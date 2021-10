Hradec Králové porazil tápající Liberec 4:1

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 16. extraligového kola Liberec 4:1. Bílí Tygři prohráli počtvrté za sebou, domácí se naopak díky plnému zisku posunuli na druhé místo před východočeského soka Pardubice. Dvakrát se mezi střelce prosadil v dresu vítězů útočník Aleš Jergl.

Do královéhradeckého brankoviště si po měsíci stoupl Kiviaho a hned od začátku musel ukazovat, že tým má za skvělou jedničkou Lukešem zdatného náhradníka. Ten se předvedl hlavně v hradecké přesilovce - v ní se totiž Tygři dostali do dvou šancí, ale finský gólman zvládl Zacharův samostatný únik i Ordošovu střelu z kruhu.

Domácím se tedy první početní výhoda příliš nevydařila, což se však dalo říct také o hostech. Ti dokonce v osmé minutě inkasovali: Lev se protáhl po levé straně a po zpětné přihrávce se prosadil Perret. Hradecké gól zvedl, což se potvrdilo o sedm minut později, kdy se z úhlu trefil po zadovce Kevina Klímy Jergl.

Hrál se vyrovnaný duel, což se potvrdilo i ve druhé části. Ta začala výrazně lépe pro hosty. Hned po necelé minutě totiž proměnili přesilovku. Tvrdou ranou bez přípravy snížil Filippi. Východočeši byli nebezpeční, ale Pavelka, který v Mountfieldu začal chytat extraligu, chytal velice dobře.

Minutu před koncem druhé třetiny však už nespasil hosty ani on. Hradečtí sehráli brilantně přesilovku. Pavelka dvakrát zasáhl, ale třetí kombinaci dovedli domácí až ke střelci Jerglovi, který trefil horní roh.

Třetí třetina se odvíjela v podobném módu jako druhá. Velmi dobří byli oba brankáři, Královéhradečtí už spíše hlídali cenný výsledek a po prohře v Českých Budějovicích se chtěli vrátit na vítěznou cestu. Povedlo se, k čemuž přispěl chvíli před koncem po obří chybě hostů i kapitán Smoleňák.

Liberec je v krizi, prohrál podesáté z posledních jedenácti vystoupení a v tabulce už má pod sebou jen Kladno a Zlín.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Chtěli jsme začít dobře, ale hlavně neinkasovat gól, protože jsme s tím měli v posledních zápasech problém. Tentokrát to vyšlo, podařil se nám vstup do utkání a vedli jsme 2:0. Poté Liberec snížil, ukázala se jeho kvalita. I když to v tabulce není vidět, pořád má velkou hráčskou úroveň. Ale ten tlak jsme ustáli a pomohli jsme si přesilovkou, což rozhodlo."

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že bylo vidět, v jakém rozpoložení jsou obě mužstva. Domácím to teď šlape, my jsme dole. Měli jsme dobrý začátek, ale pak jsme dali góly soupeři na stříbrném podnose. Soupeř ve své fazoně to využil."