Hradec Králové otočil duel na Spartě a vyhrál 3:2 po nájezdech

Praha - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 11. kole extraligy na ledě Sparty 3:2 po samostatných nájezdech, přestože prohrávali 0:2. Ve vzájemných soubojích tak uspěli poprvé po čtyřech porážkách. Aktuálně si Východočeši připsali čtvrtou výhru z posledních pěti utkání. Sparta po pěti vítězství podruhé v řadě prohrála.

Za Spartu nastoupil sedmnáctiletý obránce Nino Tomov, který se stal prvním Bulharem v české extralize. Mountfieldu chyběl nemocný kanadský útočník Chris Lalancette a do sestavy se zařadil dvaadvacetiletý Martin Štohanzl, jenž si stejně jako na druhé straně Tomov odbyl v nejvyšší soutěži premiéru.

Sparta se ujala vedení už po půl minutě hry, kdy obránce Pavelka našel ideálně kapitána Řepíka, který doklepl puk do odkryté branky. Neužil, který dostal v brankovišti Sparty přednost před jedničkou Salákem, si poradil s Jerglovou střelou z otočky z mezikruží. Nebezpečnější ale byli domácí a v 16. minutě vteřinu po vypršení Orsavova trestu překonal Lukeše nadvakrát z dorážky Horák.

Ve 23. minutě přečíslení Sparty tří na jednoho přerušil faulem na Poláška Perret a Hradec Králové se ubránil i v následném oslabení nejdříve ve třech proti čtyřem a pak ve čtyřech proti pěti. Před polovinou utkání měl možnost na vyrovnání Orsava, ale minul. Ve 32. minutě vyřešil Řepík individuálně přečíslení dvou na jednoho a Lukešovi pomohla pravá tyč. Tu trefil i na druhé straně Koukal, což si sudí oveřili u videorozhodčího.

Další příležitost domácích měl z brejku Chlapík. Mountfield potom nevyřešil dobře přečíslení tři na jednoho, když na Perretovu přihrávku nedosáhl Jergl. Hosté snížili 27 sekund před koncem druhé třetiny, kdy se při Dvořákově trestu trefil z levého kruhu přes stínícího Smoleňáka Kevin Klíma.

Vrátil Pražanům dvoubrankový náskok mohl po přečíslení Doležal. Mountfield se ale tlačil za vyrovnání a v 52. minutě prostřelil Neužila Jergl. Za tři minuty mohl Spartě vrátit náskok Řepík, jehož fauloval v úniku Cingel, ale kapitán Pražanů nařízené trestné střílení neproměnil. V prodloužení byl nebezpečnější Hradec Králové a v nájezdech se z jeho strany prosadili Lev, Kevin Klíma a McCormack, zatímco Lukeš neinkasoval.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Hlinka (Sparta): "Měli jsme výborný vstup do zápasu. Minimálně půlku zápasu jsme byli jasně lepším mužstvem, ale bohužel nedáváme góly, což nás už pár zápasů trápí. Ve třetí třetiny byl soupeř o kousek lepší a šlo to do prodloužení. V nájezdech se bohužel opět projevilo naše trápení v koncovce."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Přijeli jsme s nějakým plánem do Prahy a zhroutil se nám hned první střídání. Katastrofální vstup do utkání zapříčinil, že Sparta byla dvě třetiny jednoznačně lepší. Vytvořila si spoustu šancí a můžeme děkovat jenom Štěpánu Lukešovi, že to bylo jen 0:2 a zápas nebyl rozhodnutý. Myslím, že klíčový okamžik byl, když se nám v závěru druhé třetiny podařilo snížit na 1:2 a od té doby jako kdyby nás někdo polil živou vodou a začali jsme najednou hrát hokej, který umíme. Ve třetí třetině jsme vyrovnali hru, vytvořili jsme si šance a i zaslouženě jsme vyrovnali. Nájezdy už jsou loterie, ale jsme za dva body šťastní. Přestože si myslím, že jsme si je nezasloužili, tak je bereme všema deseti."