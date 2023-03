Hradec Králové má nakročeno do semifinále, Třinec proti Spartě opět vyrovnal

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 24. března 2023 v Liberci. Zleva Bohumil Jank z Hradce Králové a Oscar Flynn z Liberce.

Praha - Hokejisté Hradce Králové mají po dnešních čtvrtých zápasech čtvrtfinálových sérií nejblíže k tomu, aby následovali do semifinále play off extraligy východočeského rivala Pardubice. Hráči Mountfieldu vyhráli i druhý duel na ledě Liberce a ze stavu 0:1 otočili sérii na 3:1. Obhájce titulu Třinec naproti tomu zareagoval v klání proti Spartě na předchozí neúspěch znovu výhrou, série se tak vrací do metropole za stavu 2:2 na zápasy.

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém utkání v Liberci 2:1, vedou 3:1 na zápasy a dělí je jediná výhra od postupu mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. Gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Matěj Chalupa, který dostal příležitost poprvé v letošním play off. Pátý duel se odehraje v neděli od 18:00 v Hradci Králové.

"Myslím si, že jsme odehráli poměrně dobrý zápas. Troufnu si říct, že padesát minut jsme byli lepším týmem a měli jsme spoustu šancí. Bohužel trošku nás to sráží, že gólů dáváme strašně málo. Závěr byl už takový tradiční, zase jsme se začali bát o výsledek, zase jsme udělali zbytečné chyby a vyloučení. Liberec nás potrestal a byl tam stres až do konce. Podařilo se nám v Liberci dvakrát vyhrát, vážíme si toho moc, ale ještě není konec," řekl trenér vítězů Tomáš Martinec.

Oceláři dnes zdolali Spartu 3:1. Třinec vedl už po 42 sekundách trefou Martina Marinčina. Domácí ale oslabil v 16. minutě Tomáš Marcinko, který byl vyloučen za sekání na pět minut a do konce zápasu. V dlouhé přesilové hře vyrovnal Roman Horák. Třinci vrátil vedení Daniel Voženílek v čase 47:50 a při hře hostů bez gólmana zpečetil v závěru výhru Jakub Jeřábek. Série pokračuje pátým duelem v neděli v Praze od 16:30 hodin.

"Byla to skvělá bitva, pokračování těch tří předchozích zápasů. Pro nás je důležité, že jsme si pro vítězství šli. Hráli jsme s důrazem, nasazením a byli jsme odměněni bodem," pochvaloval si třinecký kouč Zdeněk Moták.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápasy:

Branky a nahrávky: 53. Bulíř (Birner) - 1. Lalancette (M. Chalupa), 44. M. Chalupa (Jergl, Jank). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

* * *

Branky a nahrávky: 1. Marinčin (Kaňák, Marcinko), ), 48. D. Voženílek (Kaňák, J. Jeřábek), 60. J. Jeřábek (D. Voženílek) - 16. Řepík (Sobotka, Kempný). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3, navíc Marcinko (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).