Hradec Králové porazil Mladou Boleslav 2:0

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v 10. kole extraligy Mladou Boleslav 2:0 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Hosté klesli na druhou pozici. Souboj, kterému kralovali brankáři Štěpán Lukeš a Jan Růžička, rozhodli domácí v 56. minutě v přesilové hře, v níž se prosadil Graeme McCormack. Druhý gól vstřelil Jakub Lev při power play.

Trenéři domácích po úterní porážce v Plzni změnili složení všech útočných formacích a Mountfield byl v úvodu aktivnější. Východočeši bez problémů drželi krok s dobře bruslícími hosty, brankář Růžička čelil více střelám než domácí Lukeš, gólové šance ale likvidovat nemusel.

Hosté čekali na výraznější příležitost, kterou si vypracovali v 16. minutě. Moravec ale nezakončil přesně. Vzápětí měl ideální možnost otevřít skóre Jergl, trestné střílení nařízené za Pýchův faul ale neproměnil.

Do druhé třetiny vstoupili hosté s výhodou přesilové hry, kterou navíc povýšil další trest Pavlíka. Hradec Králové se však 44 sekund ve třech ubránil. Bezgólový stav nezměnil ani Dufek, který v klasické početní výhodě trefil tyčku.

Brankovou konstrukci nastřelil i v další přesilovce Kousal. V polovině zápasu Lukeše nepřekonal ani Raška. V závěru druhé části si první přesilovku zahráli i domácí, vytvořili si velký tlak, Růžička byl ale bezchybný.

Ve 45. minutě se do slibné šance dostal po zaváhání hostů Orsava, Růžička ale Bruslaře podržel. V 54. minutě se zaskvěl jeho protějšek Lukeš, jenž při hře čtyři na čtyři uspěl v souboji s Claireauxem.

Skóre se poprvé změnilo až o dvě minuty později, kdy za zády mladoboleslavského brankáře skončila zřejmě tečovaná střela McCormacka v početní výhodě. Hosté se snažili vyrovnat při power play, ale neuspěli. Naopak sekundu před koncem podruhé inkasovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Připravovali jsme se na těžký zápas. Není náhoda, že je Mladá Boleslav takhle vysoko v tabulce. Zápas měl kvalitu, hrálo se ve výborném tempu. Přestože nepadlo moc gólů, tak si diváci přišli na své. Výborný výkon podali oba brankáři. Dnes bych chtěl hráčům poděkovat za týmový výkon, hráli jeden pro druhého. Až se vyvarujeme zbytečných faulů, tak můžeme být ještě lepší a stoupat tabulkou nahoru."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "V první třetině jsme tahali za kratší konec, Hradec byl lepší a byli jsme rádi, že to po jejím skončení bylo nerozhodně. Od druhé třetiny už to byl vyrovnaný zápas a rozhodoval jeden gól. My jsme měli šest sedm přesilovek, dali jsme dvě tři tyčky, ale chybělo nám trošku štěstí i trošku důrazu. A důraz rozhodl, že Hradec jeden gól dal a vyhrál."