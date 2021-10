Hradec Králové porazil Teplice 3:0, trenér hostů Jarošík je stále bez bodu

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové ve 12. kole první ligy porazili Teplice 3:0 a v tabulce se posunuli na šesté místo. Dva góly nováčka nejvyšší soutěže vstřelil Pavel Dvořák, jeden přidal Jakub Rada. Teplice po třetí prohře za sebou zůstávají předposlední a jejich nový trenér Jiří Jarošík stále marně čeká na první bod.

Hradci se v domácím azylu v Mladé Boleslavi daří. Neprohrál tam ani jeden ze šesti zápasů v této sezoně a jako jediný v ročníku dokázal v lize porazit Plzeň. Dnes si připsal dosud nejvyšší výhru po návratu mezi elitu.

Trenér "Votroků" Miroslav Koubek po utkání zdůraznil, že jeho tým zůstává i po vzestupu tabulkou na zemi. "Naše úspěchy vycházejí z organizace, bojovnosti, účelnosti a dobrých standardek. Herně je řada mužstev lepších než my," řekl Koubek na tiskové konferenci.

Teplický kouč Jarošík byl k úrovni zápasu hodně kritický. "Sedmdesát minut to byl velmi slabý výkon. Nehrál se fotbal z obou stran. My se soupeři nevyrovnali v bojovnosti a nasazení a to mu stačilo ke třem bodům," uvedl Jarošík.

Ze zápasu uplynulo jen 77 sekund, když Novotný poslal centr od levé postranní čáry, Vašulínovu hlavičku ještě brankář Grigar vyrazil, ale Dvořák zblízka hlavou doklepl míč do sítě. Prakticky přesně se tak opakovala situace z minulého kola, v němž tentýž hráč ve Zlíně otevřel skóre po 100 sekundách.

Ve 35. minutě hosté neuvěřitelně zkazili rozehrávku. Gólman Grigar před oslňujícím sluncem odběhl do stínu vedle branky a Čech vypíchl míč Fortelnému. Jeho střelu ještě Krunert zblokoval, ale Rada přes ležícího brankáře, který nestačil v čas zaujmout své místo, přidal druhou trefu.

Po změně stran dopravil míč do teplické sítě Vašulín, ale sudí Berka po dlouhé konzultaci s videorozhodčím gól neuznal pro ofsajd. Znovu si ověřoval situaci v 65. minutě, kdy teplický Moulis přepadl přes ruce vybíhajícího brankáře Fendricha. Rezek už si postavil míč na značku pokutového kopu, ale sudí penaltu odvolal.

Hosté se s nepříznivým vývojem nesmířili a byli mnohem nebezpečnější než v prvním dějství. Ale Fendrich svůj tým několikrát podržel. Nejvíce v 78. minutě, kdy skvěle vytáhl do růžku mířící Kodadovu střelu a v závěru si poradil i se střelou Peruánce Succara.

Video bylo v akci i na druhé straně hřiště a rozhodčí po Vondráškově strčení do Kodeše nakonec penaltu nařídil. Grigar sice v 85. minutě Dvořákovu střelu vyrazil, ale proti jeho dorážce byl bezmocný. Nejzkušenější hráč domácích vstřelil gól ve třetím zápase po sobě a pátý v této ligové sezoně.

Jarošíka zklamalo, že jeho tým začal hrát až v závěru. "Po několika změnách se to ve druhém poločase trochu zlepšilo. Měli jsme šanci dát kontaktní gól, možná bychom Hradci zatápěli, ale to se nestalo. Hrát za stavu 2:0 je pozdě," řekl Jarošík.

I jeho protějšek připustil, že zápas nebyl moc pohledný. "Spíš to byla bitva dvou houževnatých mužstev, ale kdo má rád obrazy bojovnosti a nasazení, tak si mohl přijít na své. Bylo příjemné, že se nám povedl začátek, pro soupeře to mohla být sprcha, která jim nabourala plány," uvedl Koubek.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Zápas nebyl moc pohledný, spíš to byla bitva dvou houževnatých mužstev. Ale kdo má rád obrazy bojovnosti a nasazení, tak si mohl přijít na své. Bylo příjemné, že se nám povedl začátek. Pro soupeře to mohla být sprcha, která jim nabourala plány. Byli jsme efektivní, máme hráče, kteří umějí udeřit. Dokázali jsme vyřešit i několik ošemetných situací, podržel nás Fendrich. Vítězství je pěkné, vysoké. Já jsem měl z utkání obavy, protože Teplice udělaly pod trenérem Jarošíkem herní progres. Zůstáváme na zemi, naše úspěchy vycházejí z organizace, bojovnosti, účelnosti a dobrých standardek. Herně je řada mužstev lepších než my."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Sedmdesát minut to byl velmi slabý výkon. Nehrál se fotbal z obou stran. My se soupeři nevyrovnali v bojovnosti a nasazení a to mu stačilo ke třem bodům. Po několika změnách se to ve druhém poločase trochu zlepšilo. Měli jsme šanci dát kontaktní gól, možná bychom Hradci zatápěli, ale to se nestalo. Dostali jsme ve finále třetí gól z penalty a bylo po zápase. Hrát za stavu 0:2 je pozdě. Teď jsem v emocích, musím to zhodnotit až s chladnou hlavou."