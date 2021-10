Hradec Králové porazil popáté v řadě Karlovy Vary

Karlovy Vary - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 19. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:1 a potvrdili, že se jim proti Energii daří. Porazili ji již popáté v řadě. Zatímco Mountfield si připsal třetí výhru za sebou a uspěl v osmém z devíti zápasů, Západočeši prohráli potřetí v řadě. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhrou Hradce Králové podepsal obránce Jeremie Blain.

Hosté byli aktivnější od první třetiny, po opatrné úvodní šestiminutovce mohl jako první otevřít skóre Smoleňák, ale jeho střela jen orazítkovala pravou tyč karlovarské branky. Účet zápasu tak otevřel až v 11. minutě Kevin Klíma, který po rychlém přečíslení dvou na jednoho našel přesnou střelou odkrytou část Novotného branky. Přidal druhý gól mohli Východočeši v přesilových hrách, nevyužili ale ani jednu ze tří výhod.

Herní převaha Hradce Králové pokračovala i po první přestávce, gól hosté vstřelili ve čtvrté přesilovce. Vyloučení Beránka využil Oksanen, který Novotného překvapil střelou bezprostředně po přejetí útočné modré čáry. Své zaváhání napravil Novotný následně při šancích Orsavy a Lva. Přesto se Mountfield dočkal ve druhé třetině třetí branky, o kterou se ve 38. minutě postaral v další přesilovce Blain.

Šanci na možný obrat dal domácím 52 sekund před koncem druhé části Vondráček, jenž snížil v přesilové hře. Více zdramatizovat duel se ale Energii ani přes zvýšenou snahu nepodařilo. Nejblíže druhé brance byl Rachůnek, jenž trefil tyč. Více než dvě minuty před koncem Karlovy Vary odvolaly brankáře, snížit se jim ale nepodařilo. Naopak v čase 59:59 zvýšil na 4:1 pro hosty Perret.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Proti nám dnes stálo velmi silné a organizované mužstvo ve velké formě, což bylo jasně vidět v první třetině. Soupeř měl lepší pohyb a zatlačil nás. S vypětím všech sil jsme se tomu tlaku bránili. Myslím, že od poloviny zápasu jsme začali být trošku smělejší do útoku a vytvořili jsme si i pár šancí. Škoda, že nám tam padl jenom jeden kontaktní gól. Kdybychom dali ještě o jednu branku víc, tak jsme zápas mohli zdramatizovat víc. Bohužel jsme nebyli lepším týmem a Hradec ukázal svoji kvalitu. Hráčům nemám co vytknout, protože nechali na ledě všechno, rvali jsme se do posledního střídání, ale kvalita byla na straně soupeře, který zaslouženě vyhrál."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že jsme dvě třetiny hráli velmi slušný hokej. Přesně to, co jsme si předsevzali a s jakým plánem jsme sem přijeli. Na domácích bylo trošičku vidět, že nejsou v takovém rozpoložení, v jakém by asi chtěli být. Pomohli jsme si přesilovkami a šli jsme do zaslouženého vedení. Mrzí mě závěr druhé třetiny, kdy jsme propadli, udělali jsme zbytečný faul a domácí nás potrestali v přesilovce. Mělo to vliv na třetí třetinu, kdy jsme byli pod velkým tlakem Karlových Varů. Myslím si, že i kolikrát s velkým štěstím jsme se bránili a nakonec jsme rádi, že jsme výsledek uhájili."