Hradec Králové bude v Zugu hrát o semifinále Ligy mistrů

Praha - Hokejisté Hradce Králové budou v úterní odvetě v Zugu usilovat o postup do play off semifinále Ligy mistrů. V úvodním utkání na východě Čech se oba soupeři rozešli smírně 1:1, k postupu přes tým českého reprezentačního útočníka Jan Kováře tak potřebují hráči Mountfieldu jakoukoliv výhru. Zápas začne v 19:45.

Královéhradečtí mohou postupem ještě vylepšit svůj dosud nejlepší výsledek v Lize mistrů. A věří, že se jim to podaří. "Remíza je spravedlivá a dává stejné šance do odvety oběma týmům," prohlásil domácí trenér Tomáš Martinec.

Od domácí remízy odehrál tým v extralize dva zápasy s velmi odlišnými výsledky. Nejprve vyhrál přesvědčivě 4:0 ve Zlíně a následně vyšel střelecky naprázdno a podlehl doma Vítkovicím. "Bez vstřelené branky vyhrát nelze, neproměňujeme šance," konstatoval asistent trenéra Aleš Krátoška.

Právě na tuto stránku hry doplatili Východočeši i v úvodním souboji se švýcarským sokem. "Lidi nám radí, abychom trénovali střelbu. To je sice hrozně hezký, ale mi to děláme. Jenže tohle je věc, ze které se musíme dostat sami," řekl útočník Radek Smoleňák.

"Ve Švýcarsku to bude zase od začátku. Doma to máme rádi, fanoušci jsou skvělí, ale paradoxně hrajeme asi líp venku. Snad s námi lidi pojedou i do Zugu. Bylo by super, kdybychom postoupili a dál reprezentovali naše město i náš hokej," přál si brankář Marek Mazanec.

"Musíme vyhrát, jestliže chceme postoupit. Je to otevřené a nečeká nás nic jednoduchého. Očekáváme, že Zug bude doma ještě kvalitnějším týmem, než byl u nás. Neletíme tam v pozici favorita, ale myslíme si, že zodpovědným výkonem můžeme být úspěšní. A uděláme maximum, abychom úspěšní byli. Je to samozřejmě velká motivace jít dál," prohlásil Krátoška.

Soupeř opouštěl Hradec Králové v dobrém rozpoložení. "Je to pro nás dobrý výsledek do odvety," řekl kouč švýcarského mužstva Dan Tangnes.

Postupující narazí v semifinále na lepšího z bitvy mezi Djurgaardenem a Mnichovem, přičemž před odvetou v Německu má výrazně blíže k postupu švédský celek, který vyhrál doma 5:1. V dalších zápasech se utkají Lulea s Lausanne (2:1) a Biel s obhájcem prvenství Frölundou (3:2).

Vítěz šestého ročníku Ligy mistrů získá prémii 425 tisíc eur (téměř 11 milionů korun).