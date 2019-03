Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové prohráli v 51. kole extraligy s Mladou Boleslaví 1:2 po samostatných nájezdech a připsali si čtvrtý nezdar v řadě. Utkání rozhodl v sedmé sérii nájezdů obránce David Bernad, Středočeši tak ukončili sérii čtyř porážek na hradeckém ledě.

Domácí začali zápas šancí nejlepšího střelce týmu Vincoura. Ve 2. minutě se však urostlý útočník proti gólmanovi Růžičkovi neprosadil, následně převzala iniciativu Boleslav. Hostům pomohla i přesilovka, v níž měl dvě šance Skalický. V obou případech však zasáhl gólman Pavelka, jenž tentokrát dostal přednost před Maxwellem.

Klíčovými momenty první třetiny byly přesilovky pět na tři. Hradečtí měli tuto výhodu dvacet tři vteřin, Boleslavští celou minutu. Jenže ani v jednom případě se týmům nedařilo. Domácí se nedostali do velké možnosti, hosté měli jednu, ale puk, jenž propadl po Šťastného střele za Pavelku, odpálil zadák Nedomlel.

Druhá část byla vyrovnaná, hrál se urputný hokej. Více příležitostí ke skórování měli domácí. Ve 25. minutě se několika dorážkami snažil prosadit Chalupa, jenže ani na čtyřikrát Růžičku nepřekonal.

Ve 31. minutě měl velkou šanci Rákos, ani on si na gólmana nepřišel. O tři minuty později se ale Rákos prosadil. Perfektně tečoval přihrávku obránce Štindla a Hradec se dostal do vedení.

Ve třetí části ale domácí druhý gól přidat nedokázali, naopak sami inkasovali. Látal ještě trefil tyč, ve 48. minutě se ale podařilo srovnat Musilovi. V přesilovce nevystřelil příliš povedeně, přesto jeho rána přepadla přes Pavelkovu lapačku.

Nerozhodný stav vydržel až do prodloužení. I když ještě 45 vteřin před koncem mohl rozhodnout domácí Paulovič, jenž se dostal k nájezdu ze strany po akci Radivana Pavlíka. V nastaveném čase byli lepší domácí. Pavlík ani Paulovič však gólman Růžičku nepřekonali. Mountfieldu nepomohla ani přesilovka.

Vítěze určily až nájezdy, které Východočeši stejně jako v neděli ve Vítkovicích nezvládli. V sedmé sérii rozhodl obránce Bernad.

Hlasy trenérů po zápase:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "V první třetině byly důležité atributy, že jsme byli hodně vylučovaní. Nedali jsme přesilovku pět na tři, naopak jsme tři na pět ubránili. Celou sezonu máme problém s častými vyloučeními a i teď jsme dostali Boleslav na koně, i když se nám to podařilo nějak uhrát. Ve druhé třetině jsme měli lepší pohyb, dali jsme gól. Ve třetí jsme mohli rozhodnout, měli jsme tam pár nebezpečných šancí. Pak nám to ale nešťastně propadlo do brány. V prodloužení jsme měli přesilovku, kterou jsme nezvládli dobře. A nájezdy se nám nedaří dlouhodobě. Nemáme hráče, který má stoprocentní jistotu, že promění."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Domácí byli první dvě třetiny aktivnější. My jsme byli v zápase jen díky výkonu našeho gólmana. Třetí třetinu jsme se zlepšili, dali jsme i šťastný gól. Díky výkonu brankáře jsme zvládli i penalty. Jsme rádi za dva body, jsou pro nás hrozně důležité."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 1:2 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Rákos (Štindl) - 48. P. Musil (T. Knotek, D. Šťastný), rozhodující nájezd Bernad. Rozhodčí: Hribik, Pražák - Komárek, Špringl. Vyloučení: 5:3, navíc J. Dvořák (Hradec Kr.) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 4259.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Kukumberg, Miškář - Paulovič, Nedvídek, J. Dvořák. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Dlapa - Vondrka, T. Knotek, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.