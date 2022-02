Hradec Králové přivítá v poháru Bohemians, Jablonec hostí Mladou Boleslav

Praha - V úterý a ve středu se odehrají zbylé dva čtvrtfinálové zápasy domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Ligový nováček z Hradce Králové nejprve přivítá Bohemians 1905 a Jablonec o den později nastoupí proti Mladé Boleslavi. Duel na severu Čech byl v minulém týdnu odložen kvůli nepříznivému počasí a špatnému terénu.

Vítěz zápasu mezi Hradcem a Bohemians se v semifinále utká se Slováckem. "Východočeši" původně chtěli ke čtvrtfinále s Pražany nastoupit v areálu Bavlna, což však řídící orgán soutěže odmítl a změnil pořadatelství. Královéhradečtí se nakonec dohodli na tom, že budou moci odehrát i pohárový duel v azylu v Mladé Boleslavi, kde měli smlouvu jen na ligu.

V červencovém vzájemném utkání v úvodním ligovém kole se Hradec s Bohemians rozešel smírně 1:1. "Votrokům" po sobotní remíze 2:2 s Českými Budějovicemi patří v tabulce nejvyšší soutěže osmé místo, Pražané jsou po vítězství 1:0 nad Zlínem jedenáctí.

Hradec naposledy prošel do semifinále poháru v sezoně 2005/06. "Je to pro nás důležitý zápas. Hradec se dlouho nedostal tak daleko, do semifinále. Takže z tohohle pohledu velká motivace," řekl novinářům záložník Jakub Rada.

Bohemians hráli v samostatné historii semifinále poháru jen v ročníku 2018/19. "Máme šanci udělat sezonu ještě hezkou jak pro nás, tak pro fanoušky. To, že bychom hráli případné semifinále doma, je hezké, ale máme teď před sebou zápas s Hradcem. Ten se dokázal zadaptovat v první lize, je to nepříjemný soupeř," uvedl trenér "Klokanů" Luděk Klusáček.

Jablonec s Mladou Boleslaví se ve středu utkají o to, kdo vyzve v semifinále pražskou Spartu. Severočeši v neděli remizovali v lize v Karviné 1:1 a v tabulce jsou dvanáctí. Boleslav prohrála obě jarní kola a patří jí sedmé místo. Oba vzájemné zápasy v této sezoně nejvyšší soutěže vyhrál středočeský celek, který v nich navíc neinkasoval.

Jablonečtí i Mladoboleslavští si naposledy zahráli semifinále v sezoně 2017/18. Pro ambiciózní Severočechy, kteří na podzim startovali ve skupině Evropské konferenční ligy, je MOL Cup jedinou možností, jak zabojovat o účast v pohárech.

"Liga se nevyvíjí tak, jak jsme si představovali. Cítíme, že z poháru je šance dostat se do Evropy. Ale každý, kdo v poháru zůstal, má stejné myšlenky. Pohár je nejjednodušší v tom, že je tam nejmíň zápasů. Všichni budou chtít do finále a vyhrát, my nebudeme jiného názoru," uvedl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

"Vstup do jarní části ligové sezony jsme si představovali jinak. Obě porážky nám pochopitelně komplikují záměr udržet se v elitní šestici. Ale musíme se z toho oklepat a zvládnout ve středu pohár," řekl mladoboleslavský kouč Karel Jarolím, kterého čeká proti jabloneckému Petru Radovi souboj bývalých trenérů české reprezentace.

Zápas Hradce s Bohemians začne v úterý v 16:00, duel Jablonce s Mladou Boleslaví ve středu ve 14:00. Už v minulém týdnu Sparta ve čtvrtfinále vyhrála v derby na Slavii 2:0 a Slovácko po penaltovém rozstřelu zvítězilo v Olomouci.