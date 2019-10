Hradec Králové na závěr skupiny LM deklasoval Štýrský Hradec 7:1

Praha - Hokejisté Hradce Králové stvrdili postup do vyřazovací části Ligy mistrů na závěr základní skupiny H vysokým vítězstvím nad Štýrským Hradcem 7:1. Debakl rakouského celku se zrodil ve třetí třetině, kterou domácí vyhráli 5:0. V dalším dnešním duelu se o postup do play off utká v přímém souboji Liberec s Augsburgem. Severočeši jsou nyní ve skupině C třetí s tříbodovou ztrátou na německý tým a potřebují zvítězit v normální hrací době. V minulém týdnu se Bílí Tygři udrželi ve hře o postup výhrou v Augsburgu 3:2 po samostatných nájezdech.

Postup zajistila Východočechům už úterní výhra obhájce prvenství Frölundy. Švédský tým vyhrál v Cardiffu jasně 9:2, díky čemuž dnes mohli trenéři Mountfieldu v konfrontaci s posledním týmem tabulky dopřát řadě opor volno.

Domácí měli dobrý nástup a Perret ho v šesté minutě potvrdil vedoucí brankou. Ve 28. minutě sice vyrovnal King, ale to bylo ze strany hostů všechno. Ještě do druhé přestávky vrátil Hradci Králové vedení Vincour.

Ve třetím dějství už se hrálo podle not domácích hokejistů. Na střely mezi tyče ho vyhráli málo vídaným rozdílem 25:2 a oslavili ještě pět gólů. Postupně se trefili Paulovič, jenž v utkání zaznamenal i dvě asistence, Bičevskis, Kubík, Chalupa a Radovan Pavlík.

Hokejová Liga mistrů - skupina H:

Štýrský Hradec - Mountfield Hradec Králové 7:1 (1:0, 1:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 6. Perret (Paulovič), 34. Vincour (Cingel), 45. Paulovič (Vincour), 49. Bičevskis (Miškář), 55. Kubík (M. Chalupa), 57. M. Chalupa (Čáp, Paulovič), 59. R. Pavlík (Cingel) - 28. King (Setzinger, Yellow Horn). Rozhodčí: Smetana (Rak.), Šír - Kis, D. Klouček (všichni ČR). Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 2569.

Sestava Hradce Králové: Š. Lukeš - Čáp, R. Pilař, Šalda, Allen, Gaspar, Nedomlel - Poppel, Bičevskis, Miškář - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Kevin Klíma, Perret - Jergl, Kubík, M. Chalupa. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Konečná tabulka:

1. Frölunda 6 4 0 1 1 34:17 13 2. Hradec Králové 6 4 0 0 2 22:13 12 3. Cardiff 6 2 1 0 2 18:30 8 4. Štýrský Hradec 6 0 1 1 4 14:28 3