Hradec Králové porazil v semifinále Vítkovice i potřetí, znovu rozhodl Miškář

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve třetím utkání semifinálové série play off extraligy Vítkovice 4:2 a za stavu 3:0 na zápasy je dělí jediná výhra od postupu do boje o zlato. Východočeši si vypracovali dvoubrankový náskok díky gólům Olivera Okuliara a Graemea McCormacka, ještě před první přestávkou odpověděl Marek Kalus. Ve třetí třetině vyrovnal Peter Krieger, ale v čase 55:53 rozhodl Patrik Miškář, jenž dal vítěznou trefu již v prodloužení druhého utkání. Pojistku přidal Radovan Pavlík. Postup může tým Mountfieldu dovršit v nedělním čtvrtém utkání, které se odehraje opět v Hradci Králové a začne v 16 hodin.

Ostravané v touze snížit manko v sérii začali aktivně a měli pár velmi dobrých šancí, jenže Mueller, Krieger a ani Dej na domácího gólmana Machovského nevyzráli. Pak ale fauloval Raskob a po krásné nahrávce Kevina Klímy využil přesilovku Okuliar. Hosté pak sami početní výhodu nevyužili, naopak měli štěstí, že je v oslabení nenachytal Štohanzl. V 17. minutě se provinil Grman a McCormack v přesilovce zvýšil. Stejně odpověděli i hokejisté Vítkovic, když 11 sekund před sirénou snížil Kalus.

Nástup do druhé třetiny se o chvilku pozdržel kvůli potížím s ledem, ale brzy se pokračovalo. A hodně opatrně. Oba týmy měly k dispozici po jedné přesilovce, brankáři ale moc práce neměli. Až ve 39. minutě se do obrovské šance dostal Okuliar, poté co mu hosté dopřáli hodně času a prostoru poblíž svého brankoviště, úmysl o zakončení na bližší tyčku ale Stezka skvěle přečetl a vytěsnil kotouč lapačkou.

V podobném duchu dlouho probíhala i třetí část. Kevin Klíma mohl přesto ve 46. minutě zvýšit, poté co se dostal k odraženému puku, Stezka byl ale proti. Krátce po polovině třetiny museli domácí vstřebat v rychlém sledu dva direkty. Stehlík nejprve sestřelil bombou od modré čáry Filipa Pavlíka, který inkasoval ránu na ucho a jen těžce se zvedal z ledu. Brzy po opětovném zahájení hry pak vyrovnal povedenou tečí Gewieseho nahození Krieger, který přesměroval kotouč mimo dosah Machovského.

Na konci 56. minuty ale Vítkovičtí propadli při napadání v útočném pásmu. Eberle si zpracoval vzduchem vyhozený puk, našel rozjetého Miškáře a ten dobře umístěnou střelou přes obránce Kocha prostřelil Stezku na zadní tyčku. Odpovědět mohl záhy Mueller, Machovský byl proti. Hosté ve snaze o vyrovnání sáhli v závěru k dlouhé hře bez gólmana, měli i několik slibných příležitostí, ale pak dal Mountfieldu jistotu Radovan Pavlík.

Hlasy po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Opět jsme viděli vyrovnaný zápas, strašně těžký. Myslím, že to byl boj o každý metr ledu. V první třetině jsme si pomohli přesilovkami, což bylo strašně důležité. Věděli jsme však, že Vítkovice se nevzdají a budou bojovat až do konce. Jsme moc rádi, že v závěru se to štěstí zase přiklonilo k nám a dali jsme ten důležitý gól na 3:2. Přestože si toho vítězství moc vážíme, tak nic nekončí a my se musíme s pokorou připravit na ten další zápas."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Začali jsme dnes velice dobře. Hodně aktivně, měli jsme tam dvě tři šance, ale zmrazilo nás první zbytečné vyloučení, které bylo opravdu hodně zbytečné, a hned jsme inkasovali. Pak druhé zbytečné vyloučení a znovu jsme inkasovali. Bylo to 2:0 pro domácí, nevypadalo to vůbec dobře. Trošku nám vlil vnitřní sílu gól na 1:2 v naší přesilovce. Byl to vyrovnaný a tuhý boj až do konce, šlo se na krev. Otáčet z 0:2 na 2:2, klobouk dolů před hráči, co dokázali. Ukázali charakter a vnitřní sílu, vypadalo to pak velice dobře do doby, než jsme udělali možná taktickou chybu, že jsme propadli v útočném pásmu, domácí to měli tři na dva a dostali jsme těžký direkt. Nicméně bojovali jsme až do konce, odvolali gólmana, měli jsme tam jednu tutovou šanci, kterou se nám bohužel nepodařilo proměnit v gól."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Okuliar (Kevin Klíma, Smoleňák), 18. McCormack (Lalancette, Werek), 56. Miškář (Eberle, McCormack), 60. R. Pavlík (Jank, Okuliar) - 20. Kalus (Lakatoš, Mikuš), 51. Krieger (Gewiese, J. Stehlík). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Lederer, J. Ondráček II. Vyloučení: 4:3 Využití: 2:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Werek, Miškář, Eberle - Kevin Klíma, Lalancette, Perret - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Smoleňák, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - M. Kalus, Dej, Dočekal - Jarůšek, Kotala, L. Krenželok. Trenér: Holaň.