Hradec Králové čeká boj o finále Ligy mistrů

Stockholm - Hokejisté Hradce Králové rozehrají v úterý ve Stockholmu na ledě Djurgaardenu semifinále Ligy mistrů, kam oba celky postoupily poprvé. Východočeši ve čtvrtfinále uspěli díky výhře, kterou po domácí remíze vybojovali v odvetě v Zugu, tým ze švédské metropole si naopak s přehledem poradil s Mnichovem. Zápas začne v 19 hodin, odveta na východě Čech je na programu za týden od 18:00.

Královéhradečtí odcestovali na sever Evropy dnes leteckým speciálem. S touhou, aby vydrželi v soutěži až do úplného závěru. "Postupu do semifinále si moc vážíme. Chtěli jsme dojít daleko a od začátku jsme se k tomu upínali. Chceme samozřejmě udělat úspěch jak v Lize mistrů, tak v extralize. Měli jsme poměrně těžkou skupinu a vynikající soupeře v play off, takže postup mezi nejlepší čtyři je obrovský úspěch. Zároveň je to velká zkušenost pro kluky i celý klub," řekl trenér Tomáš Martinec.

Tuší, že ke zdolání nejbližšího protivníka bude zapotřebí opět maximální výkon. "Mannheim i Zug, přes které jsme přešli, jsou evropské velkokluby. Djurgaarden je další špičkový tým a na zápasy proti němu se moc těšíme. Ve Stockholmu se pokusíme vyhrát a udělat úspěšný první krok k tomu, abychom měli šanci do odvety. Chceme tam odehrát co nejlepší zápas a uhrát dobrý výsledek," prohlásil Martinec.

"Jsem hrdý na kluky, že jsme to dotáhli až sem a dokázali si, že to umíme hrát. Když každý bude hrát na 120 procent a půjdeme za tím jako tým, tak můžeme hrát s kýmkoliv," uvedl útočník Radek Smoleňák.

Zkušený hráč je přesvědčený o prospěšnosti konfrontace s nejlepšími evropskými kluby. "Zápasy v Lize mistrů nás jen posouvají. Je to pro nás dobrá konfrontace, hráli jsme proti Zugu zase s top týmem a čeká nás další. Musíme si z toho vzít ponaučení, ať už negativní, co jsme udělali, a nebo i pozitivní a odrazit se z toho," doplnil Smoleňák.

Mountfield se ocitl v ryze švédské konkurenci, neboť druhou semifinálovou dvojičku tvoří Lulea s obhájcem prvenství Frölundou. Indians loni vyhráli již potřetí za pět úvodních ročníků, vedle toho byli navíc i jednou ve finále v pozici poraženého týmu.

Vítěz šestého ročníku Ligy mistrů získá prémii 425 tisíc eur (téměř 11 milionů korun). Jediný finálový duel se odehraje 4. února.