Chomutov - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 15. kole extraligy na ledě posledního Chomutova 4:3 v prodloužení a utnuli tak třízápasovou sérii bez bodového zisku. Mountfield ztratil ve druhém utkání po sobě vedení 2:0, ale zatímco Spartě v neděli podlehl doma 2:3, dnes stihl nepříznivé skóre ještě zachránit. V čase 55:39 vyrovnal zadák Filip Pavlík a po 56 sekundách prodloužení rozhodl útočník Lukáš Cingel. K výhře Východočechů přispěl třemi body za gól a dvě nahrávky bek Petr Zámorský.

Hradec Králové nastoupil s novým kapitánem Graňákem, který převzal "céčko" po distancovaném Koukalovi. Z obou stran aktivní a vyrovnaný začátek utkání začaly ovlivňovat přesilovky. Nejprve si tlak vytvořili Piráti, kteří z něho ale nic nevytěžili i přes dobrou šanci Dudy.

Poté hráli hosté 33 vteřin v pěti proti třem, ale udeřili až v klasické výhodě, když kotouč pohotově dorazil Vincour. Sám o pár okamžiků později nastřelil tyčku. První gólovou šanci domácích spálil Valach, takže mohl Mountfield odskočit na rozdíl dvou gólů. Dragoun sice nestačil na gólmana Lukeše, ale Zámorský už byl ranou v levého kruhu úspěšný - 0:2.

Ve druhé třetině přišla stíhací jízda Pirátů. Začal ji ve 25. minutě během přesilovky Valach, na něhož v dobrých šancích nenavázali Duda s Klhůfkem. Vše se ale změnilo v další početní výhodě, ve které se prosadil ze skrumáže před brankou Knot. I když Chomutovští nevyužili minutu a 40 vteřin v pěti proti třem a dvě nadějné akce, ještě do druhé pauzy dokonali obrat, jelikož se prosadil druhou dorážkou Koblasa.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Piráti nepotrestali další faul hostů, hra se tak srovnala a nepřinášela žádné gólové příležitosti. To se změnilo na přelomu třetiny, kdy Mountfield začal tlačit už v signalizované výhodě a pokračoval ve třech po sobě jdoucích přesilovkách. Využít se mu povedlo až tu poslední, když vyrovnal necelých pět minut před vypršením základní hrací doby Filip Pavlík.

V prodloužení rozhodl na konci první minuty Cingel, jenž urval pro Východočeši druhý bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Začali jsme velice dobře, měli jsme pohyb i spoustu šancí, přesto první třetina skončila 0:2. Ve druhé třetině jsme zaslouženě zvedli otěže - bruslili jsme a vynutili si přesilovky. Podařilo se nám otočit vývoj utkání z brankoviště, což je místo, které nás nejvíce tlačí. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme být stále aktivní a bodovat za tři body i kvůli postavení v tabulce. Bohužel jsme šli třikrát po sobě do oslabení a zvlášť u třetího faulu to náš hráč nevyhodnotil dobře. Faulovali jsme v místě, kde to nic neřeší. Soupeř prokázal kvalitu, třetí přesilovku využil a srovnal na 3:3. Prodloužení už je loterie, my jsme ho hráli poprvé a inkasovali jsme."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Vítězství z Chomutova si strašně moc vážíme, protože jsme neměli dobrý vstup do zápasu, ale výsledkově se nám první třetina povedla. Ve druhé části jsme nepochopitelně přestali hrát, začali dělat zbytečné fauly a Chomutov utkání otočil. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že se utkání pokusíme vyhrát a kluci zabojují. Ukázali velké srdce a charakter. Děkujeme jim, že bojovali do poslední minuty. Přestože Chomutova hrál velmi dobře, nakonec dokázali vyrovnat a v prodloužení překlopit zápas na naši stranu."

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 3:4 v prodl. (0:2, 3:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Valach (Klhůfek, Vantuch), 29. Knot (V. Růžička ml.), 38. Koblasa (Huml, Havel) - 11. Vincour (Zámorský, Bičevskis), 19. Zámorský (Vopelka, Rosandič), 56. F. Pavlík (Bičevskis, Rákos), 61. Cingel (R. Pavlík, Zámorský). Rozhodčí: M. Petružálek, Pražák - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:2. Diváci: 3342.

Chomutov: Š. Lukeš - J. Mrázek, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Buchtela - Duda, V. Růžička ml., Tomica - Havel, Klhůfek, Sklenář - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Chlouba, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Piché - Vincour, Bičevskis, Rákos - Paulovič, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Dragoun, M. Chalupa - Kukumberg, Karabáček, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.