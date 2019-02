Brno - Hokejisté Brna prohráli ve šlágru 46. kola extraligy s Hradcem Králové 0:3 a ani počtvrté v sezoně tak nedokázali Východočechy porazit. Celkově Mountfield porazil Kometu sedmkrát za sebou. Dvěma góly se na výhře hostí podílel útočník Radek Smoleňák, premiérové čisté konto v sezoně udržel Brandon Maxwell. Hradec Králové se výhrou posunul na druhé místo tabulky, Kometa klesla na šesté.

Kometa se musela obejít bez nemocného Muellera a od prvních minut bylo znát, jak moc jí nejlepší extraligový střelec chybí. Brno se sice v úvodu pokusilo o nápor, ale vzešel z něj pouze jeden nevýrazný pokus Erata, který ani střelou nebyl.

Hradec brzy začal využívat okénka ve hře domácích. První varování přišlo v šesté minutě, kdy Smoleňákova teč orazítkovala tyč. Vedoucí gól Východočechů padl v přesilové hře, kdy Cingel hledal před brankou volného spoluhráče, ale puk po nešťastné teči Michálka a zásahu Čiliaka skončil v síti.

O 62 vteřin později si první slabší chvilku v brněnském dresu vybral Čiliak, z téměř nulového úhlu jej prostřelil Smoleňák. A kdyby v závěru třetiny proměnil sólo Chalupa po chybě Štencela, mohlo být pro Brno, které v první třetině ani jednou nevystřelilo na branku, ještě hůř.

Do druhého dějství nastoupila Kometa jako vyměněná a to nejen proto, že do prvního útoku se místo Malleta posunul Erat. Brno zvýšilo důraz i rychlost, tlačilo se do branky a s tím přicházely i střelecké příležitosti.

Do slibných šancí se dostali Erat, Holík i Dočekal, ale jistý Maxwell se nenechal zaskočit. V pohodě hrající Hradec ustál brněnský nápor, vymanil se z tlaku a hájil dvoubrankové vedení.

Stejný ráz měla i třetí třetina. Hradec postavil na modré čáře těžko prostupný val, přes nějž se Kometa prosazovala jen velmi těžko. Tím pádem se také nedostávala do šancí. Střeleckého zmaru dosáhla Kometa v přesilovce, místo gólu naděje přišla trefa Smoleňáka, čímž bylo rozhodnuto.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Začali jsme aktivně, ale bez střelby. Zápas ovlivnily dva nešťastné góly, i po nich jsme ale měli možnost s výsledkem něco udělat. Měli jsme výbronou desetiminutovku, ale bez gólu. Třetí třetina byla z naší strany křeč, nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Hradec si výsledek pohlídal a musím mu pogratulovat k vítězství. Nám citelně chyběl Peter Mueller, náš nejlepší střelec."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Kometa vstoupila do zápasu dobře a my jsme byli rádi, že jsme nedostali gól. Pak se to otočilo naší brankou v přesilovce a brzy po ní přišel šťastný druhý gól. Byli jsme na koni, měli jsme další šance na odskočení. Hodně nás podržel Maxwell, ve třetí třetině jsme ustáli oslabení a když jsme dali třetí branku, už jsem věděl, že máme vyhráno. Tým si zkušeně pohlídal výsledek, smekám před hráči. Někteří hráči jako Koukal a Dragoun museli odstoupit pro zranění, dohrávali jsme na pár lidí, ale soudržný výkon nám přinesl vítězství."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Cingel (Rosandič, Cibulskis), 12. Smoleňák. 54. Smoleňák (F. Pavlík, Rákos). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - D. Klouček, Špringl. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 7316.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Štencel, Malec - Mallet, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Plášek. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Graňák - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Rákos, Miškář - Poppel, Kukumberg, Dragoun. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.