Hradec Králové prohrál s Olomoucí 0:4, dva góly dal Knotek

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové prohráli v utkání 50. kola extraligy s Olomoucí 0:4. Hanáci uhájili proti Mountfieldu podruhé za sebou čisté konto a po třetí výhře v posledních čtyřech vystoupeních přeskočili domácí tým v tabulce. Dva góly vstřelil útočník Jan Knotek, nulu vychytal díky 36 zákrokům Jan Lukáš.

Dění na východě Čech rozproudila první přesilovka. V šesté minutě se proti pravidlům provinil Nedomlel a na trestné lavici si nakonec odpykal pouze půl minuty. Do hry ho vrátil Knotkův gól. Vzápětí měli početní výhodu k dispozici rovněž domácí hráči, ale místo vyrovnání je pozlobili z kontru v oslabení Knotek s Klimkem. Lukáš pak zneškodnil Lvovu šanci.

Stejně skvěle si vedl také v nástupu do druhé třetiny při Chalupově zakončení. V 25. minutě vyrazil Ostřížkovo nahození Mazanec pouze před sebe a Knotek zvýšil bekhendovou dorážkou na 2:0 pro hosty. Lukáš na druhé straně vychytal Čápa, stejně si vedl také chvilku nato při Smoleňákově šanci.

Po polovině zápasu navíc přidal Nahodil už třetí gól Hanáků a hodně tak zchladil elán hráčů Mountfieldu. Ti mohli přesto ještě do druhé přestávky vykřesat naději na zvrat, jenže ani Žejdl neuspěl a výborně chytající Lukáš držel branku zamčenou.

V polovině závěrečného dějství měl Mazanec i porci štěstí, že neinkasoval z Burianovy hole. Když pak v 54. minutě neuspěl v obrovské šanci ani Šalda, bylo zřejmé, že Olomoučtí si už nenechají vítězství sebrat. Naopak 40 sekund před závěrečnou sirénou navýšil skóre ještě sedmnáctiletý Handl, který dostal prostor až ve třetí třetině.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to zápas o sedmé místo, který jsme nezvládli. Je potřeba říct, že Olomouc tady podala výborný výkon a od začátku zápasu byla agresivnější a důraznější v osobních soubojích. My jsme si vytvořili pár šancí, ze kterých jsme nedali gól. Olomouc postupně navyšovala vedení a musím říct, že tady vyhrála naprosto zaslouženě."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Výsledek 4:0 asi plně neodpovídá projevu na hřišti, nicméně my jsme rádi, že to takhle dopadlo a že si Honza Lukáš vychytal nulu. Naše obranná hra stoupala, v první a druhé třetině ještě měli domácí pár šancí, ale ve třetí jsme hráli výborně dozadu, nejen co se týče obranného pásma, ale také útočného a středního. Jsme za to velice rádi. Stejně jako za čtyři vstřelené branky, což je pro nás nadprůměrný počin. Musím chlapcům poděkovat a zároveň jim pogratulovat."

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. J. Knotek (Škůrek, P. Musil), 25. J. Knotek (Ostřížek), 31. Nahodil (Klimek, Irgl), 60. Handl (Klimek, Irgl). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Ganger, Klouček. Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1. Diváci: 4288.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Čáp, F. Pavlík, Šalda - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Orsava, Lev, M. Chalupa - Smoleňák, Cingel, R. Pavlík - Žejdl, Koukal, Miškář - Dragoun. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, J. Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Skladaný, Kolouch, V. Tomeček - od 41. navíc Handl. Trenéři: Moták a Tomajko.