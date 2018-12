Praha - Hokejisté Hradce Hrálové budou v úterní předehrávce 31. kola extraligy usilovat o skalp vedoucího Třince, který už deset zápasů nenašel přemožitele. Oceláři mohou navýšit náskok v čele tabulky, na druhý Liberec mají k dobru šest bodů. Na programu je rovněž předehrávka 42. kola Vítkovice - Mladá Boleslav.

"Půjdeme do zápasu s cílem uspět a připsat si další body, které musíme hlavně doma sbírat. Třinec má teď vítěznou šňůru, lepí jim to a mají na své straně nakloněné i štěstí, ale my ji budeme chtít Ocelářům překazit," prohlásil odhodlaně obránce Mountfieldu Filip Pavlík.

Naprázdno nevyšli Třinečtí dokonce už 13 utkání, z toho 12 vyhráli. "Mají kvalitní kádr, povedlo se jim v čele trochu odskočit, ale my se na zápas moc těšíme. Měl by se hrát aktivní hokej, jaký my chceme vždycky hrát," dodal Pavlík.

Třinec po nedělní výhře v Plzni (4:1) chce prodat formu i v Hradci Králové, i když mu stále chybí zraněná opora zadních řad Krajíček. "Musíme zachovat pokoru. Není prostor si myslet, že jsme kdovíjak dobří," nabádal gólman Šimon Hrubec.

"Líbí se mi, že k tomu přistupujeme pozitivně. Lidé nás potkávají na hotelu a někdy se ptají, proč jsme tak vysmátí. Možná si myslí, že máme vše jasné, ale my se chceme hokejem bavit a to je myslím tajemství úspěchu. Nejsme ve stresu, nejsme v křeči. Na led jdeme s tím, že si jdeme zahrát a nechat tam vše," dodala brankářská jednička Ocelářů.

Vítkovice budou v předehrávce proti Mladé Boleslavi usilovat o sedmé vítězství v řadě ve vzájemných zápasech. A chtějí se poučit ze závěru nedělního duelu s Hradcem Králové, který dohnal dvougólovou ztrátu a zápas otočil v nájezdech.

"Zápasy jdou teď rychle za sebou, v neděli jsme odehráli prakticky celý zápas na tři lajny, takže tomu jsme přizpůsobili i pondělní program," řekl kouč Jakub Petr. "Musíme opět hrát kompaktně, aktivně, bojovně, ale bez chyb. To, co nás zdobilo, musí v naší hře být," doplnil kouč, jemuž scházejí zranění Olesz, Trška a Hrbas.

Hokejisté Mladé Boleslavi v neděli prohráli doma se Zlínem a připsali si třetí porážku v posledních čtyřech zápasech. Stále jsou dvanáctí. Proti Vítkovicím favoritem nebudou, v sezoně s nimi již dvakrát prohráli.

"Musíme jít do zápasu s touhou vyhrát a je jedno, kdy a proti komu hrajeme. Je jedno, jestli hrajeme proti prvnímu nebo poslednímu. Každý může porazit každého, soutěž je strašně vyrovnaná," řekl trenér Pavel Patera. "Potřebujeme, aby zabrala druhá, třetí a čtvrtá lajna, teď nás táhne jen první útok. Ten má výbornou produktivitu. Kdyby zabraly i další formace, překlopilo by se to na naší stranu," doplnil.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové extraligy: -------- Předehrávka 31. kola: Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 24 zápasů/22 bodů (5 branek + 17 asistencí) - Ethan Werek 16/17 (9+8). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell průměr 2,26 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,30 procenta, Jaroslav Pavelka 2,42, 90,38 a jednou udržel čisté konto - Šimon Hrubec 1,79, 93,27 a třikrát udržel čisté konto, Petr Kváča 2,97 a 90,00. Zajímavosti: - Třinec, který vyřadil Mountfield v minulé sezoně v semifinále 4:2 na zápasy, vyhrál doma čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů. - Oceláři zvítězili desetkrát v řadě a ztratili při této šňůře jediný bod. Bodovali celkem třináctkrát v řadě, jen jednou z toho prohráli. - Hradec Králové uspěl pouze ve třech z posledních osmi duelů. - Útočník Radek Smoleňák z Hradce Králové dnes slaví 32. narozeniny. Předehrávka 42. kola: HC Vítkovice Ridera (5.) - BK Mladá Boleslav (12.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 23/23 (8+15) - Jakub Klepiš 21/21 (8+13). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,07, 93,88 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,86 - Gašper Krošelj 2,25, 91,22 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a ztratili při této sérii jediný bod. - Vítkovice prohrály tři z posledních čtyř utkání a připsaly si v nich jen čtyři body. - Mladá Boleslav vyhrála jediný z uplynulých čtyř duelů a dosáhla v nich jen na tři body.