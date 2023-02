Hradec Králové porazil Litvínov 3:0 a posedmé v řadě naplno bodoval

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v 46. kole extraligy Litvínov 3:0, posedmé v řadě naplno bodovali a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Mountfield zdolal Vervu na svém ledě poosmé za sebou a potřetí v řadě bez inkasované branky. Henri Kiviaho vychytal šestou nulu v sezoně.

Oba týmy předváděly zpočátku poměrně aktivní hokej, výrazně prostupnější však byla defenziva Vervy. Severočeši už v první minutě nechali před brankářem volného Lalancetta, který trefil tyčku. Na druhé straně minul z dobré pozice nejlepší litvínovský střelec Kudrna.

Mountfield strhnul skóre na svou stranu dvěma góly v rozmezí 11. a 14. minuty. Obranu soupeře rozebral jak v klasickém poměru sil, kdy Lalancettovu přihrávku proměnil Radovan Pavlík, tak ve hře čtyř proti čtyřem, kdy stál na konci kombinace Zachar.

Do hry postupně víc vstupovaly emoce, zejména Hradečtí totiž přitvrdili. Neúmyslně to přehnal Jergl, jenž při snaze o nadzvednutí hole sekl Strejčka do slabin a s větším trestem zápas opustil.

Litvínov nejenže pětiminutovou přesilovku nevyužil, ale ještě pustila do dvou nájezdů Perreta. Francouzský útočník nejprve ztroskotal na Tomkovi a podruhé mu puk ujel. Domácí hráli oslabení senzačně, jejich strážce Kiviaho musel aktuální velkou formu předvést jen proti výpadu Hlavy.

Ve třetí třetině už se Hradec Králové soustředil na obranu. Litvínov čekal na gólovou šanci třináct minut, uzdraveného Stránského však vychytal Kiviaho a z protiútoku uklidnil domácí tým Chalupa.

Finský brankář v hradeckých službách dorovnal šestou nulou lídra této statistiky, sparťana Jakuba Kováře. Verva padla potřetí za sebou, pod Bílou věží aktuálně neskórovala už 218 minut. Litvínov zároveň prohrál třetí duel a naplno bodoval naposledy 20. ledna. Na poslední Kladno tak mají Severočeši k dobru jen dva body.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Litvínov nám prvním střídáním sebral vítr z plachet, ale postupně jsme se do toho dostali a vedli 2:0. Ve druhé třetině rozhodlo ubráněné oslabení. Musím pochválit hráče, kteří na něj chodí, a brankáře Kiviaha, který byl jako zeď a pochytal všechno, co mohl. Potom jsme se zbytečně moc zatáhli, ale podařilo se nám dát třetí gól, kterým jsme se uklidnili."

David Kočí (Litvínov): "První střídání jsme měli velice dobré, ale další formace na to nenavázaly a celá třetina nedopadla dobře. To vlastně rozhodlo zápas. Pak jsme se do toho snažili dostat, ale nedokázali jsme si vytvořit větší šance. Vzniklo to asi hlavně tím, že jsme prohrávali osobní souboje. V obranném pásmu jsme nezískávali kotouče a v útočném jsme se nedokázali na kotouči udržet."

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. R. Pavlík (Lalancette), 14. Zachar (Rosandič, Okuliar), 54. Chalupa (Kalina, Blain). Rozhodčí: Šír, Jaroš - Frodl, Gerát. Vyloučení: 4:3, navíc Jergl (Hradec Králové) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3862.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Okuliar, Lalancette, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Chalupa, Zachar, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Litvínov: Tomek - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Freibergs, Demel - Abdul, Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka - Fronk. Trenér: Mlejnek.