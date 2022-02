Hradec Králové udolal Bohemians v prodloužení a je v semifinále poháru

Praha - Fotbalisté Hradce Králové otočili čtvrtfinále domácího poháru s Bohemians 1905 a po výhře 2:1 v prodloužení postoupili po 16 letech mezi nejlepší čtyři týmy MOL Cupu. Pražané v Mladé Boleslavi, kde má východočeský ligový nováček domácí azyl, dlouho vedli po trefě Davida Puškáče, v nastavení ale srovnal střídající Erik Prekop a obrat dokonal ve 106. minutě Daniel Vašulín. "Votroci" v semifinále vyzvou opět v roli domácího týmu Slovácko.

Hradec vstoupil do utkání aktivněji, "Klokani" ale udeřili hned z první vážnější šance. V desáté minutě si Beran navedl za vápnem míč na levačku a Vízek jeho střelu vyrazil jen k dobíhajícímu Puškáčovi, který bez problémů zakončil. Osmadvacetiletý útočník potvrdil sedmým soutěžním gólem pozici nejlepšího střelce týmu a trefil se i v druhém vzájemném utkání v sezoně.

"Votroci" se přes pozornou obranu Bohemians dostávali jen ztěžka do šancí, a tak královéhradecký kouč Koubek poslal po přestávce do hry nejlepšího pohárového střelce Prekopa a záložníka Radu, jenž se dvakrát prosadil v posledním ligovém utkání s Českými Budějovicemi.

Přesto mohli krátce po pauze podruhé slavit hosté, v 50. minutě si naskočil na Jindřiškův centr Hronek a hlavičkou trefil břevno.

Deset minut před koncem podržel Bohemians Valeš, který vychytal zakončujícího Mejdra, a z následného rohového kopu poslal osamocený Vašulín hlavou míč jen těsně vedle levé tyče. Podobně dopadl o chvíli později i kapitán Vlkanova.

Nakonec ale "Klokani" přece jen poprvé v aktuálním ročníku MOL Cupu inkasovali. Při poslední akci základní hrací doby vypadl Valešovi z rukavic Mejdrův centr a Slovák Prekop z dorážky vyrovnal.

"Na centr jsem si zařval, ale srazil jsme se s Jirkou Bederkou, neudržel jsem míč a ten vypadl přímo k jejich útočníkovi. Když dostanete v 95. minutě takový gól, těžko z toho můžete gólmana vyškrtnout, byla to chyba," popsal klíčový moment brankář vršovického celku.

A Východočeši nakonec dokonali obrat. Na začátku druhé části půlhodinového prodloužení si Vašulín naskočil na Vlkanovův centr z levé strany a hlavou vystřelil Hradci pohárové semifinále, první od sezony 2005/06.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce Králové): "Do utkání jsme vstoupili v jiném rozestavení, než je naše oblíbené 3-4-3, přešli jsme na schéma 3-5-2. Po poločase jsme ale prohrávali a museli jsme reagovat střídáním. Hráči z lavičky do toho vnesli větší kreativitu a větší nasazení, takže jsme si ve druhé půli vytvořili tlak a zaslouženě vyrovnali. Erik Prekop je náš pohárový střelec, tak uvidíme, jestli si řekl o místo i pro ligu. Je to velká euforie, velký úspěch a skvělá propagace hradeckého fotbalu."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians 1905): "Těžko se mi to hodnotí, zklamání je obrovské, byli jsme 20 vteřin od postupu. Nedokážu pochopit, že jsme to nedohráli. Přitom jsme využili dobrého vstupu do utkání. Postupně nás Hradec sice přitlačil, ale hrozil víceméně jenom z centrů. Už to vypadalo, že to dohrajeme, ale nedokázali jsme podržet balon na útočné půlce a vyvrcholilo to vyrovnávací brankou. To Hradec do prodloužení nakoplo."

FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 2:1 po prodloužení (1:1, 0:1)

Branky: 90.+5 Prekop, 106. Vašulín - 10. Puškáč. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kříž - Berka (video). ŽK: Kučera, Vašulín - Keita, Vondra. Diváci: 350 (omezený počet).

Sestavy:

Hradec Králové: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Harazim (46. Mejdr), Kučera, Soukeník (46. Rada), Vlkanova, Novotný (72. Prekop) - Kubala (55. Rybička, 120. Čech), Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.

Bohemians 1905: Valeš - Köstl, Bederka, Hašek - Dostál, Petrák (46. Jindříšek), Květ (82. Matěj Koubek), Vondra (107. Novák) - Beran (67. Krch), Hronek (90.+2 Bartek) - Puškáč (67. Keita). Trenér: Klusáček.