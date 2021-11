Hradec Králové po osmi zápasech neuspěl, prohrál na ledě Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejisté druhého Hradce Králové podlehli v 25. kole extraligy v Mladé Boleslavi 3:4 v prodloužení, prohráli po sérii osmi vítězství a na vedoucí Třinec ztrácejí už sedm bodů. Bruslařský klub zabral po dvou nezdarech. Výhru slavil díky brance obránce Pavla Pýchy v čase 61:46.

Úvod zápasu patřil domácím, kteří si zahráli i čtyři přesilovky. První branka padla ještě ve standardním počtu hráčů a v 6. minutě otevřel skóre slovenský obránce Adam Jánošík. Na 2:0 zvýšila Mladá Boleslav ve dvojnásobné přesilovce. Na trestné lavici seděli Blain s Jankem a gól vstřelil Kotala, který těžil z Pospíšilovy přesné přihrávky. Hosté se vrátili na dostřel ještě v první třetině, když za záda brankáře Krošelje doletěla Lalancettova střela od modré čáry.

Východočeši se dočkali vyrovnání ve 27. minutě zásluhou Kevina Klímy, ale Mladá Boleslav si vzala vedení zpět. Po Perretově zaváhání před vlastní brankou se dostal k puku Dufek a dělovkou z mezikruží se nemýlil. Do kabin se však nakonec šlo podruhé přeci jenom za nerozhodného stavu, který zařídil v závěru přesilovky z dorážky svým druhým gólem v zápase Kevin Klíma.

Za hosty se pak ještě prosadil Lev, ale rozhodčí branku neuznali, neboť jí předcházel faul Kellyho Klímy. Stav 3:3 svítil na tabuli i po 60 odehraných minutách a následovalo prodloužení, které před jeho polovinou rozhodl po brejku domácí Pýcha.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Hradec má velkou formu a hraje velmi dobře. My jsme ale do zápasu vstoupili dobře, jak jsme chtěli. V první třetině jsme měli navrch, vyhrávali jsme víc soubojů a tím jsme se dostali na koně. Pak jsme dostali nešťastný gól, soupeř snížil na 1:2 a od druhé třetiny už to bylo vyrovnané. Hradec byl i v některých momentech lepším týmem, takže konečná remíza byla spravedlivá. Pak se to přiklonilo na naši stranu, jsme rádi za dva body proti těžkému soupeři."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Dostali jsme zvláštní první gól, měli jsme jiný názor na tu situaci a vzali si trenérskou výzvu, ale neúspěšně. Pak se na nás asi malinko podepsala křivda, kdy jsme z frustrace měli sérii vyloučení a Boleslav jsme tím dostali na koně. Druhý gól jsme dostali ve třech a prohrávali jsme 0:2. Pak jsme si něco řekli, uklidnili jsme se, vrátili jsme se ke své hře a podařilo se nám dostat zpátky do zápasu, který jsme zremizovali. V prodloužení jsme si chtěli vzít bod navíc, ale udělali jsme chybu a Boleslav rozhodla. Odjíždíme s hlavami nahoře a bodu si vážíme.“

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Jánošík (Kelemen, Fořt), 15. Kotala (Pospíšil), 30. Dufek, 62. Pýcha - 19. Lalancette (McCormack), 27. Kevin Klíma (Jergl), 38. Kevin Klíma (Jergl, McCormack). Rozhodčí: Hodek, Kika - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:6 navíc J. Stránský - Kelly Klíma oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 2567.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík - Kelemen, Fořt, Lunter - Dufek, Claireaux, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Pospíšil - J. Stránský, A. Raška, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank, Šalda - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Lamper. Trenéři: T. Martinec.