, i tentokrát bez úspěchu.

V klasické přesilovce pak Galvinš pohotově zaskočil za Hrubce a na čáře zastavil hokejkou kotouč, který klouzal do branky. Další šance měli ještě Hrňa, Vincour a Zámorský, jenže nemířili přesně.

Úvod třetího dějství patřil hostům, kteří Východočechy pořádně zmáčkli před Maxwellem. Ve 46. minutě mohl převážit misky vah opět na stranu Slezanů Bukarts, jenže jeho zakončení zastavila branková konstrukce a frustrovaný lotyšský útočník vzápětí oslabil svůj tým, když rozštípal hůl a sudí ho potrestali za nesportovní chování.

S koncem Bukartsova trestu se provinil domácí bek Graňák a Maxwella v oslabení zachránilo, že Martin Růžička nezakončil z parkety na kruhu bez přípravy. V 52. minutě se přiblížili výhře naopak domácí, když Hrubec neměl šanci reagovat na Dragounovu bombu pod horní tyč. Uběhlo jen 34 sekund, Graňák odčinil svůj prohřešek a pojistil výhru.

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Dragoun (Zámorský), 10. Vincour (R. Pavlík, Dragoun), 52. Dragoun (M. Chalupa), 52. Graňák (Bičevskis) - 1. Galvinš (Polanský, Adamský), 13. Hrňa. Rozhodčí: Hejduk, Hribik - Kis, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:6, navíc Kukumberg - Roth oba 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4207.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Piché, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Dragoun, R. Pavlík - Miškář, Bičevskis, Rákos - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Třinec: Hrubec - Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš - Martin Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - Christov, O. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.