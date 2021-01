Hradec Králové může stáhnout manko na třetí Mladou Boleslav

Praha - Bitvu šestého Hradce Králové se třetí Mladou Boleslaví, na kterou ztrácí Východočeši pět bodů, nabídne úterní program celkem šesti zápasů 37. kola hokejové extraligy. Po třech porážkách za sebou touží zabrat čtvrtá Plzeň. Indiáni se představí na ledě předposledního Zlína. Vedoucí Spartu prověří poslední České Budějovice.

Hradec Králové prohrál s Mladou Boleslaví pětkrát za sebou. "Myslím, že v poslední době hrajeme slušný hokej. I naposledy v Brně jsme měli dobrý pohyb a podali koncentrovaný výkon. Nyní nás čekají opravdoví bruslaři, kteří hrají jednoduchý nepříjemný hokej a hodně napadají. Doufám, že tu sérii s nimi už utneme," přál si útočník Petr Koukal.

Mladá Boleslav získala ze dvou posledních vystoupení jediný bod, v neděli vyšli Středočeši naprázdno s Litvínovem (2:3). "Nepomohli jsme si v přesilovce, ale bohužel jsme ani bruslařsky nějak nestíhali. Musíme si k tomu něco říct a příště si pohlídat vstup do utkání, příště hrát určitě lépe celý zápas. Když nebudeme makat, tak nemůžeme porazit nikoho," zdůraznil útočník Pavel Kousal.

Zlín přivítá doma Plzeň po dvou porážkách, při nichž dali Berani jen jeden gól. Úkol dne pro předposlední celek tabulky je tak jasný - zlepšit produktivitu. "Bez gólů nemůžeme uspět, je potřeba se chytit třeba nějakým škaredým utkáním," přál si útočník Jiří Ondráček. Chybět Zlínu budou zranění Honejsek a Šlahař.

Plzeň si připsala jen bod z předchozích tří zápasů. "Stále nejsme kompletní, ale myslím, že už se vracíme zpět do herního režimu, kdy ta naše hra vypadá tak, jako když jsme hráli dobře. Musíme se toho držet a věřit, že budeme díky tomu vyhrávat," řekl obránce Peter Čerešňák.

Pražané mohou v čele poodskočit, neboť druhý Třinec, na jehož ledě prohráli v neděli nájezdy, nastoupí v Litvínově až ve středu. "Proti Třinci jsme nepředvedli špatný výkon, ale bylo tam pár momentů, v nichž jsme mohli hrát o chlup lépe. Musíme se podívat, co se nám nepodařilo. A do příštích zápasů se zlepšit," uvedl zkušený obránce Milan Jurčina.

Jihočeši po dvou těsných porážkách ztrácí i nadále na třináctý Zlín pět bodů. "Sparta je kvalitním soupeřem, ale když zlepšíme tu koncovku, tak máme rozhodně šanci na vítězství. Stále nám chybí góly. To je to, co nás nejvíce v posledních zápasech trápí. Musíme se začít tlačit mnohem více do brány," nabádal mladý obránce Šimon Kubíček.

Olomouc nadále symbolizují kolísavé výsledky - výhry v poměrně pravidelných intervalech prokládají porážky. Kohouti v úterý budou čelit Kometě, které podlehli sedmkrát v posledních osmi měření sil. "Musíme být důraznější v jejich třetině, abychom se dostávali na dorážky a více se drželi na puku. To bude klíč k úspěchu," mínil olomoucký bek Jan Švrček.

Kometa v neděli poprvé v tomto roce poznala, jak chutná porážka bez zisku bodu. Žádný zásadní vliv to ale na její hru a koncepci mít nebude. Olomouc je pro ni v této sezoně příjemným soupeřem, dvakrát ji porazila. "Musíme zvýšit důraz v koncovce a více se cpát před bránu," prohlásil asistent trenéra Jan Zachrla.

Hokejisté Pardubic vyhráli poslední tři utkání, ale bojují s velkou marodkou v ofenzivních řadách. V duelu s Vítkovicemi pomůže v útoku Horký, jehož klub získal výměnou za beka Hollanda z Brna. "Bohužel jsme si z Budějovic přivezli dalšího zraněného útočníka. Proto jsme hledali možnost pro doplnění útoku," vysvětlil sportovní manažer Dušan Salfický.

Vítkovice vyhrály z posledních pěti kol čtyři zápasy a vypracovaly si už výrazný bodový polštář na předposlední Zlín. Proti Pardubicím se budou pokoušet přerušit sérii tří proher ve vzájemných zápasech. "Výsledky Pardubic jsou velice dobré. Hodně mladých útočníků, bruslařsky zdatní, výsledky posledních kol mluví jasně, ale my bychom tam měli jet sebevědomě a s odhodláním udělat výsledek," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň.

Liberec se v souboji s Karlovými Vary pokusí natáhnout sedmizápasovou bodovou šňůru, při níž se pětkrát radovali z vítězství. Bílí Tygři v 15 duelech od série pěti utkání bez bodového zisku na přelomu listopadu a prosince vyšli jen dvakrát naprázdno.

Karlovy Vary ztrácí jen tři body na první šestku, další dva pak na čtvrté místo. Západočeši však mají zápas k dobru. "My to nějak extra nesledujeme, neupínáme se na to. Uvidíme, co bude. Nedáváme si žádné přehnané cíle. Čeká nás nyní zápas s kvalitním soupeřem a my budeme chtít předvést solidní výkon. Samozřejmě to bude zajímavé, přeci jen jsem tam ještě před dvěma týdny působil," prohlásil útočník Tomáš Rachůnek.