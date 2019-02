Chomutov - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 41. kole extraligy Chomutov na jeho ledě 3:1 a vyhráli tak i čtvrtý vzájemný duel v sezoně. Dvěma góly přispěl k úspěchu Východočechů mladý střelec Radovan Pavlík. Předposlední Piráti popáté za sebou nebodovali.

Utkání sice začalo z obou stran hodně aktivně, ale ani jeden celek se nemohl dostat to vyložené šance. Až v sedmé minutě Růžička vybídl před brankou Havla, který však gólmana Maxwella ranou z první nepřekonal. Na druhé straně sám před Petersem selhal Miškář. V závěru úvodního dějství během přesilové hry Sklenář pohotovou tečí minul odkrytou branku hostů.

"Chtěli jsme hrát od začátku dobře od obrany, abychom nedostali v první třetině gól. Měli jsme totiž špatné začátky zápasů. Takže nám vlastně první třetina vyšla, protože i šance byly na obou stranách. Vstup do druhé třetiny už byl špatný," řekl chomutovský obránce Stanislav Dietz.

Na první gól se čekalo do 26. minuty, kdy střelu Cingela úspěšně tečoval Radovan Pavlík. Zanedlouho na něho navíc navázal Koukal během nabídnuté početní výhody a zajistil hostům dvoubrankový náskok.

"Byl to strašně těžký zápas s Chomutovem, protože jsou ještě více nahecovaní v takové situaci, jakou tady mají. Dali jsme se štěstím tři góly a jedeme domů se třemi body, kterých si vážíme," prohlásil Radovan Pavlík.

Po polovině duelu Havel v úniku vybojoval pro svůj tým přesilovku, v níž však všechny pokusy Pirátů lapil Maxwell. Strážce hostující branky si však vybral slabou chvíli ve 37. minutě, když se nechal od Sklenáře nachytat na první tyčce a bylo to 1:2.

Piráti v nástupu do třetího dějství neuspěli ve zbytku přesilovky, kterou si vybojovali před pauzou, takže mohl udeřit Mountfield v čele s Radovanem Pavlíkem, který proměnil samostatný únik. Nedlouho po sobě měli hosté možnost zvýšit ve dvou početních výhodách, skórem ale nepohnuli.

"Dostali jsme blbé góly, ale není to úplně o nich. Spíš je to o tom, že jsme dali jenom jeden gól. To je strašně málo. Měli jsme i přesilovku pět na tři, kterou jsme nevyužili," litoval Dietz.

Pět minut před koncem základní hrací doby mohli Piráti oživit naději na zvrat, když měli k dispozici minutu a 53 vteřin v pěti proti třem, čehož ale ve vyhrocené atmosféře a během power play v šesti proti třem nevyužili.

"Na hattrick jsem nemyslel, na kostce svítil stav 3:1 a hráli jsme ve třech. Jsme rádi, že jsme ubránili oslabení tři na pět a tři na šest, protože to byl zlomový moment zápasu. Říká se, že ten, co nevyužije dvounásobnou přesilovku, nevyhraje. Naštěstí se to potvrdilo," dodal Radovan Pavlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "První třetina vyzněla jasně pro Hradec, přehrával nás, ale my jsme na druhou stranu dobře bránili. Nějaké šance pochytal brankář Peters. Paradoxně ve druhé a třetí třetině jsme hráli slušně, ale druhá třetina rozhodla v náš neprospěch. Dostali jsme dva góly a Hradec si to v poslední třetině pohlídal. Rozhodlo také to, že jsme v poslední třetině nevyužili přesilovku pět na tři, abychom se vrátili zpět do zápasu a v posledních třech minutách zkusili v power play srovnat. Když se nevyužije přesilovka pět na tři, nemůžeme pomýšlet na to, abychom vyhráli zápas."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jeli jsme do Chomutova s vědomím, že to bude těžký zápas. Od nás nebyl výkon ideální a rádi bychom se prezentovali jiným hokejem. Byl to spíš takový boj z obou stran. Vyskytovalo se spousta nepřesností. Bodů z Chomutova si moc vážíme."

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. J. Sklenář (Chrpa, Dietz) - 26. R. Pavlík (Cingel, Vincour), 28. Koukal (Vincour, Smoleňák), 44. R. Pavlík. Rozhodčí: Hribik, Kika - J. Frodl, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 2984.

Sestavy:

Chomutov: Peters - Valach, L. Kovář, Knot, Dietz, Buchtela, Jank - J. Havel, V. Růžička ml., J. Sklenář - T. Svoboda, Huml, Marjamäki - Duda, Raška, Tomica - Chrpa, Gut, T. Koblížek. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Rákos, Lessio. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.