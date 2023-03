Hradec Králové může postoupit do semifinále, Sparta se utká s Třincem o mečbol

Praha - Hokejisté Hradce Králové mohou v neděli završit postup do semifinále play off extraligy a doplnit mezi nejlepší čtyřkou východočeského rivala Pardubice. Ve čtvrtfinálové sérii vedou nad Libercem 3:1 a v pátém utkání budou mít výhodu domácího prostředí. Mečbol bude v sázce v pražské O2 areně v sérii mezi Spartou a Třincem, jejíž stav je vyrovnaný 2:2.

Královéhradečtí sice prohráli úvodní souboj, navíc před svými diváky, ale třemi výhrami po sobě vývoj série obrátili. Pokud přidají čtvrtou, budou následovat vítěze základní části Pardubice. Dynamo vyřadilo Olomouc 4:0 na zápasy.

"Trochu nás sráží, že dáváme málo gólů, i proto to byl minule zase stres až do konce. Vážíme si dvou výher z Liberce, ale musíme se znovu připravit s pokorou na další zápas. Série ještě neskončila. Máme proti sobě výborný tým a kluci vědí, že musí hrát na maximum svých možností, abychom Liberec porazili," zdůraznil trenér Tomáš Martinec.

"Musíme makat pořád stejně a snad to doma vyjde. Každý zápas je těžký a nyní nám chybí poslední krok. Musíme věřit, že se to povede. Nachystáme se a v neděli na ně vlítneme. Rozhodnout může každý gól," řekl obránce Petr Kalina.

Bílí Tygři přes dvě porážky doma pod Ještědem neskládají zbraně. "Ještě není konec. A tenhle tým se nikdy nevzdává, což můžou všichni vidět v každém utkání," ujistil kouč Patrik Augusta.

"Musíme se víc tlačit do zakončení a přes jejich souboje být trošku odvážnější. Podle mého se netlačíme do prostorů, kde to bolí. Hrajeme s Hradcem vyrovnaná utkání, ale nejsme tím týmem, který tlačí. Je pro nás maximálně důležitý začátek každého utkání, což se nám teď nedařilo. Tohle mužstvo má každopádně nějaký charakter a nevěřím, že by něco vzdalo," doplnil Augusta.

Podobný pohled měl i útočník Oscar Flynn. "Spoustu věcí přehráváme, nedáváme puky do branky a hrajeme po rozích. Opět jsme po prvním střídání prohrávali, to už je tragédie. Zaměřujeme se na to, přesto zase inkasujeme a jen jsme kroutili hlavou, jak je možné, že se to stalo znovu," řekl Flynn.

"Hodně by nám pomohlo jít v zápase do vedení a udávat tempo. Snad nás Hradec podcení a my do toho dáme všechno, Nic jiného nám nezbývá, šance ještě je, protože soupeř ještě nevyhrál čtyřikrát," dodal Flynn.

Sparta v utkání číslo čtyři ztěžka hledala recept na výborně chytajícího Ondřeje Kacetla, jenž propustil puk jedinkrát ze 40 střel. "Chyběla nám clona, jaké měl Třinec, a po kterých dal dvě branky. Ve třetím utkání se to dařilo, naposledy už ne. Kluci ale dřou, makají naplno, je to hra. Na jednu branku se však v play off těžko vyhrává," podotkl kouč Pražanů Miloslav Hořava.

"Nesmíme dělat chyby a musíme být důrazní před bránou," apeloval útočník Vladimír Sobotka. "Moc čistých situací tam není. Je to pořád o soubojích. Každý se dohraje naplno. Je to prostě play off hokej. S tím se každý musí vyrovnat a najít si cestu před bránou. Samozřejmě je to i o štěstí. Ale musí se mu jít naproti a na sto procent," dodal.

Třinec touží nabořit dosavadní scénář série, podle něhož vyhráli liché duely Pražané a Slezané odpovídali v sudých. Série na čtyři výhry se při stavu 2:2 prakticky zkrátila, oba celky v repríze finále minulé sezony čeká boj o postup na dvě vítězství. V loňském boji o zlato byl průběh stejný, jen v opačném gardu: Oceláři vyhráli první a třetí duel, sparťané druhý a čtvrtý. Následně uspěl dvakrát Třinec a dovršil hattrick.

"Sparta je výborné mužstvo a pro nás je zásadní, abychom se dál soustředili na každé střídání. Je důležité mít obsazený předbrankový prostor, protože dát soupeři příležitost střílet ze slotu je velký luxus," řekl třinecký kouč Zdeněk Moták.

"Jedeme do Prahy vyhrát. Očekávám stejný zápas jako v pátek na našem ledě. Bude to zase o jednom gólu, o soubojích, o zblokované střele. Vyhraje ten, kdo to bude chtít víc," řekl Lukáš Kaňák. "Půlku čtvrtého zápasu jsme tahali za kratší konec, podržel nás fantastický gólman, takže doufám, že příště budeme o trošku lepší," dodal další bek Jakub Jeřábek.

Zápas v Praze začne v 16:30, pod Bílou věží bude úvodní buly vhozeno v 18 hodin.

Statistické údaje před nedělními zápasy čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (po základní části 3.) - HC Oceláři Třinec ( 6.). Začátek: 16:30 (ČT sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 3:2, 2:3 v prodl., 4:2, 1:3. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Vladimír Sobotka 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Tomáš Marcinko 3/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Vladimír Sobotka 4/4 (2+2) - Jakub Jeřábek 7/7 (3+4). Nejproduktivnější hráči v základní části: Michal Řepík 49/38 (25+13) - Martin Růžička 52/52 (23+29). Statistiky brankářů v sérii: Jakub Kovář průměr 2,20 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,44 procenta - Ondřej Kacetl 2,34 a 92,86, Marek Mazanec 3,04 a 88,89. Statistiky brankářů v play off: Jakub Kovář 2,20 a 92,44 - Ondřej Kacetl 1,93 a 94,17, Marek Mazanec 2,43 a 91,60. Statistiky brankářů v základní části: Jakub Kovář 2,21, 91,24 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,21, 90,14 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34. Zajímavosti: - Sparta prohrála čtyři z uplynulých sedmi duelů. - Pražané doma prohráli dva z posledních čtyř zápasů. - Třinec vyhrál pět z posledních sedmi utkání. - Oceláři venku zvítězili ve třech z posledních čtyř duelů. - Sparta, která loni prohrála s Třincem ve finále 2:4 na zápasy, vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných soubojů. - Útočník Miroslav Forman se může vrátit do sestavy Sparty po odpykání jednozápasového trestu za zákrok na třineckého obránce Mariana Jelínka za 3. utkání série. Mountfield Hradec Králové (4.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek: 18:00 (O2 TV Sport). Stav série: 3:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:4, 3:2, 2:1 v prodl., 2:1. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Kevin Klíma 4/3 (3+0) - Uvis Janis Balinskis, Oscar Flynn oba 4/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Kevin Klíma 4/3 (3+0) - Uvis Janis Balinskis 9/7 (1+6). Nejproduktivnější hráči v základní části: Jakub Lev 52/39 (15+24) - Oscar Flynn 51/38 (22+16). Statistiky brankářů týmu v sérii: Matěj Machovský 1,33 a 95,24, Henri Kiviaho 4,07 a 87,88 - Petr Kváča 2,34 a 93,33, Jakub Neužil 2,00 a 92,59. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 1,33 a 95,24, Henri Kiviaho 4,07 a 87,88 - Petr Kváča 2,43 a 91,74, Jakub Neužil 2,00 a 92,59. Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 1,85, 92,45 a sedmkrát udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,03 a 91,49 - Petr Kváča 2,10, 92,53 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,11, 90,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Hradec Králové od sezony 2013/14, kdy se tam přestěhoval Mountfield s licencí na extraligu z Českých Budějovic, nikdy nechyběl ve čtvrtfinále a do semifinále postoupil dvakrát v letech 2017 a 2018. Předtím hrál v nejvyšší soutěži jen v ročníku 1993/94 a hned sestoupil. - Liberec po dvou finálových účastech za sebou a stříbru v letech 2019 a 2021 (v roce 2020 bylo play off zrušeno kvůli pandemii koronaviru) vypadl loni ve čtvrtfinále po porážce se Spartou 1:4 na zápasy. - Hradec Králové hraje s Libercem v play off potřetí. V roce 2018 slavil ve čtvrtfinále postup Mountfield po vítězství 4:3 na zápasy, předloni ve stejné fázi uspěli Bílí Tygři po výhře 4:0 na utkání. - Hradec Králové prohrál jen tři z posledních šestnácti utkání. - Mountfield doma po sérii šesti výher prohrál dva z posledních čtyř duelů. - Liberec po sérii deseti vítězství prohrál pět z posledních osmi zápasů. - Bílí Tygři venku vyhráli šest z uplynulých osmi duelů. - Hradec Králové vyhrál pět z posledních šesti zápasů. - Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii.