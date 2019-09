Hradec Králové se chce dojít alespoň do semifinále

Hradec Králové - Přinejmenším o patro výš než v minulé sezoně, kdy vypadli ve čtvrtfinále s Brnem, se chtějí vyšvihnout v extralize hokejisté Hradce Králové. "V play off chceme udělat krok dopředu. Za úspěch bych považoval postup do semifinále," řekl šéf klubu Miroslav Schön.

K tomuto posunu má pomoci rozpočet převyšující 100 milionů korun a také změny v týmu. Tou hlavní je nová brankářská dvojice. Jaroslava Pavelku s Brandonem Maxwellem vystřídali Marek Mazanec se Štěpánem Lukešem. První se vrátil do Česka po šestileté zámořské anabázi, při níž se snažil prosadit do NHL, druhý přišel z Chomutova.

"V minulé sezoně jsme nebyli úplně spokojeni, jak to v brankovišti vypadalo. Pevně věříme tomu, že by měla nová dvojice zkvalitnit celou defenzivu," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček. "Hledali jsme rozdílového brankáře a vsadili na Marka Mazance. Věřím, že jsme v bráně posílili," doplnil sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Dalším velkou posilou by měl být útočník Rudolf Červený. Člen národního mužstva se do Mountfieldu vrátil po roce stráveném v KHL a ve Švédsku. Hradec Králové ho lákal už v zimě, ale s hráčem, jenž strávil na východě Čech pět sezon, se dohodl až v létě. "Jsme rádi, že přes všechny nabídky zvolil Hradec. Je to typický střelec, zakončovatel, posila, na kterou se budeme moci spolehnout. Doufám, že svých pětadvacet gólů dá," okomentoval zvučné jméno Bednář.

Ač nezaznamenal tým tolik změn jako v minulosti, jeden výrazný odchod ho postihl. Do Karlových Varů odešel kapitán Dominik Graňák. I díky tomu by měli v základní sestavě dostat šanci obránci Radim Šalda a Michael Gaspar. "V přípravě se protočilo kolem pětatřiceti hráčů. Jsme rádi, že se vedle těchto dvou dostal do kádru také Adam Kubík," připomněl trenér Tomáš Martinec, že místo získala i dvacetiletá posila z Kladna.

Přesto Královéhradečtí situaci v obraně i nadále řeší. Zdravotní problémy totiž měli Richard Nedomlel a Tomáš Linhart, navíc nepřehledná situace byla kolem reprezentanta Petra Zámorského, o jehož služby měl zájem Spartak Moskva. Nakonec však přestup - alespoň pro tuto chvíli - padl, protože se Spartak nedohodl s Jaroslavlí, jež vlastní obráncova práva pro KHL.

I kvůli této nejistotě přišel na měsíční zkoušku Švéd Philip Samuelsson. Syn slavného obránce Ulfa Samuelssona hrál v nižší zámořské soutěži AHL. "Během září se rozhodneme, jestli na něho uplatníme opci a nabídneme mu kontrakt," uvedl Kmoníček.

Východočechy zaměstnává také rekonstrukce zimního stadionu, který funguje od roku 1969, kdy byla zastřešen ledová plocha, a potřebám klubu již nevyhovuje. Potíží je zázemí pro první mužstvo, ale především pro mládež. Nejmenší hokejisté se převlékají ve stavebních buňkách. Počet kabin zdaleka nestačí.

"Šatny pro děti jsou v katastrofálním stavu," uznal primátor Alexandr Hrabálek. "Víme, že je potřeba vložit nemalé prostředky. Budeme je uvolňovat postupně," přislíbil Hrabálek.

Sezonu zahájil tým v Lize mistrů, kde po překvapivé porážce v Cardiffu získal cenný skalp obhájce prvenství Frölundy. Extraligový start čeká Hradec Králové v sobotu 14. září doma proti Liberci, den nato se představí na ledě nováčka Kladna.