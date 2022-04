Hradec Králové porazil Olomouc 3:0 a drží v tabulce šesté místo

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové porazili v domácím utkání 29. kola první ligy Olomouc 3:0 a drží se v tabulce na šestém místě, které by jim zajistilo postup do mistrovské části nadstavby. "Votroky" poslal do vedení v 38. minutě Jan Mejdr a ve druhém poločase se dvakrát trefil Daniel Vašulín. Východočeši neprohráli v soutěži pošesté za sebou a jsou před závěrečným kolem o bod před sedmou Mladou Boleslaví. Olomouc se propadla na desátou příčku.

Hostující Hanáci byli v Mladé Boleslavi, kde Hradec Králové hraje v azylu své domácí zápasy, zpočátku aktivnější. V 18. minutě se dožadovali po Vepřekově pádu v pokutovém území odpískání penalty, rozhodčí Černý jim však nevyhověl. Videorozhodčí na utkání nebyl. O chvíli později si naběhl na Breiteho přímý kop Jemelka, jenže z nadějné pozice přestřelil.

Hradec Králové hrozil z rychlých brejků a v 38. minutě udeřil. Po rychlé akci na levé straně hřiště našel Vlkanova před brankou nabíhajícího Mejdra a ten otevřel skóre zápasu. Šestadvacetiletý obránce "Votroků" zaznamenal první ligový gól v kariéře. Olomouc mohla ještě do přestávky srovnat, ale Chytilovu střelu zneškodnil pozorný brankář Vízek.

Trenér hostů Jílek reagoval na nepříznivý stav dvojnásobným střídáním, byl to ale Hradec, který držel ve druhé půli tempo hry. V 53. minutě běžel sám na brankáře Vašulín, jenže nezamířil přesně a zlostně nakopl jeden z reklamních panelů. Vzápětí byl blízko druhému gólu také Mejdr, nicméně při obstřelu těsně minul.

V 60. minutě se už domácí dočkali. Po dalším rychlém brejku našel Mejdr v pokutovém území Vašulína a ten lehkou tečí překonal brankáře Macíka. Olomouci se navíc ani v dalším průběhu nedařilo dostat soupeře pod tlak a dvanáct minut před koncem inkasovala potřetí. Vyběhnuvší Macík sice odvrátil míč před jedním z protihráčů, balon se však dostal k Vašulínovi a hradecký útočník zpečetil pátou brankou v sezoně vítězství "Votroků". Hradec Králové porazil Olomouc po čtyřech zápasech.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce Králové): "Do utkání jsme nevstoupili až tak dobře. Měli jsme málo pohybu a málo náběhů za obranu. Postupem času se to ale rozhýbalo a ve druhé půli jsme už byli dominantní. Konečný výsledek tomu odpovídá. Určitě nám pomohl i první gól. Kdyby ho dala Olomouc, zápas by se pro nás vyvíjel hůř. Díky tomu, že jsme šli do vedení, jsme mohli hrát, co jsme chtěli, ze zajištěné obrany. Olomouc musela jít do plných a my z toho vyjížděli, což je pro naše rychlostní hráče voda na mlýn. Na klucích je vidět, že mají touhu. Střední skupina je sice našlapaná a každá ztráta bolí, uklidňovalo nás však, že ať se stane cokoliv, nemůžeme již spadnout do skupiny o záchranu. To, že je Hradec dvě kola před koncem zachráněný, je pro nás obrovský úspěch. Teď jdeme za dalším úspěchem, kterým by bylo šesté místo."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Naprosto zasloužené vítězství Hradce Králové. Myslím, že jsme jim to dnes významně ulehčili. Můžete prohrát 0:3, ale ne po takovémto výkonu. Je to pro mě nevysvětlitelné a nepochopitelné. Někteří hráči podali naprosto podprůměrné výkony. Když jsou to dva tři, tak se to schová, když je to ale u šesti sedmi lidí, těžko se s tím něco dělá. Byli jsme všude druzí a zaostávali kondičně. Náš výkon nesnesl ligové parametry a skončilo to takhle. Přestože jsme měli nějaké příležitosti, jejich realizace byla žalostná a kvalita provedení byla strašně špatná. Podali jsme ostudný výkon."

FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 3:0 (1:0)

Branky: 60. a 78. Vašulín, 38. Mejdr. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Líkař. ŽK: Mejdr, Vlkanova, Novotný - Slavíček. Diváci: 670.

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Rada (62. Kodeš), Kučera (89. Soukeník), Vlkanova, Novotný - Vašulín, Kubala (86. Prekop). Trenér: Hejkal.

Olomouc: Macík - Slavíček (75. Hadaš), Hubník, Jemelka, Vepřek (66. Vaněček) - Greššák (46. González), Breite - Navrátil (60. Beneš), Růsek, Zifčák (46. Zmrzlý) - Chytil. Trenér: Jílek.