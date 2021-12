Hradec Králové má možnost ukrojit z náskoku lídra, vyzve doma Třinec

Praha - Souboj prvního týmu s druhým nabídne úterní program zápasů 36. kola hokejové extraligy. Hradec Králové v něm přivítá Třinec, na který ztrácí v boji o Prezidentský pohár osm bodů, domácí mají ale ještě zápas k dobru. O třináctý bodový zápis za sebou budou usilovat hráči Vítkovic, jejichž soupeřem bude Olomouc.

Hradec Králové Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje dosud ještě nezískal a přes určitý odstup za úřadujícími šampiony se Východočeši nevzdávají myšlenek na přepsání historie. "Určitě se dá očekávat, že to bude jiný zápas, když jde o souboj prvních týmů v tabulce, takový play off hokej. Každý bude chtít udělat body, abychom se na Třinec dotáhli a ještě je potrápili v boji o to první místo," řekl obránce Radim Šalda.

Východočeši už na Oceláře dokázali najít recept, zkraje listopadu zvítězili dokonce pod Javorovým 2:0. "Ukáže se, jakou máme sílu týmu a jak si dokážeme poradit s opravdu těžkým soupeřem. Jednou už nám to v sezoně vyšlo, takže budeme dělat vše pro to, aby to vyšlo i podruhé a ukázali jsme celé lize, že není žádná sranda s námi hrát," prohlásil odhodlaně Šalda.

Třinec vyhrál poslední tři zápasy. Po kanonádě na ledě Sparty a výhře 8:5 se ale kouč Václav Varaďa musel vypořádat s řadou absencí. Přesto jeho svěřenci otočili bitvu s Brnem a slavili vítězství 3:2 po nájezdech. "Hodně hráčů nám vypadlo kvůli nemoci a ty korekce, které jsme udělali, byly na naší hře znát. Přesto jsme získali dva body. Kéž bychom takhle pokračovali minimálně do konce roku,“ přál si Varaďa.

Vítkovice pravidelně připisují body, ale i přes skok do první šestky se mají před Hanáky na pozoru. "Víme, že Olomouc je nepříjemný soupeř. Navíc se jim do brány vrátil Konrád, což je vždy záruka kvality vzadu. Může to být zápas o jednom nebo dvou gólech. Samozřejmě mají sílu v útoku, Krejčí, Káňa... Víme o tom, ale chceme hrát poctivý hokej, který přináší body, a zvlášť v domácím prostředí," uvedl kouč domácích Miloš Holaň.

Olomoučtí ztratili za poslední dva zápasy jediný bod a na úterního soupeře mají jen pětibodové manko. Naposledy přemohli Karlovy Vary až díky lépe zvládnutým nájezdům. Stejně tak si shodou okolností vedli i Ostravané v Pardubicích. "Řekl bych, že dvě třetiny jsme hráli docela dobrý hokej, bohužel nám to tam nenapadalo," naznačil hvězdný olomoucký útočník David Krejčí, v čem by jeho tým mohl přidat.

Velkou příležitost prodloužit sérii tří zápasů s maximálním bodovým ziskem bude mít Liberec, který přivítá poslední Zlín. Duelem s posledním celkem tabulky odstartují Bílí Tygři pětizápasovou šňůru domácích utkání. "Aktuálně se nám daří plnit, co po nás trenéři chtějí. Vyhráváme a všichni jsou spokojení. Doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále," přál si mladý útočník Adam Klapka.

Zlín, který stáhl ztrátu na předposlední Kladno na tři body, vyšel naopak v neděli naprázdno v souboji s Hradcem Králové. Přestože byl soupeř favoritem, v domácích řadách zavládlo rozčarování. "Nevím, proč neděláme věci, co trénujeme. Přitom vidíme, že když to plníme, máme pak dva body z Vítkovic," podivoval se obránce Daniel Gazda.

Litvínov změří síly s Pardubicemi, proti nimž ještě v sezoně neuhrál ani bod. V domácích navíc kypí touha napravit porážku z posledního zápasu v Chomutově proti Kladnu. "Urputná utkání musíme vyhrávat, ale bohužel se nám to zase nepovedlo a zbytečně jsme ztratili body," podotkl domácí obránce Marek Hrbas.

Ani Dynamo ale nezářilo a z posledních dvou zápasů uzmulo jen bod. "Ve druhém utkání za sebou jsme ztratili vedení 2:0, to se nám nesmí stávat. Musíme s tím něco udělat, protože takhle se hrát nedá. U inkasovaných gólů tam byl nedůraz v předbrankovém prostoru. Máme tam tři hráče, soupeř jednoho a dostaneme gól. Bylo to podobné jako předtím v Brně, je to o nedůrazu a nedisciplinovanosti," zlobil se kouč Richard Král po prohře 2:3 s Vítkovicemi po nájezdech.

České Budějovice se představí po svátcích poprvé a čeká je klání s Plzní, která bodovala už sedmkrát po sobě a z toho šestkrát slavil tým Škody výhru. "Plzeň je klub, jehož herní styl je založený na pracovitosti a bruslení. Soupeři nedávají žádný prostor a agresivně přistupují s vysunutým napadáním. Musíme být připraveni na rychlý hokej, rychle rozehrávat a netahat zbytečně puky do naší třetiny. Po krátké pauze jsme kvalitně potrénovali a doufáme, že věci z tréninku přeneseme i do utkání. Musíme se zlepšit především v koncovce," řekl kouč Jihočechů Jaroslav Modrý.

Karlovy Vary hostí Kladno, pro které byly dva body s Litvínovem po sérii šesti porážek velkou vzpruhou. "My bychom potřebovali víc těch vzpruh. I když hra není úplně ideální, ale jsme ve fázi, kdy je pro nás každý bod strašně důležitý," prohlásil hvězdný útočník Rytířů Tomáš Plekanec.

Statistické údaje před úterními zápasy 36. kola hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:0. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 33 zápasů/29 bodů (15 branek + 14 asistencí) - Martin Růžička 34/33 (14+19). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho průměr 2,04 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,21 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,22, 91,48 a třikrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 1,90, 92,23 a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,79, 92,12 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii tří porážek dvakrát za sebou naplno bodoval. - Mountfield doma dvakrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Třinec třikrát v řadě zvítězil a ztratil jediný bod. - Oceláři venku bodovali ve čtrnácti z posledních patnácti zápasů a z toho dvanáctkrát vyhráli. - Hradec Králové po sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech vyhrál dva z posledních tří soubojů. - Obránci Bohumilu Jankovi z Hradce Králové zbývá odpykat si sedm duelů z osmizápasového disciplinárního trestu. HC Energie Karlovy Vary (13.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 33/24 (7+17) - Tomáš Plekanec 32/29 (6+23). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,88, 91,44 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,83 a 89,72 - Landon Bow 3,50 a 89,74, David Stahl 9,00 a 76,92.. Zajímavosti: - Karlovy Vary prohrály sedm z posledních osmi zápasů. - Energie prohrála doma třikrát v řadě a získala jediný bod. - Kladno v neděli zdolalo ve svém azylu v Chomutově Litvínov 3:2 v prodloužení a ukončilo sérii šesti porážek, při kterých dosáhlo na jediný bod. - Rytíři venku pětkrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných duelů. HC Vítkovice Ridera (6.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 25/19 (6+13) - Jan Káňa II 31/32 (13+19). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,11, 92,80 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Jan Lukáš 2,83, 89,53 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 1,44 a 94,92. Zajímavosti: - Vítkovice bodovaly dvanáctkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrály. - Ostravané doma bodovali sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhráli. Dva z posledních tří duelů před vlastním publikem prohráli. - Olomouc vyhrála dvakrát za sebou a z posledních čtyř duelů prohrála jediný. - Hanáci venku třikrát za sebou zvítězili a ztratili jediný bod. - Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Motor České Budějovice (11.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 31/34 (13+21) - Michal Bulíř 33/36 (17+19). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,70, 90,55 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50 - Miroslav Svoboda 2,09 a 92,91, Dominik Pavlát 2,81 a 88,37. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály šest z posledních osmi zápasů. - Motor doma vyhrál jen dva z uplynulých šesti duelů. - Plzeň bodovala sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrála. - Škoda venku čtyřikrát v řadě bodovala a třikrát z toho zvítězila. - Plzeň od začátku minulé sezony, před kterou se České Budějovice po sedmi letech vrátily do extraligy, bodovala ve všech šesti vzájemných zápasech a z toho čtyřikrát vyhrála. - Útočníkovi Lukáši Pechovi z Českých Budějovic chybí dvě branky ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. HC Verva Litvínov (12.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:7, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 32/26 (10+16) - Robert Říčka 33/33 (19+14). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,51, 90,75 a třikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Milan Klouček 2,46, 92,00 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 2,29, 91,72 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov prohrál šest z posledních osmi zápasů. - Verva doma prohrála dva z uplynulých tří duelů. - Pardubice po sérii sedmi výher dvakrát za sebou prohrály a dosáhly na jediný bod. - Dynamo po šňůře čtyř výher venku naposledy ve středu prohrálo v Brně s Kometou 3:4. - Pardubice vyhrály čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Polský útočník Pawel Zygmunt z Litvínova může sehrát 100. zápas v české extralize. - Útočník David Cienciala z Pardubic může nastoupit k 300. utkání v domácí nejvyšší soutěži. Bílí Tygři Liberec (8.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 2:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 28/20 (10+10) - Daniel Gazda 31/13 (9+4). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,36, 91,82 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,28 a 88,89 - Libor Kašík 3,14 a 91,39, Daniel Huf 3,01 a 90,63. Zajímavosti: - Liberec třikrát za sebou naplno bodoval a prohrál jediný z posledních šesti zápasů. - Bílí Tygři doma třikrát v řadě zvítězili a ztratili jediný bod. - Zlín prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - Berani venku třikrát za sebou bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Liberec ve vzájemných duelech pětkrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál.