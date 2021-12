Hradec Králové porazil Zlín i potřetí v sezoně, na ledě soupeře vyhrál 5:2

Zlín - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 35. kola extraligy domácí Zlín 5:2. Východočeši vyhráli první třetinu 3:0 a připsali si druhý úspěch za sebou. Poslední Berany zdolali i potřetí v sezoně. Zlín se prosadil až za stavu 0:4 ve třetím dějství.

Hradec Králové dal ve svém předchozím duelu na ledě předposledního Kladna devět gólů. Tentokrát přijel na led ještě hůře tabulkově postaveného týmu, avšak začátek patřil spíše Beranům. Ti zkraje duelu přestáli bez potíží oslabení a sami mohli jít do vedení v deváté minutě, kdy po trestech Nedomlela a Blaina hráli téměř minutu a půl přesilovku pět na tři. Jenže ji nevyužili, což se velmi rychle otočilo proti nim.

Ne snad, že by Východočeši soupeře nějak drtivě přehrávali, ale kvalita v zakončení byla patrná. Nejdříve ve 12. minutě otevřel skóre nejlepší střelec a zároveň i nejproduktivnější hráč Mountfieldu Oksanen, jehož v přesilovce dobře našel Šalda.

O minutu a půl později to bylo už 2:0. Nejprve sice Lalancette zahrál puk v ofsajdovém postavení, rozhodčí však hru nepřerušil a vzápětí kanadský forvard propálil Kašíka. Do sirény se navíc hosté prosadili ještě jednou. Při vyloučení Fryšary přebral Kevin Klíma puk do jízdy a ranou z kruhu zvýšil již na rozdíl tří branek.

Od startu prostředního dějství už byl ve zlínské brance Huf. V čase 22:50 dostal menší trest Gazda, na trestné lavici však seděl pouze osm sekund: Oksanenovu pobídku totiž mezi betony nového muže ve zlínském brankovišti tečoval Smoleňák. Od té doby už se duel pouze dohrával. Poměr střel na branku ve druhé části hovořil sám za sebe: 5:7.

Ve třetí třetině se podařilo Beranům i skórovat, když Michasjonok zavěsil po dobré nahrávce od Novotného. Královéhradečtí však dokázali rychle odpovědět. V 52. minutě chyboval na obranné modré čáře Karafiát, čehož hbitě využil Pilař a vrátil hostům čtyřbrankový náskok. Za minutu a půl ještě snížil kapitán Kubiš a gólový účet zápasu tak uzavřel.

PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 48. Michasjonok (M. Novotný), 53. Kubiš (Gazda) - 12. Oksanen (Šalda, McCormack), 14. Lalancette (Lamper), 20. Kevin Klíma (Orsava, McCormack), 23. Smoleňák (Oksanen, Blain), 52. Pilař. Rozhodčí: Pešina, Pilný - Hynek, Ganger. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:2. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Zlín: Kašík (21. Huf) - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Ferenc, Žižka, M. Novotný - Mallet, Honejsek, Kubiš - Michasjonok, R. Veselý, Zabusovs - Vopelka, P. Sedláček, Frömel - Fryšara, Karafiát, Flynn. Trenér: Jenáček.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Šalda - Oksanen, Lalancette, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lev, Lamper - Orsava, P. Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.