Praha - Hokejisté Hradce Králové se stali po dnešním vyřazení Komety Brno v semifinále extraligy s Libercem posledním čtvrtým českým zástupcem v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Díky čtvrtému místu si zajistili účast, kterou měly po základní části zaručenou Liberec, Třinec a Plzeň. Poslední volné místo by patřilo šampionovi jen v případě, že by to nebyl nikdo z tohoto tria.

Známých je už 28 z 32 účastníků. Zbývající místa zaujmou mistři Dánska, Norska a Slovenska a z Finska buď v případě triumfu současní semifinalisté IFK Helsinky či Hämeenlinna, nebo se dostane na pátý tým základní části TPS Turku.

Přehled účastníků Ligy mistrů pro ročník 2019/20:

Frölunda Indians, Färjestad BK, Lulea HF, Djurgaarden IF, Skelleftea AIK (všichni Švédsko), SC Bern, EV Zug, Lausanne HC, EHC Biel-Bienne, HC Ambri-Piotta (všichni Švýcarsko), Bílí Tygři Liberec, HC Oceláři Třinec, HC Škoda Plzeň, Mountfield Hradec Králové (všichni ČR), Kärpät Oulu, Tappara Tampere, Lahti Pelicans, finský mistr nebo TPS Turku (všichni Finsko), Adler Mannheim, Red Bull Mnichov, Augsburg Panther (všichni Německo), Štýrský Hradec 99ers, Vídeň Capitals, EC Klagenfurt (všichni EBEL), Belfast Giants, Cardiff Devils (oba Velká Británie), Grenoble Bruleurs de Loups (Francie), Junosť Minsk (Bělorusko), GKS Tychy (Polsko), mistři Dánska, Norska a Slovenska.