Praha - Hokejisté Hradce Králové se mohou během úterního programu čtyř zápasů 40. extraligového kola dotáhnout na čelo tabulky. Na vedoucí Liberec ztrácí Mountfield před duelem se Spartou čtyři body, na druhý Třinec tři. Hodně důležitý zápas čeká na startu poslední čtvrtiny základní části desátý Litvínov s osmou Mladou Boleslaví. Obhájce titulu Brno má příležitost upevnit si pozici v šestce v souboji proti předposlednímu Chomutovu a dvanácté Karlovy Vary přivítají sedmou Olomouc.

Hradecký Mountfield drží doma už osm zápasů vítěznou sérii a Pražanům bude chtít oplatit porážku ze svého ledu z konce října. "Sparta hraje takový specifický hokej. Mají hodně vysokých a silných obránců a na druhou stranu také šikovné útočníky. Bude to těžký zápas. V extralize není žádný zápas lehký. Musíme bojovat od první do poslední minuty," řekl hradecký útočník Juraj Bezúch.

Sparta v posledních dvou zápasech s Kometou Brno a Libercem vyšla naprázdno, ale venku vyhrála tři z posledních čtyř duelů. S výkonem v neděli proti Bílým Tygrům byl kouč Pražanů Uwe Krupp spokojený, ale body mu chyběly. "Je to hořké, že hráči nebyli odměněni za to, co do zápasu investovali za úsilí. Musíme se z toho oklepat a co nejlépe se připravit na Hradec," uvedl Krupp.

Litvínov potřebuje proti Středočechům nutně uspět, pokud chce ještě pomýšlet na první šestku. "Uvidí se podle situace, zda máme ještě šanci na šestku, nebo budeme rádi za desáté místo. S Mladou Boleslaví to bude důležité utkání. Budeme se snažit ho zvládnout a zabojovat ještě o přímý postup do play off," řekl brankář Michael Petrásek. "Když budeme dodržovat systém, který nám trenéři naordinují, jsme schopni hrát a porazit každého. Facek už jsme letos dostali několik, takže je už na čase se z toho poučit," doplnil.

Mladá Boleslav Litvínov v předchozích dvou zápasech porazila shodně o tři góly (5:2 a 3:0). Středočechy navíc povzbudily poslední dvě výhry nad týmy ze špičky tabulky. "Podařilo se nám porazit Třinec a Hradec, dva vysoko postavené celky. To je super, ale počítají se body. Takže je jedno, s kým je uděláme. Soustředíme se na každý zápas, jasným cílem je pro nás play off," uvedl brankář Středočechů Jan Růžička.

Sám si první extraligový start v této sezoně připsal až proti Hradci Králové (8:5) a v následujícím utkání v Třinci (5:2) byl základním kamenem úspěchu. "V Třinci jsme hráli výborně v našem pásmu, nepouštěli jsme domácí do vyložených šancí. V tom musíme pokračovat," dodal Růžička.

Kometa se začíná pomalu posouvat na mistrovskou dráhu. Po výhře na Spartě povýšila kvalitu svého výkonu proti Zlínu, dva ze čtyř gólů dala v přesilovce. Teď ji čeká relativně snazší protivník, předposlední Chomutov. "Jeho postavení nás nesmí zmást, stejně jako vnitřní problémy v klubu," varoval před podceněním útočník Bedřich Köhler, který dal Zlínu dva góly. "Dosud jsme v sezoně nedosáhli na delší tříbodovou šňůru, musíme se naladit na svůj výkon a dobře se připravit," podotkl.

Do sestavy se úspěšně adaptovali dva nováčci, jak útočník Orsava, tak bek Zbyněk Michálek. Kometa má nyní přetlak v obranných řadách. "I se zraněným Barinkou máme k dispozici devět beků," řekl kouč Kamil Pokorný. Mimo hru tak zatím je i zkušený slovenský reprezentant Malec. "Nic jiného za tím ale nehledejte," zdůraznil Pokorný.

Chomutov vyšel třikrát po sobě bodově naprázdno a nedokázal využít klopýtání dvanáctých Karlových Varů. Za poslední dvě vystoupení dali navíc Severočeši jediný gól. "Hrajeme vyrovnané zápasy, ale nedokážeme je zlomit na naši stranu," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný. Obhájce titulu ale Piráti dokázali v polovině prosince doma přestřílet 6:4.

Karlovarští se přes jasnou prohru 1:5 v nedělním západočeském derby proti Plzni snažili hledat především pozitiva, která by jim pomohla do duelu s Olomoucí.

"Konečný výsledek pro nás byl krutý, ale myslím, že výkon tak špatný nebyl. Je potřeba nevěšet hlavy a snažit se proti Olomouci minimálně zopakovat poslední výkon a ještě něco k tomu přidat. V podstatě chyběly jenom góly a od toho se musíme odrazit," řekl útočník Tomáš Mikúš.

Olomoučtí se po přestřelce ve Vítkovicích ukáznili a s poctivější defenzivou vybojovali výhry nad Zlínem i Chomutovem. Hanáci tak znovu odskočili jedenáctému týmu v tabulce na osmibodový rozdíl.

"Můžeme se od toho odrazit. Po reprezentační pauze hrajeme osm zápasů z jedenácti doma, což je obrovská výhoda. Je také dobře, že jsme dokázali něco přivézt i ze zápasů z venku, i když toho nebylo moc," řekl útočník David Ostřížek.

Statistické údaje před úterním 40. kolem extraligy: Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:3, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 38 zápasů/32 bodů (8 branek + 24 asistencí) - Lukáš Pech 37/25 (11+14). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell průměr 2,19 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,67 procenta, Jaroslav Pavelka 2,44, 90,60 a třikrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,37, 92,01 a pětkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,61, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54 . Zajímavosti: - Sparta bodovala v šesti z posledních sedmi vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrála. - Mountfield zvítězil doma osmkrát za sebou. Naposledy před vlastním publikem neuspěl 30. listopadu, kdy podlehl Plzni 2:4. - Sparta dvakrát za sebou nebodovala, ale venku vyhrála tři z uplynulých čtyř duelů. HC Verva Litvínov (10.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 0:3, 2:5. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 37/29 (13+16) - Michal Vondrka 40/29 (13+16). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,41, 91,78 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86, Michael Petrásek 2,50 a 91,07 - Gašper Krošelj 2,25, 91,21 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 2,25, 90,88 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 3,50 a 87,27. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Litvínov po čtyřech domácích vystoupeních bez zisku bodu v neděli před vlastním publikem porazil Vítkovice 5:1. - Bruslařský klub dvakrát za sebou naplno bodoval a vyhrál pět z posledních sedmi zápasu. - Útočník Ondřej Najman z Mladé Boleslavi ve středu oslaví 21. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 5:0. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 37/25 (13+12) - Zbyněk Irgl 32/25 (17+8). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,73, 91,43 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 3,90 a 89,74 - Branislav Konrád 2,32, 91,27 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,96 a 89,72. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Energie prohrála devět z uplynulých deseti duelů a na plný bodový zisk čeká už 13 zápasů. - Olomouc po předchozích šesti prohrách ze sedmi duelů dvakrát za sebou naplno bodovala. - Útočník Stanislav Balán z Karlových Varů oslaví ve středu 33. narozeniny. HC Kometa Brno (6.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 3:1, 4:6. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 40/43 (13+30) - Vladimír Růžička mladší 38/29 (13+16). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,33, 91,67 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Dostál 3,00 a 85,19 - Justin Peters 2,66, 90,51 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 3,00 a 93,62, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Chomutov vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných duelů. - Kometa po sérii tří porážek dvakrát za sebou naplno bodovala. - Piráti třikrát za sebou nebodovali a prohráli pět z uplynulých šesti utkání. - Útočník Radek Duda z Chomutova dnes slaví 40. narozeniny. 1. Liberec 39 22 3 4 10 128:97 76 2. Třinec 39 22 3 3 11 121:86 75 3. Hradec Králové 39 19 6 3 11 111:96 72 4. Vítkovice 42 21 3 3 15 112:103 72 5. Plzeň 38 18 6 5 9 128:79 71 6. Brno 40 17 5 4 14 115:109 65 7. Olomouc 40 17 2 6 15 97:112 61 8. Mladá Boleslav 40 19 1 1 19 98:98 60 9. Sparta Praha 38 15 5 1 17 101:98 56 10. Litvínov 39 17 2 1 19 94:102 56 11. Zlín 39 15 2 4 18 107:110 53 12. Karlovy Vary 38 11 3 3 21 98:114 42 13. Chomutov 39 10 2 3 24 88:125 37 14. Pardubice 40 7 2 4 27 79:148 29