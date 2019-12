Hradec Králové čeká ve čtvrtfinále Ligy mistrů souboj s Zugem

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové nastoupí v úterý k úvodnímu čtvrtfinále Ligy mistrů proti Zugu. Aktuálně šestý tým švýcarské ligy v posledních zápasech prokázal velmi dobrou formu a na východě Čech by se měl představit v čele s reprezentačním útočníkem Janem Kovářem. Zápas začne v 18 hodin.

Mountfield je zatím nejdál, kam se mu v Lize mistrů podařilo dojít, ale končit zdaleka nechce. "Moc se na to těšíme. Reprezentujeme město i extraligu, teď už jsme navíc jediným zástupcem českého hokeje, což je i důkaz toho, že jsme to mysleli s účastí v Lize mistrů od začátku vážně," uvedl asistent trenéra Aleš Krátoška.

"Síla i kvalita soupeře je jasně daná a samozřejmě víme, že základní skupinou proběhli bez problémů a poradili si i s Plzní. Určitě nás nečeká nic lehkého, ale podobné to bylo i s Mannheimem. S ním jsme nakonec oba zápasy zvládli a postoupili," připomněl Krátoška.

Kvalitou přirovnal Zug k nejlepším týmům v soutěži. "Myslím, že jsou srovnatelní i třeba s Frölundou," připomněl Krátoška švédský celek, který vyhrál tři z dosavadních pěti ročníků. "Musíme se na to zase dobře připravit a udělat vše, abychom měli do odvety co možná nejlepší pozici," dodal.

Hokejisté Zugu v domácí soutěži pětkrát po sobě bodovali, z toho čtyřikrát vyhráli. Na vedoucí Curych ztrácejí devět bodů, mají ale dva zápasy k dobru. Devětadvacetiletý Kovář k tomu přispěl ve 23 startech stejným počtem bodů za sedm branek a 16 asistencí.

V rámci Ligy mistrů už v této sezoně konfrontaci s českým soupeřem absolvovali - ve skupině porazili doma Plzeň 5:2, na západě Čech prohráli 1:2 v nájezdech. Na úvod vyřazovacích bojů Zug přešel před finskou Tapparu Tampere po výsledcích 3:3 a 3:1.

Odveta ve Švýcarsku se odehraje v úterý 10. prosince. Vítěz narazí v semifinále na lepšího z bitvy mezi Djurgaardenem a Mnichovem, další dvojice tvoří Biel - Frölunda a Lulea - Lausanne. Vítěz šestého ročníku Ligy mistrů získá prémii 425 tisíc eur (téměř 11 milionů korun).