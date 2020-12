Hradec Králové opět uspěl venku, v Olomouci vyhrál po nájezdech

Olomouc - Hokejisté Hradce Králové zvítězili ve 31. kole extraligy v Olomouci 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli venku počtvrté za sebou. V osmé sérii rozstřelu rozhodl kapitán hostů Radek Smoleňák. Hanáci doma prohráli čtvrtý z posledních pěti duelů.

Domácí byli blízko úvodní brance už ve třetí minutě, kdy se Káňova střela zastavila kousek od tyče Mazancovy branky. Těsně před polovinou první třetiny pak tečoval Nahodilovu přihrávku Pekr těsně nad. Hosté ohrozili Konráda jen při přesilové hře. Pavlíkova střela zamířila vedle, poté se ale odrazila do brankoviště, kde se snažil dorážet Smoleňák. Olomoucký gólman však udržel puk před brankovou čarou.

Skóre se změnilo hned na začátku druhé třetiny, kdy už hosté přesilovou hru využili. Střelou od modré čáry se v druhém zápase po sobě prosadil obránce Blain. Hned vzápětí zakončoval nebezpečně znovu, ale Konrád si s jeho pokusem i střelou Kevina Klímy poradil. Olomouc srovnala krátce po polovině zápasu. Povedená kombinační akce po ose Pekr, Kolouch, Nahodil skončila trefou do prázdné branky.

Po vyrovnání přibylo šancí na obou stranách a oba brankáři museli zasahovat častěji než v první polovině zápasu. Z dobré pozice stříleli během přesilové hry zejmén Nahodil a Káňa. Střelce vyrovnávací branky tentokrát vychytal Mazanec, Káňa mířil vedle.

Dramatické momenty přinesl závěr druhé třetiny. Nejdříve čtyři sekundy před koncem Ostřížek trefil horní tyč, od které se puk odrazil nad. Následovalo ale vhazování, po kterém znovu střílel Ostřížek. Mazanec sice zasáhl, ale vyrazil puk jen ke stejnému hráči a olomoucký útočník poslal skóroval.

Hosté srovnali hned na začátku třetí třetiny. Perret po rychlém protiútoku vyslal nenápadnou střelu, která propadla Konrádovi do sítě. Poté šancí na obou stranách opět ubylo a hra se vyrovnala.

V prodloužení zastavili domácí unikajícího Zachara jen za cenu faulu a k trestnému střílení se rozjel Lev. Pokusil se o střelu mezi betony, se kterou však Konrád počítal. Dobrý zákrok pak musel předvést také proti Šaldově střele ze středu hřiště. Rozhodující samostatný nájezd proměnil v osmé sérii Smoleňák.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Hradec je těžký soupeř. Získali jsme bod, ale sahali jsme po dvou. Vedli jsme už 3:1 na nájezdy, bohužel to nedopadlo. Ale určitě máme z výkonu radost, protože byl lepší než v domácích zápasech s Pardubicemi a Libercem, kdy jsme moc spokojeni nebyli. Dnes musím hráče pochválit za bojovnost, bruslení a pohyb. Na takovém týmovém výkonu se dá stavět. Když budeme pokračovat ve výkonech z posledních dvou zápasů, tak se to určitě projeví i na bodovém zisku. Musíme zlepšit konzistenci výkonů, nastavit určitou úroveň a držet to. To se nám zatím nedařilo. Doufám, že poslední dva zápasy nás k tomu dostaly a budeme v tom pokračovat."

David Kočí (Hradec Králové): "Proti Olomouci je vždy těžké hrát, čekali jsme vyrovnané utkání. Bylo to těžké a svižné utkání nahoru dolů, Olomouc měla po celý zápas dobrý pohyb. S výkonem jsme spokojeni, ale jak už opakuji několikátý zápas, nejsme spokojeni s naší ofenzívou. Nedáváme moc gólů, dnes zase jen jeden gól od útočníka. Na tom musíme zapracovat, abychom zápasy dotahovali za tři body. Oba dva inkasované góly byly trochu zbytečné. Hráli jsme sice dobře, ale udělali jsme zbytečné chyby. U první branky jsme projeli puk ve středním pásmu a nechali jsme jet soupeře tři na dva. To se nám nemůže stávat. U druhého gólu jsme si měli víc pohlídat buly. Ani bych neřekl, že ho musí centr vyhrát, ale hráči tam musí být v lepším postavení a nedopustit gól tři vteřiny do konce."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Nahodil (Kolouch, Pekr), 40. Ostřížek (Olesz, Kolouch) - 22. Blain (Lev, Jergl), 43. Perret (Smoleňák, Cingel), rozhodující sam. nájezd Smoleňák. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Rampír, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - V. Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Pekr, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank, Čáp - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.