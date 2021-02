Hradec Králové i díky Růžičkovu hattricku porazil Zlín 5:2

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali ve 42. kole extraligy Zlín 5:2 a bodovali s Berany naplno i potřetí v sezoně. Prvním hattrickem v dresu Mountfieldu k tomu pomohl útočník Vladimír Růžička, který mužstvo posílil v létě z pražské Sparty. Syn kouče Východočechů Vladimíra Růžičky staršího zároveň ukončil patnáctizápasový gólový půst.

Týmy šly do utkání s neobvyklými brankáři. Hradeckou jedničku Mazance nahradil spolehlivý Lukeš, do zlínské branky se poprvé od začátku utkání v extralize postavil dvacetiletý Kořének.

Hostující mladík na začátku čelil přesilovce, zaměstnal ho dvakrát Růžička a Lev dokonce trefil tyč. Jenže poté se hra vyrovnala, hosté se také vrhli do útoku. V 7. minutě se jim to vyplatilo. Šlahař vyjel od levého mantinelu a trefil přesně horní roh, Lukeš neměl šanci.

Hostům radost dlouho nevydržela. Hned v následující minutě poslal skvělý pas obránce Blain na Růžičku, jenž únik zakončil přesnou ranou. Mountfield se vrátil do tlaku, skóre mohl změnit Kevin Klíma, ale Kořének tvrdou ránu zastavil. Ve 14. minutě ještě chytil Orsavův samostatný únik, hned poté se ale v jeho brankovišti strhla mela, po níž dotlačil puk do brány Růžička. Videorozhodčí potvrdil platnost gólu až po dvojím prozkoumání.

Druhá třetina byla spíše bojovná. Mountfiled ale byl dál lepší, hosté se jen velmi lopotně dostávali do šancí. Z toho vyplynulo, že domácí navýšili vedení. Nejprve se jim sice nevydařila přesilovka, ale po ní přišel zásah. Nejprve pálil Nedomlel, po něm se snažil dorážet Veselý. Neuspěl, přesto puk sebral, objel bránu a šikovně nahrál Pavlíkovi. Obránce potvrdil, že má nejtvrdší ránu v extralize a z voleje prostřelil Kořénka.

Další průběh byl herně jednoznačný, domácí ale šance neproměňovali. Neprosadili se Gaspar ani Smoleňák.

Do třetí třetiny lépe vstoupil Zlín. Snížit mohl Ondráček, ale promáchl. Hosté se snažili usilovně, jenže měli problém prosadit se do střeleckých pozic. Hradec si v klidu hlídal dvougólový náskok, přesto Zlín ještě duel dostal do napětí. V 50. minutě se perfektním volejem zdálky trefil Ondráček.

Hosté navíc chvíli poté dostali možnost hrát přesilovku. Ale místo toho, aby vyrovnali, poznali, proč má Hradec nejlepší hru v oslabení v extralize. Rychlík Kevin Klíma ujel, využil pádu obránce a únik zakončil nekompromisní střelou do horního rohu. V 56. minutě dorazil soupeře Růžička. Bekhendovou střelou dokončil hattrick a dal devátý gól v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání

Vladimír Růžička starší (Hradec Králové): "V žádná případě to nebyl jednoduchý zápas. Zlín hraje venku dobře, dobře brání. Bohužel jsme dostali první gól, ale naštěstí jsme skóre ještě během první třetiny otočili. Potom jsme byli pořád jeden nebo dva góly vepředu a už výhru udrželi. Směrem do útoku to špatné vůbec nebylo, ale když nás soupeř zatlačí, tak pořád malinko zmatkujeme. Bylo to hodně těžké, jsem rád, že kluci zápas zvládli. Pořád tam ale vidím hodně věcí, na kterých musíme pracovat a zlepšit je."

Martin Hamrlík (Zlín): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Jenže Hradec to rychle otočil, přišel druhý sporný gól. Sledovali jsme to na telefonech, vzali jsme si trenérskou výzvu kvůli bránění brankáře. Ale rozhodčí gól uznali, což nás poznamenalo, psychika šla dolů. Pak už jsme tahali za kratší konec. Ještě přišla chvilka naděje po gólu na 2:3, ale rozhodla branka v naší přesilovce. Musíme uznat, že jsme měli málo šancí. To bychom museli proměnit úplně všechno, abychom tady bodovali."

Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. V. Růžička ml. (Blain), 14. V. Růžička ml., 27. F. Pavlík (J. Veselý, Nedomlel), 52. Kevin Klíma, 56. V. Růžička ml. (Lev, Smoleňák) - 7. Šlahař (P. Sedláček), 50. J. Ondráček (Dufek, Gazda). Rozhodčí: Horák, Pražák - Špůr, Votrubec. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Jank, Graňák, Šalda, F. Pavlík, Gaspar - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Cingel, Smoleňák - Jergl, J. Veselý, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Zlín: Kořének - Ferenc, Řezníček, M. Novotný, D. Nosek, Žižka, Gazda, Matyáš Hamrlík - Vopelka, Fořt, Kubiš - J. Svoboda, Karafiát, Okál - J. Ondráček, Fryšara, Dufek - Šlahař, P. Sedláček, Sebera. Trenér: R. Svoboda.