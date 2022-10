Hradec Králové narazí v osmifinále Ligy mistrů na Färjestad

Curych - Hokejisté Hradce Králové se v osmifinále play off Ligy mistrů utkají se švédským Färjestadem. V případě postupu by narazili na lepšího ze souboje mezi Zugem s centrem Janem Kovářem a Mnichovem. V případném semifinále by na svěřence trenéra Tomáše Martince připadl někdo ze čtveřice Rögle, Salcburk, Tappara Tampere a Davos. Rozhodl o tom dnešní los v Curychu.

Hradec Králové postoupil do play off z prvního místa skupiny G díky lepší bilanci ze vzájemných utkání se švédskou Frölundou. Při rovnosti bodů i skóre pro něj rozhodl nejvyšší počet vstřelených branek v jednom ze dvou zápasů. Díky tomu byl Mountfield při losu nasazený a mohl narazit na celky z druhých míst ostatních skupin. Český mistr Třinec ani pražská Sparta se do play off nedostaly.

Färjestad skončil ve skupině F s bilancí čtyř výher a dvou porážek druhý o tři body za Straubingem a nechal za sebou Krakov a Villach. Prohrál venkovní duely ve Straubingu (2:5) a v Krakově (3:4). Ve švédské lize je obhájce titulu po osmi odehraných zápasech třetí o skóre za Växjö a vedoucí Skellefteou, která sehrála o jeden duel navíc.

K triumfu v minulé sezoně pomohl týmu z Karlstadu český brankář Dominik Furch, který ve finále s Luleou vychytal dvakrát čisté konto včetně rozhodujícího sedmého utkání. Färjestad jej vyhrál venku 3:0. Prodloužení angažmá se Furch přesto nedočkal a zamířil do Komety Brno.

První zápasy osmifinále se budou hrát 15. a 16. listopadu, odvety se uskuteční 22. a 23. listopadu. Hradec Králové začne venku.

Los play off hokejové Ligy mistrů:

Osmifinále (první zápasy 15. a 16. listopadu, odvety 22. a 23. listopadu): Mountfield Hradec Králové - Färjestad BK, Fribourg-Gottéron - Jukurit Mikkeli, EV Zug - EHC Red Bull Mnichov, Lulea HF - Wolfsburg Grizzlys, Rögle BK - Red Bull Salcburk, Skelleftea AIK - Curych Lions, Tappara Tampere - HC Davos, Straubing Tigers - Frölunda HC.

Čtvrtfinále (první zápasy 6. a 7. prosince, odvety 13. prosince): vítěz Mountfield Hradec Králové/Färjestad BK - vítěz EV Zug/EHC Red Bull Mnichov, vítěz Rögle BK/Red Bull Salcburk - vítěz Tappara Tampere/HC Davos, vítěz Fribourg-Gottéron/Jukurit Mikkeli - vítěz Lulea HF/Wolfsburg Grizzlys, vítěz Skelleftea AIK/Curych Lions - vítěz Straubing Tigers/Frölunda HC.

Semifinále (první zápasy 10. a 11. ledna, odvety 17. a 18. ledna): vítěz Mountfield Hradec Králové-Färjestad BK/EV Zug/EHC Red Bull Mnichov - vítěz Rögle BK-Red Bull Salcburk/Tappara Tampere-HC Davos, vítěz Fribourg-Gottéron-Jukurit Mikkeli/Lulea HF-Wolfsburg Grizzlys - vítěz Skelleftea AIK-Curych Lions/Straubing Tigers- Frölunda HC.

Finále: 18. února.