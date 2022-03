Hradec Králové po výhře nad Litvínovem s předstihem získal Prezidentský pohár

Hradec Králové - Už dvě kola před koncem poznala základní část hokejové extraligy svého vítěze. Hradec Králové vrátil Litvínovu úterní porážku, před 5536 diváky vyhrál 3:0 a s předstihem si zajistil Prezidentský pohár, protože má dvě kola před koncem náskok šesti bodů před druhým Třincem a lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Pro Hradec Králové to znamená největší úspěch v hokejové historii města.

Nebýt hradecké cesty za pohárem, stejně by se utkání neslo ve slavnostním duchu. Domácí útočník Jakub Lev totiž nastoupil k 594. extraligovému zápasu v řadě, čímž v čele historických tabulek překonal dosavadní rekord Petra Lešky. Pamětní dres dostal už před úvodním buly.

Obrovská chuť hokejistů Mountfieldu byla znát hned od úvodních minut, kdy hrozili dokonce ve vlastním oslabení. Těsně po jeho skončení otevřel skóre z přečíslení Kevin Klíma, jemuž nechal gólman Godla zcela odkrytou branku. Druhý útok domácích se před přestávkou postaral o další radost. Kevin Klíma rychle doplnil útok, prostrčil puk Perretovi, ten si stáhl kotouč na bekhend a opět zakončil do prázdné brány.

Půl zápasu trvala absolutní hradecká dominance. Po chybě při litvínovském střídání ji mohl podtrhnout Lalancette, ale Godla ukázal, proč si ho Verva pojistila na další dvě sezony. Až když za domácím brankářem Novotným zazvonila horní tyč po odvážném pokusu mladíka Svobody, hosté se začali osmělovat. Jako by ale zapomněli střílet. Za dvě třetiny vyslali na bránu ostudné tři rány.

Ani domácí hráči ale nemířili přesně, anebo naopak až příliš přesně: Kevin Klíma v přečíslení minul a McCormacka zastavila tyčka. Největší potlesk si tak vysloužil litvínovský útočník Zdráhal za gesto fair play, kterým odvolal vyloučení Nedomlela.

Agresivitu a přímočarost vystřídala v poslední části na hradecké straně rozvaha, v útočných akcích někdy až zbytečná. Verva naproti tomu zaměstnala Novotného dostatečně na to, aby neohrozila nedávný antirekord Zlína se sedmi střelami na branku za zápas, ale třetí čisté konto v novém dresu mu už nesebrala. V power play ukončil její naděje Kelly Klíma.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to výjimečný zápas v parádní kulise. Dvě třetiny jsme byli výrazně lepší, ale bohužel jsme neproměňovali jasné šance a vedli jenom 2:0. Ve třetí třetině jsme se o to trošičku báli a Litvínov měl svoje šance. Výsledku si moc vážíme, jsme rádi, že se nám to podařilo dotáhnout už dneska a mohli jsme s fanoušky oslavit Prezidentský pohár."

Vladimír Růžička (Litvínov): "Hradec dokázal, proč je první. Od začátku až do konce byl ve všem lepší a výsledek je ještě přívětivý k tomu, jak zápas vypadal. Nezbývá nám než mu pogratulovat k vítězství v základní části a přejeme hodně štěstí dál."

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Kevin Klíma (Jergl), 18. Perret (Kevin Klíma), 59. Kelly Klíma (Ščerbak). Rozhodčí: Pražák, Pilný - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 5536.

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Miškář - Orsava, Cingel, Pilař - Ščerbak. Trenér: T. Martinec.

Litvínov: Godla - Stříteský, D. Kolář, Strejček, Hrbas, D. Zeman, Demel - P. Zdráhal, Estephan, M. Sukeľ - Jarůšek, Fronk, P. Straka - P. Svoboda, Gerhát, A. Kudrna - M. Havelka, V. Hübl, Zygmunt - F. Lukeš. Trenér: V. Růžička.