Hradec Králové díky Klímovi vyrovnal čtvrtfinále s Libercem

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 20. března 2023, Hradec Králové. Hráči Hradce Králové oslavují vyhrané utkání. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové vyrovnali stav čtvrtfinálové série extraligového play off s Libercem na 1:1. Ve druhém utkání na domácím ledě sice Mountfield ztratil vedení 2:0, zápas ale rozhodl v 58. minutě svým druhým gólem a třetím v sérii Kevin Klíma. Série na čtyři výhry bude pokračovat ve čtvrtek a v pátek na severu Čech.

Hradecký kouč Tomáš Martinec po úvodním nezdaru posadil na tribunu kapitána Radka Smoleňáka a v brankovišti dal důvěru před Henrim Kiviahem Matěji Machovskému.

Ten dlouho neměl těžší práci, Mountfield předvedl výrazně aktivnější nástup. V sedmé minutě ho od vedoucího gólu dělily centimetry, když Cingeľova dorážka prošla Kváčovi mezi nohama, ale puk se o tyčku zastavil na brankové čáře.

Ve druhé třetině už vyústila převaha domácích v první dva góly. Slovenský útočník Cingeľ okamžitě po přestávce zopakoval nedělní scénář, skóroval jen o dvě sekundy dřív, a ve 31. minutě zvýšil dorážkou Kevin Klíma. Obě branky potvrdili sudí u videa; tu druhou po trenérské výzvě liberecké střídačky.

Východočeši však následně litovali nevyužité přesilovky pět na tři, kterou hráli přes minutu. Bílí Tygři totiž v klasické výhodě snížili díky schované střele Melancona a najednou ovládali dění na ledové ploše. Hradecké vedení zachraňoval Machovský.

Ve 44. minutě ale nestačil na samostatný únik Frolíka, jenž měl se zpracováním puku velké potíže, přesto ho na poslední chvíli zvedl pod břevno. K obratu měl blízko Vlach, na druhé straně vychytal Okuliara skvělým zákrokem Kváča. Domácí dohrávali bez otřeseného Eberleho, jenž se po Nedomlelově hitu ze závěru druhé třetiny na led nevrátil.

Mountfield ubránil kritické oslabení po útočném faulu Okuliara a dvě minuty před třetí sirénou rozhodl. Právě Okuliar v protiútoku vybídl Kevina Klímu, který prostřelil Kváču mezi rukou a tělem. Liberec vyrovnání série neodvrátil ani v krátké hře šesti proti čtyřem.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Zápas byl opět vyrovnaný a měl podobný průběh jako v neděli. My jsme možná byli o trošičku lepší do přesilovky pět na tři, kterou jsme nevyužili, a tam se to trochu zlomilo. Zase jsme udělali hloupý faul, Liberec nás potrestal a dostali jsme ho na koně. Jsme ale rádi, že máme první bod."

Patrik Augusta (Liberec): "Další vyrovnané utkání, stav 2:2 vydržel skoro až do konce, ale soupeř tím jedním gólem vyhrál. Myslím, že takových zápasů uvidíme víc. Je to parádní série a těším se na další zápas."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Cingeľ (McCormack), 31. Kevin Klíma (Okuliar, Werek) 58. Kevin Klíma (Okuliar, Werek) - 36. Melancon (Birner, J. Vlach), 44. Frolík (Flynn). Rozhodčí: R. Šír, Vrba - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5371. Stav série: 1:1.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, Werek - Pilař, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Bulíř,Ordoš - J. Šír, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.