Hradec Králové po deseti zápasech nebodoval, na ledě Vítkovic prohrál 1:3

Ostrava - Hokejisté vedoucího Hradce Králové podlehli v předposledním kole dlouhodobé části extraligy ve Vítkovicích 1:3 a skončila jejich série deseti zápasů, ve kterých bodovali. Přetahovanou rozhodli domácí až v závěru, když v přesilovce vstřelil vítězný gól ruský obránce Alexej Solovjov. V power play přidal pojistku Lukáš Krenželok.

Už jistý držitel Prezidentského poháru pro vítěze dlouhodobé části nikoho nešetřil a do Ostravy přijel v obvyklém složení, ale první část jako by se zahříval na provozní teplotu. Domácí měli více ze hry, několik střeleckých příležitostí, ale Illéš ani Pedan gólmana Kiviaha nepřekonali. Lídr soutěže za úvodní dvacetiminutovku vyslal dokonce jedinou střelu mezi tyče.

O to lépe však vstoupil do druhé třetiny. Při signalizovaném vyloučení vypálil Nedomlel do tyčky, ale odražený puk poslal do sítě v čase 20:25 Smoleňák. Domácí byli vzápětí blízko vyrovnání, Bondrův nájezd však zneškodnil Kiviaho. Prosadil se až ve 28. minutě Stehlík, který skóroval dělovkou od modré čáry.

Východočeši ve druhé části měli další možnosti. Stezka vychytal ránu Oksanena a těsně před koncem druhé části i výpad a kličku Lalancetta, jenž zkoušel puk zasunout do branky.

Vítkovickým ovšem patřila závěrečná třetina, ve které šli odhodlaněji za třemi body. Hosté díky Kiviahovi odolali šanci Hrušky a Solovjov orazítkoval tyčku. V přesilové hře pět na čtyři se Solovjov od modré čáry přece jen zřejmě i s tečí spoluhráče trefil.

Ještě jednou měl Hradec velkou šanci vyrovnat, Kevin Klíma v přesilovce ale Stezku nepřekonal. Nakonec se hosté odhodlali k power a v ní zacílil jejich prázdnou branku Krenželok.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "I když přijel soupeř, který vyhrál Prezidentský pohár a má obrovskou sílu, my jsme se toho nezalekli a hráli jsme velice dobře. V první třetině jsme soupeře přestříleli, měli jsme dobrý pohyb, tři gólové šance, chyběl tomu jen gól. Ale i když jsme pak inkasovali, trpělivou hrou až do konce zápasu jsme si pro vítězství šli. Byli jsme lepším týmem a zasloužili si vyhrát. Podržel nás výborný Stezka."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím si, že domácí vyhráli zaslouženě. Byli po celý zápas aktivnější, měli lepší pohyb, měli větší touhu po vítězství. Mrzí mě to hlavně kvůli našim fanouškům, kteří nás přijeli ve velkém počtu podpořit. Náš výkon dnes ale nebyl takový, aby to stačilo na vítězství."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. J. Stehlík (Plášil, Illéš), 53. Solovjov (Bernovský, Lakatoš), 60. L. Krenželok (Lakatoš) - 21. Smoleňák (Nedomlel, Oksanen). Rozhodčí: Micka, Obadal - Malý, Ondráček. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 4255.

Vítkovice: Stezka - Pedan, Solovjov, J. Stehlík, Plášil, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J, Hruška, L. Krenželok - Fridrich, Bernovský, Illéš - Bitten, Flick, R. Bondra - Dostálek, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Kiviaho - Gaspar, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Šalda - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel, Pilař - Miškář. Trenér: T. Martinec.