Brno - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 33. kole extraligy Brno 5:4 po samostatných nájezdech a i ve třetím vzájemném zápase tak ovládli souboj s úřadujícím mistrem. O výhře Mountfieldu rozhodl obránce Filip Pavlík. Dvě branky si v zápase připsali obránce domácích Tomáš Malec a útočník hostů Radek Smoleňák.

Domácí tým začal aktivněji a vytvořil si i šance, ovšem tu Vondráčkovu zlikvidoval jistý brankář Pavelka. Kometa i dnes dokázala, že má silné přesilovky. Proti Hradci využila hned první a stačilo ji na to pouhých šestnáct sekund. Přesně mířil obránce Štencel. Brzy však bylo vyrovnáno, Rosandičovu střelu od modré v závaru dorážel Smoleňák, ovšem na potvrzení gólu od videorozhodčího se čekalo téměř deset minut.

I v dalším průběhu měla o něco více ze hry Kometa, ale Holíkovu střelu po přihrávce Zaťoviče pohotově zlikvidoval Pavelka. Na začátku druhé třetiny byl blízko svému druhému gólu Smoleňák, ale trefil jen tyčku Vejmelkovy branky. Kometa se ale vrátila ke své nátlakové hře, nicméně v rozhodujících fázích chyběla přesnost a někdy i jednoduchost kombinací.

Pokud přece jen něco prošlo až do brankoviště, byl spolehlivou instancí v tomto prostoru gólman Pavelka, jehož podporovala kompaktní obrana. Závěr druhé třetiny byl velmi hektický a emotivní. Hradec nevyužil 103 vteřin trvající dvojnásobnou přesilovku, ale krátce po uplynutí prvního trestu Smoleňák opět prokázal důraz a protlačil puk za brankovou čáru. Na ledě se strhly potyčky, trestné lavice se zaplnily a hustou atmosféru uťala až závěrečná siréna.

Ve třetí třetině byla patrná snaha Komety o vyrovnání, domácí tým mimo to zvýšil agresivitu a brzy se dočkal. Po vyhraném buly pálil od modré čáry přesně Malec a bylo to 2:2. Jenže Hradec využil následnou přesilovku za několik vteřin. Nahození Zámorského šikovně tečoval Koukal a naklonil tak misky vah na stranu hostí.

Východočeši sice eliminovali první formaci Komety, ale roli střelců na sebe vzali obránci. Malec se trefil podruhé v zápase, nicméně ani ne po minutě krásnou individuální akcí dal gól Pavlík. Brno se dočkalo vyrovnání minutu před koncem při power play z hole Zaťoviče.

V prodloužení měl Smoleňák na holi hattrick, ale neproměnil trestné střílení a došlo na samostatné nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem byl nakonec hostující obránce Pavlík, domácí Holík trefil tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Myslím, že první i druhá třetina byly rozkouskované. Hra neměla tempo a pak přišla i nervozita. Hradec šel do třetí třetiny s náskokem a v ní se hrál opravdu parádní hokej. My jsme byli ti, kteří museli pořád dotahovat a je škoda, že jsme nebyli trpělivější. Hradec nám vždycky odskočil. Vyrovnali jsme v power play a došli si pro bod. Mohli jsme mít i dva, když jsme v prodloužení trefili břevno. Jinak musím říct, že to bylo strašně složité a náročné utkání. Pokud minutu před koncem prohráváte, tak i bod je dobrý."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jeli jsme sem s vědomím obrovské kvality Komety a proto jsme chtěli hrát aktivně od samého začátku. Myslím, že se nám to dařilo až na ta zbytečná vyloučení, jichž se musíme vyvarovat. Celá druhá třetina byla rozkouskovaná, nejlepší hokej se hrál ve třetí třetině, v níž jsme naštěstí byli o gól vpředu. Vítězství si strašně vážíme, kluci podali kolektivní výkon a chtěl bych jim za to poděkovat."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 3:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Štencel (M. Erat, Plekanec), 43. Malec (Bartejs, Plekanec), 52. Malec (Köhler, Čermák), 59. Zaťovič (Müller, O. Němec) - 8. Smoleňák (Rosandič), 38. Smoleňák (Zámorský), 50. Koukal (Zámorský, Paulovič), 53. R. Pavlík, rozhodující nájezd F. Pavlík. Rozhodčí: Hodek, M. Petružálek - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 13:13, navíc Mallet - M. Chalupa oba 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 7458.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, J. Hruška - Vondráček, L. Čermák, Mallet - Köhler, Süss, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Dragoun, Rákos. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.