Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové vstoupí do extraligy s omlazeným kádrem a skromnějšími ambicemi. Semifinalista minulých dvou ročníků patřil v uplynulé sezoně mezi adepty na mistrovský titul, teď ale vykročil po obměně mužstva jinou cestou.

"Tým prochází generační výměnou. Průměrný věk je 25 let," upozornil předseda představenstva klubu Miroslav Schön. "Na rozdíl od minulých let jsme si nestanovili žádný striktní cíl. Ale účast v play off je povinnost. V časovém horizontu pěti let bychom chtěli vybojovat titul," doplnil.

Z Mountfieldu odešlo 13 hráčů, a to i letité opory Jaroslav Bednář, René Vydarený, Jiří Šimánek, Bedřich Köhler či brankář Patrik Rybár. Jeho místo jedničky by měl zaujmout Jaroslav Pavelka.

Východočeši mají navíc nového kouče - na post hlavního trenéra se posunul dosavadní asistent Tomáš Martinec, který nahradil zkušeného Václava Sýkoru. Do mužstva se snaží zabudovat deset nových hokejistů. Většinou jde o mladíky, Hradec však získal i Daniela Rákose a Tomáše Linharta, kteří působili v minulosti v týmu velkého rivala Pardubicích.

"Tomáše Linharta bych chtěl vyzdvihnout. V obraně vypadá velmi dobře. V útoku se daří Matěji Chalupovi. Na svůj věk je výborně vyladěn, co se týče techniky. Dobře se jeví také odchovanci a mladíci ze Slovenska Matej Paulovič a Juraj Bezúch," řekl Bednář, jenž se z pozice kapitána přesunul na post sportovního manažera.

Nový kádr by měl předvádět jinou hru než ten bývalý. V minulé sezoně působila v Hradci velká jména, ale spíše starší hráči. Tomu byla přizpůsobena taktika, tým hrál spíše defenzivně a spoléhal na skvělé přesilovky řízené Bednářem i nynějším kapitánem Petrem Koukalem.

"Chceme být důrazní, aktivní, mít dobrý pohyb," uvedl Martinec. "Trenér má nějakou představu. Myslím, že to bylo vidět už v prvních zápasech," řekl Koukal.

Výsledky ale zatím nepřišly. V Lize mistrů odehrál Hradec čtyři utkání, z toho tři prohrál. A to se poměřil s protivníky, proti nimž byl papírovým favoritem, s Norimberkem a francouzským Rouenem. Neúspěchy v zápasech měly společného jmenovatele: zoufalou střelbu.

"Obraz hry je takový, jaký jsme si představovali, ale jsme zklamaní z koncovky. Proto není výsledný efekt takový, jak bychom chtěli. Čeká nás hodně práce, abychom uhráli v extralize jiné výsledky a dobře vstoupili do soutěže," okomentoval poslední duely Martinec.

Start extraligy bude zásadní. Zaprvé pro náladu v týmu, zadruhé kvůli známé náročnosti vedení. Šéf klubu Schön dokáže být velmi tvrdý. "Vím, že přijdou zápasy, které se nepovedou. Mladí udělají chyby, staří nemohou uhasit všechno. Proto se budu snažit být maximálně trpělivý. Ale i má trpělivost má někde hranice. V okamžiku, kdy uvidím, že tým dělá ostudu, zasáhnu velmi radikálně," prohlásil Schön.

H. Králové má dohodu s Mountfieldem o hokeji na dalších 6 let

Město Hradce Králové a společnost Mountfield v závěru srpna podepsaly dohodu o pokračování partnerství v extraligovém hokejovém klubu Mountfield HK na dalších šest let. ČTK to dnes řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Původní akcionářská dohoda byla uzavřena v srpnu 2013 a měla vypršet v srpnu 2019. Město i Mountfield mají v klubu po 50 procentech akcií. Nová akcionářská dohoda bude platit do léta 2024.

Primátor Fink vyjádřil s dohodou spokojenost. "Líbí se mi nastolený trend budovat několik let tým s mladými lidmi," řekl Fink. Podle předsedy představenstva Miroslava Schöna by se klub chtěl v budoucnu ucházet o titul s týmem, v němž by alespoň polovinu tvořili odchovanci hradeckého klubu.

Z nové akcionářské dohody plynou pro město obdobné závazky jako v posledních letech. Na činnost klubu bude každý z partnerů ročně dávat 22,5 milionu korun. Město bude dále dávat navíc 4,2 milionu korun na mládež a hradit ztrátu z provozu stadionu do výše 7,9 milionu. Celkem závazek města činí až 34,6 milionu korun ročně. Mountfield bude ještě dávat 420.000 korun na provoz stadionu, který patří městu.

Nezmění se ani poměry v představenstvu a dozorčí radě Mountfieldu HK. V sedmičlenném představenstvu budou mít Hradec Králové a Mountfield po třech zástupcích. Jedno místo, které nyní náleží městu, bude vyhrazeno pro zástupce sponzora. I dosud je toto místo obsazeno sponzorem klubu. Mountfield bude mít místo předsedy představenstva. V šestičlenné dozorčí radě budou mít Hradec Králové a Mountfield po třech zástupcích, město bude mít jako dosud předsedu dozorčí rady.

Za uplynulých pět sezon dosáhl klub Mountfield HK největšího úspěchu v ročníku 2016/17, kdy v extralize obsadil třetí místo. V uplynulé sezoně mužstvo nenaplnilo finálové ambice, vypadlo v semifinále play off s Třincem a obsadilo čtvrté místo.