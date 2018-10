Hrade Králové - Hokejisté Hradce Králové vyhráli i sedmé domácí utkání v sezoně a po vítězství 4:1 nad Vítkovicemi i nadále vedou tabulku soutěže. Hosté si naopak v 11. kole připsali čtvrtou prohru v řadě, zůstali však na osmém místě.

Hradec sice doma zatím ztratil pouhý bod, ale do zápasu šel se nepříliš pozitivní sérií. V součtu duelů v extralize a Lize mistrů nevyhrál už pětkrát v řadě za plný počet tří bodů.

V první třetině byl Mountfield sice opticky aktivnější, ale větší šance měli hosté. Do největší se dostal ve 14. minutě dorážející Kucsera, jenž ale zblízka minul. Druhou jasnou možnost měl v poslední minutě úvodní částu zkušený Tybor. Útočník se objevil před prázdnou hradeckou brankou, jenže puk mu přeskočil hokejku.

Hradečtí se sice tlačili do útoku, pokračovali v agresivní hře jako v minulých duelech, do větších možností se však nedostávali. Skórovat mohl v 17. minutě Radovan Pavlík, ocitl se sám před Bartošákem, ale prováhal správný moment ke střelbě.

Druhá část začala vítkovickou přesilovkou, a tudíž tlakem hostů. Mountifled nakonec nápor přežil, i když jednu chvíli hrál vlastně ve třech, protože bránící Chalupa ztratil hokejku.

Poté přišly nadějné situace pro hradecký tým. Otevřít skóre mohl Bičevskis, jenže zastavil ho výborný gólman Batošák. Další velkou šanci měl nejlepší střelec týmu Vincour, ale také on trefil ve 28. minutě Bartošáka. Jeho zákrok se ukázal jako zásadní, šestnáct vteřin po něm se totiž dostali hosté do vedení. Tybor se prosadil bekhendem, puk umířil do horní části branky.

Pro domácí asi byla inkasovaná branka pobídkou, aby zabrali. Povedlo se jim to, ještě do konce druhé části dokázali otočit výsledek. Ve 34. minutě se poprvé v sezoně trefil Vopelka, který skóroval tvrdou ranou při hře čtyři na čtyři. Do vedení poslal Východočechy sedmadvacet vteřin před koncem třetiny Paulovič. Obránce Zámorský objel branku, poté mu puk sklouzl z hokejky, ale dostal se k Paulovičovi, jenž nezaváhal.

Třetí část začali lépe Vítkovičtí. Kucsera nejprve trefil tyčku, poté sám hradecký gólman pomohl hostům k přesilovce pět na tři. Při oslabení se snažil vyhodit puk z pásma, ale poslal ho až do ochranné sítě. Ani devětačtyřicet vteřin dvojnásobné výhody však hostům k vyrovnáním nepomohlo.

Naopak v 50. minutě Mountfield Vítkovicím odskočil. Velmi dobrou formu potvrdil účastník posledního mistrovství světa do dvaceti let Radovan Pavlík, kterž pokořil Bartošáka ranou z voleje. Poté domácí drželi vedení, pomohl jim i oddechový čas, který si vzali už pět minut před koncem. Vítkovicím nezabrala ani hra bez gólmana, naopak domácí výhru potvrdil zadák Zámorský.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Konečně jsme měli slušný vstup do utkání. Nezačali jsme s přehnaným respektem jako v minulých zápasech. Bohužel, ve druhé třetině jsme neproměnili obrovskou šanci, po níž jsme mohli jít do vedení, a z protiútoku jsme dostali branku. Nakopnul nás gól při hře čtyři na čtyři a hlavně další trefa do šatny. Důležité bylo, že jsme ubránili oslabení. Velká pochvala pro speciální tým, který zvládl i vítkovickou přesilovku pět na tři. Ale pochvala míří do celé kabiny. Hráči zápas odmakali, za práci si vítězství zasloužili. Vítkovice mají totiž velmi kvalitní tým."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Budu krátký jako vždycky. Paradoxně se nám podařilo dostat Hradec, kam jsme potřebovali, ale nemáme hráče, ne neřekl bych hráče, ale neznáme způsob jak dopravit kotouč do branky. To nás zase limitovalo, obdobně jako v minulém zápase s Kometou. Odehrajeme solidní zápas, ale nejsme schopni dát více než dva góly."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Vopelka (Nedomlel, Rákos), 40. Paulovič (Zámorský, Rákos), 50. R. Pavlík (Vopelka, Cibulskis), 60. Zámorský (Vincour) - 28. Tybor (O. Roman, D. Květoň). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 6:4, navíc Paulovič (Hradec Kr.) 10 min. Bez využití. Diváci: 4807.

Sestavy:

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Paulovič, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - M. Chalupa, Bičevskis, Dragoun - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Černý - Schleiss, Lev, Szturc - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Toman, Pytlík, Dej. Trenéři: Petr a Trnka.