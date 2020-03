Hradec Králové porazil Vítkovice a je osmý

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání závěrečného 52. kola extraligy Vítkovice 5:2 a posunuli se na osmé místo tabulky. Ještě po dvou třetinách vyrovnaný zápas rozhodli hráči Mountfieldu třemi brankami ve třetí části, dvakrát se prosadil útočník Kevin Klíma. Východočeši se v předkole play off utkají s Karlovými Vary a v úvodu budou mít výhodu domácího prostředí. Vítkovice nakonec skončily třinácté.

Královéhradečtí nastupovali s vědomím, že pokud se chtějí v tabulce posunout, musí vyhrát v základní hrací době. Po pouhých 16 sekundách je k tomuto cíli přiblížil Eklund, jenž napálil do branky kotouč vyražený gólmanem Dolejšem po Jerglově pokusu.

Příležitosti ke zvýšení měli Šalda a dorážející Koukal, v 11. minutě zlikvidoval Dolejš nadějný pokus Cingela. Pozornost strážce hostující branky pak v 16. minutě prověřil Cibulskis, vzápětí se na druhé straně podařilo dostat puk za brankovou čáru s přispěním Lva nahrávajícímu Rosandičovi, který hledal před brankovištěm najíždějícího Schleisse.

Právě Schleiss jel pak sám na Mazance, ale neuspěl. Dolejše zachránila ještě před přestávkou tyčka po střele Lva.

Ve 25. minutě vrátil domácím vedení Nedomlel, platnost jeho zásahu ale musel kvůli posunuté brance potvrdit videorozhodčí. Po polovině základní hrací doby ale pykal na trestné lavici Smoleňák a hosté ho vrátili do hry předčasně - na 2:2 vyrovnal Lakatoš. Těsně před přestávkou mohl naklonit misky vah opět na stranu domácích Klíma, ale neuspěl.

Americký útočník s českými kořeny si vše vynahradil ve třetí části. Už po 28 sekundách si spravil chuť a poslal Mountfield potřetí v utkání do vedení. V 55. minutě poté Klíma přidal i další gól. V závěru se pokusili zápas zdramatizovat při power play, místo snížení ale opět inkasovali. Skóre zápasu uzavřel Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jsme rádi za výsledek, věříme, že to trošičku zvedne sebevědomí hráčů a pomůže nám to do pondělního zápasu. Určitě jsem taky rád, že jsme konečně potěšili domácí fanoušky. Už je to hodně dlouho, co jsme doma vyhráli naposledy. Jenom samá pozitiva, dali jsme pět gólů a využili dvě přesilovky. Výkon určitě nebyl optimální, ale musíme se připravit na pondělní začátek předkola a věříme, že tohle vítězství nám k tomu pomůže."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Zápas nebyl z naší strany nikterak oslnivý. Spousta hráčů do něj nedala to, co tam dávali v předchozích týdnech a měsících. Nicméně jsme se v něm dlouho drželi, bylo to 2:2 po dvou třetinách, ačkoli domácí měli víc šancí. Potom si šli za vítězstvím víc, přestříleli nás a dá se říct, že je to pro ně zasloužené vítězství."