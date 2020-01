Hradec Králové může být druhým českým finalistou Ligy mistrů

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se mohou stát druhým českým finalistou Ligy mistrů. Šanci zopakovat úspěch Sparty ze sezony 2016/17 mají na dosah, protože v úterý v domácí odvetě semifinále proti švédskému Djurgaardenu budou hájit dvoubrankový náskok. Před týdnem vyhráli ve Stockholmu 3:1. Odveta začne v 18:00, přímý přenos vysílá Sport 2.

"Musíme se s pokorou připravit na utkání, které pro nás bude hodně důležité," řekl hradecký trenér Tomáš Martinec. Východočeši se na odvetu naladili vítězstvím nad Karlovými Vary 5:0 a spravili si chuť po páteční porážce 2:3 v prodloužení s Mladou Boleslavi, nad kterou přitom vedli 2:0.

"Výhra pro nás byla důležitá, protože výkon proti Mladé Boleslavi nebyl dobrý. Tentokrát to byl velký rozdíl. V Lize mistrů je to ale jiný hokej. Hodně se bruslí, je to otevřenější, hraje se nahoru dolů," uvedl Martinec.

V druhém "švédském" semifinále se utkají Frölunda s Luleou, která vyhrála první zápas 3:2. Pokud náskok uhájí, bude díky nejlepšímu bodovému zisku hostit v úterý 4. února finále. Pokud by postoupil Hradec Králové i Frölunda, o trofeji se rozhodne na ledě Mountfieldu.

Z kádru Východočechů si finále zahráli v dresu Sparty útočník Lukáš Cingel a obránce Richard Nedomlel. "Proto nemám moc dobré vzpomínky," připomněl Cingel porážku s Frölundou z Göteborgu 3:4 v prodloužení.

Hradec Králové v tomto ročníku vyhrál sedm z 11 utkání, dvakrát remizoval. V minulých dvou letech bral Ligu mistrů jako nutné zlo, šéf klubu Miroslav Schön si stěžoval na finanční náročnost a označoval ji za zbytečnou. "Ve skupině se hraje o třetí a čtvrté místo," naznačil tehdy, že nemyslí na postup do play off.

Ve své třetí sezoně ale Východočeši berou Ligu mistrů jako prospěšnou konfrontaci. "Přístup se mění. Chceme to dotáhnout co nejdál," řekl před sezonou útočník Petr Koukal, mistr světa z roku 2010. "Ale pozor, udělali jsme jen první krok. Musíme to zmáknout, je to důležité," uvedl Martinec.

Jeho tým bude opět spoléhat na brankáře Marka Mazance, který minulý týden podal ve Švédsku výborný výkon, stejně jako v neděli proti Karlovým Varům, kdy vychytal páté čisté konto v sezoně. Druhým trumfem by mohla být formace, kterou vede jako centr Cingel. Ten společně s Matějem Chalupou a kapitánem Radkem Smoleňákem drží produktivitu mužstva. V prvním semifinále dali Djurgaardenu dva góly, Mladé Boleslavi obě branky a proti Karlovým Varům tři. "Je vidět, že spolu nastupují delší dobu. Někdy je to i o štěstí, ale vyhovují si a myslím, že budou ještě lepší," řekl Martinec.

Chybět budou zranění obránci Petr Zámorský, Tomáš Linhart a útočníci Rudolf Červený a Radek Pilař. "Program je náročný, kluci jsou trochu pobouchaní, přesto chceme nastoupit v co nejsilnějším složení," dodal Martinec.