Hradec Králové je ve finále hokejové Ligy mistrů

Odvetné utkání semifinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Djurgaarden IF, 14. ledna 2019 v Hradci Králové. Hráči Hradce Králové oslavují gól. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové si jako druhý český tým po pražské Spartě zahrají finále Ligy mistrů. Východočeši po úvodní výhře venku 3:1 porazili Djurgaarden v domácím odvetě 3:0. O trofej budou bojovat s dalším švédským týmem Frölundou 4. února na vlastním ledě.

O úvodní gól před zaplněným hledištěm se postaral na začátku druhé třetiny současně s koncem přesilovky po individuální akci Jakub Lev. Týmu Mountfieldu vyšel i nástup do třetí části, kdy zvýšil Richard Nedomlel. Do prázdné branky pak přidal pojistku Aleš Jergl. Čisté konto udržel Marek Mazanec, kterého hosté nepřekonali ani ze dvou trestných střílení.

Posledním soupeřem svěřenců Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince bude obhájce prvenství Frölunda, která bude usilovat o čtvrtý triumf za šest ročníků Ligy mistrů díky obratu ve druhém semifinále. Indians přes úvodní domácí prohru 2:3 vyhráli na ledě Luley 3:1, ačkoliv inkasovali jako první. Sparta v sezoně 2016/17 ve finále proti Frölundě neuspěla.

"Chtěl bych hráče pochválit za velmi dobrý týmový výkon, potvrzený vynikajícím Markem Mazancem v brance. Jsme samozřejmě rádi, že jsme se probojovali do finále," řekl trenér Růžička.

Už na konci druhé minuty se provinil faulem Rosandič a jeho spoluhráči se měli co ohánět, aby udrželi bezbrankový stav. Ve čtvrté minutě měli i porci štěstí, když na celou halu zazvonila tyčka po tvrdé Högströmově ráně od modré čáry. Vzápětí Mazanec skvěle zakročil proti Axelssonovi.

"Kdybychom v té přesilovce dali gól, zápas by nejspíš vypadal úplně jinak, jenže my jsme ho nedali. Hráli jsme dnes hodně okolo mantinelů a ne v prostoru před brankou. Měli jsme také problémy ve středním pásmu. První gól dal soupeř a energie se pak přesunula na jeho stranu. My jsme se o to nepoprali tak, jak bylo potřeba. Postoupil ten správný tým, který si to zasloužil," ocenil Východočechy kouč hostů Robert Ohlsson.

Početní výhodu si záhy vyzkoušeli i domácí, jenže nebyli zdaleka tak nebezpeční. Na začátku 13. minuty pak ujel hostům Perret, s blafákem ale na Svedberga nevyzrál. Lev pak nevyužil velkou možnost po Svedbergově nepovedené rozehrávce.

Na začátku druhého dějství dohrávali domácí přesilovku a přesně s jejím skončením je poslal do vedení díky parádní akci Lev. Ve 23. minutě mohl vyrovnat Agren, svůj bekhenový blafák však poslal vedle. Po polovině zápasu se po další chybě hostů, kdy Garrisonovi sklouzl kotouč z hole ve vlastním obranném pásmu, jel sám na hostujícího gólmana Chalupa, ani on ale neuspěl.

Na začátku 43. minuty se opřel do puku Nedomlel a parádní ranou propálil Svedberga. "Prostě jsem zavřel oči, hodil to tam a zaplaťpánbůh to takhle vyšlo. Ale nejde o to, kdo ty góly dává, jsme jeden tým," zdůraznil obránce Nedomlel.

Domácí se dostali definitivně na koně a svou velkou šanci nepustili. Už devět minut před koncem sáhli hosté v touze napomoci zázračnému obratu ke hře bez gólmana, čehož využil k pojistce Jergl.

Hned vzápětí nařídili sudí trestné střílení po faulu Kubíka, Mazanec ale proti Josefsonovi skvěle předsunul hokejku a puk mu vypíchl. Závěr okořenila ještě krátká bitka a také další trestné střílení Djurgaardenu po Šaldově faulu. Po Berglundově dobrém zakončení ale Mazance stejně jako v úvodu zachránila branková konstrukce, což potvrdil i sudí u videa.

"Myslím, že hodně zásadní bylo, že soupeř nedal v té první přesilovce gól, ale trefil jen tyčku. Jinak jsme zápas odehráli velice dobře. Byli jsme rychlí, silní na kotouči. Hráli jsme výborně střední pásmo a byli jsme i dravější než soupeř. Rozhodující pak bylo, že jsme dali první gól. Hodně jsme po něm ožili. Djurgaarden se samozřejmě zkoušel vrátit do zápasu, ale naši hráči to výborně zvládli," řekl trenér Růžička.

Mountfield Hradec Králové - Djurgaarden IF 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 21. Lev (Chalupa), 43. Nedomlel, 52. Jergl (Perret). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Stano (SR) - Ondráček, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6161. První zápas: 3:1, postoupil Hradec Králové.

Hradec Králové: Mazanec - Čáp, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík, Nedomlel, Rosandič, Gaspar - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Jergl, Koukal, Perret - Dragoun, Kubík, Miškář - od 41. navíc Morong. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Djurgaarden: Svedberg - Alsing, T. Nilsson, Högström, J. Pettersson, Garrison, Hultström, S. Johansson - Eklund, Josefson, Strandberg - Holtz, Berglund, Axelsson - Agren, Östman, Haga - Bergfors, Wandell, H. Eriksson - Falk. Trenér: Ohlsson.

Lulea HF - Frölunda HC 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 14. Tyrväinen - 31. Rakhshani, 44. J. Lundqvist, 51. Lasch. První zápas: 3:2, postoupila Frölunda.