Hradec Králové poprvé v sezoně zdolal Olomouc, rozhodl Blain

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v souboji 36. kola poprvé v sezoně Olomouc a zaznamenali osmé vítězství z posledních deseti utkání extraligy. Domácí vedli během utkání 1:0, 3:1 a 4:3, rozhodl ale až Jeremie Blain gólem na 5:4 sedm sekund před koncem prodloužení. Východočeši využili hned čtyři přesilové hry. Hanáci prohráli počtvrté za uplynulých pět utkání.

Tým Mountfieldu v prvních dvou vzájemných zápasech nedal Olomouci ani gól, dlouhé čekání ukončil až po 131 minutách Lev. Železný muž extraligy zahájil tvrdou ranou v přesilové hře svou druhou stovku bodů v královéhradeckém dresu.

Převahu domácích mohl před koncem první třetiny stvrdit dokonce ve vlastním oslabení Perret, po "námazu" od gólmana Konráda ale přestřelil prázdnou branku. Místo toho za pár chvil srovnal po pěkné kombinaci Musil.

Hanáci nabídli soupeři zkraje druhé části 76 sekund dvojnásobné výhody, a tu Hradečtí využili díky Jerglovi a Klímovi beze zbytku. Do pěti minut ale přinesli odpověď Navrátil s Dujsíkem, jimž na přesné střely pod horní tyčku shodně nabíjel Kusko.

Druhá třetina nakonec přepsala historii vzájemných soubojů - padlo v ní šest gólů, což se dosud v extraligových duelech Hradce Králové s Olomoucí nikdy nestalo. Po vydařeném slalomu Perreta vyrovnal svou druhou trefou Musil, jenž 18 sekund před přestávkou potrestal chybu Lva.

Prolomit nerozhodný stav chtěli znovu mnohem víc hráči Mountfieldu, hosté se do třetí sirény prakticky jen bránili. Úspěšně, neboť v největších šancích selhali Pilař a Klíma.

Královéhradecký kouč Tomáš Martinec v prodloužení zkusil risk bez gólmana, Lva ale před prázdnou brankou podrazil Konrád. Domácí pak zesílili i početní výhodu a sedm sekund před sirénou jim zasloužený bonusový bod přece jen přisoudil obránce Blain.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Dobře jsme do utkání vstoupili a pomohli si přesilovkou. Škoda, že jsme v oslabení netrefili prázdnou bránu, protože za stavu 2:0 by se zápas asi vyvíjel trochu jinak. Bohužel jsme nezvládli konce třetin. Pozitivum je, že se nám dařily přesilovky, což musíme zopakovat. Zdviženým prstem naopak je, že při hře pět na pět jsme zápas prohráli 1:3. V prodloužení nám vyšel risk a po odvolání gólmana jsme využili přesilovku. Dvou bodů si moc vážíme."

Boris Žabka (Olomouc): "Gratulujeme soupeři k výhře. Byl to náročný zápas, Hradec nás dostával pod tlak a my jsme se s tím snažili co nejlépe srovnat. Po průběhu zápasu jsme rádi za bod, i když v prodloužení to bylo otevřené. V té sestavě, v jaké jsme byli, chci pochválit kluky za výkon."

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 5:4 v prodl. (1:1, 3:3, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Lev (Rosandič, Lalancette), 26. Jergl (McCormack), 27. Kevin Klíma (Lev), 34. Perret, 65. Blain (Cingeľ) - 20. P. Musil (Kunc, Plášek), 31. Navrátil (Kusko, Klimek), 32. Dujsík (Kusko), 40. P. Musil. Rozhodčí: Kika, Obadal - Gebauer, Axman. Vyloučení: 2:6. Využití: 4:1. Diváci: 4142.

Sestavy:

Hradec Králové: J. Růžička - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Pilař, Kevin Klíma, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Perret - Doležal, Štohanzl, M. Novák. Trenér: T. Martinec.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Mareš, Švrček, Řezníček, A. Rutar - Orsava, J. Knotek, Bambula - P. Musil, Kunc, Plášek - Navrátil, Kusko, Klimek - M. Tomajko, Anděl. Trenér: J. Tomajko.