Hradec Králové bude proti Olomouci usilovat o šestou výhru za sebou

Praha - Hokejisté Hradce Králové budou po skalpu vedoucího Třince hrát v pátečním duelu 22. extraligového kola o šestou výhru v řadě. Na vedoucí Oceláře ztrácejí Východočeši čtyři body. Třinec změří síly s předposledním Kladnem. Na programu je celkem šest utkání, zajímavou konfrontaci nabídne i souboj desátého Brna s pátou Plzní.

Královéhradečtí zabodovali v posledních třech duelech naplno a dostali v nich celkem jen dvě branky. "Poté, co jsme přišli minule po utkání v Třinci do šatny, tak takovou náladu jsem za tu dobu v Hradci ještě nezažil. Fakt nám to funguje a každý to asi vidí," prohlásil brankář Štěpán Lukeš, jenž se ve středu dočkal reprezentační pozvánky před turnajem Karjala.

"Chceme pokračovat ve stejném hokeji i dál a toužíme se dotáhnout na Třinec. Olomouc byla vždy zarputilým soupeřem, teď tam mají navíc Davida Krejčího, který tomu mužstvu dává ofenzivní sílu. Gól ale může dát nejen Krejča, ale i další, určitě to není pouze o něm," dodal Lukeš.

Olomoučtí zažehnali sérii tří porážek výhrou nad Vítkovicemi (2:0), s Hradcem ale mají dlouhodobě nepříznivou bilanci a aktuálně i šňůru pěti proher ve vzájemných zápasech. "Co nám v minulých duelech nešlo - obranná hra jako celek, to jsme s Vítkovicemi hráli velice dobře," pochvaloval si kouč Zdeněk Moták. Hanákům scházejí zranění Konrád, Bambula a Černý.

Třinec jde i přes úterní domácí prohru s Hradcem do partie s Kladnem v pozici jasného favorita. Oceláři se Středočechy zabodovali v posledních sedmi zápasech, poraženi v řádné době odešli naposledy 19. listopadu 2013, ale Kladno pak několik sezon působilo v druhé nejvyšší soutěži. Slezané se potýkají s velkou marodkou a chybějí jim Hrňa, Marinčin, Marcinko, Daňo, M. Kovařčík a Kurovský.

Čtrnácté Kladno si za poslední tři utkání připsalo pouze bod a jeho manko na nejbližší soky narostlo na sedm bodů. "Je to nepříjemný, ale my chceme postupně sbírat každý bod. Tohle hodíme za hlavu a budeme koukat jen dopředu. Jedeme dál," nabádal mladý obránce Jiří Ticháček.

Kometě se stále nedaří vyškrábat se v tabulce do horní poloviny. V neděli přes dobře rozehraný zápas i solidní výkon podlehli Brňané Třinci (2:3). "Závěr jsme ztratili, což nás hrozně mrzí. Tým však zápas odmakal a odfáral," cenil si trenér Jiří Kalous.

Plzeň v poslední době střídá výhry s velmi těsnými porážkami. Naposledy Škoda nezvládla nájezdy s Českými Budějovicemi, nad nimiž přitom vedla během utkání už 3:1. "Všude nám scházel krok a taková ta šťáva z předchozích utkání. Nájezdy nám nevycházejí bohužel už od přípravy," řekl kouč Václav Baďouček.

Vítkovice sice v minulém kole prohrály v Olomouci, přesto mají z posledních pěti kol čtyři výhry a tím i sebevědomí před utkáním s Mladou Boleslaví, kterou v uplynulé sezoně čtyřikrát porazily.

"Boleslav má hokej založený na velkém pohybu. I my tomu tedy musíme přizpůsobit taktiku. Ale co musíme především, to je dodržování disciplíny. I herní i osobní," řekl trenér Miloš Holaň, který postrádá marody Flicka, Bukartse a Chlána.

Mladá Boleslav se po sérii čtyř utkání se ziskem jediného bodu vrací pozvolna na pozice, kde chtěla být. Bruslaři přijedou do Ostravy se sérií tří vítězství v zádech. "Semkli jsme se jako parta a zase nám to šlape," pochvaloval si obránce David Bernad, jenž v posledních zápasech zaskakoval v útoku.

České Budějovice dosáhly podruhé v sezoně na tři vítězství v řadě, o čtvrtý úspěch budou hráči Motoru bojovat s Pardubicemi. Třetí Dynamo pokračuje ve velmi dobrých výkonech, vyhrálo tři z posledních čtyř vystoupení. "Za chvilku bude reprezentační přestávka a před ní je důležité vyhrávat zápasy, aby byl větší klid na práci při pauze," řekl útočník Východočechů Lukáš Anděl.

Hokejisté Karlových Varů mají příležitost vzdálit se opět o něco více pozicím, kde to zavání sestupem. Před svými diváky přivítají Zlín, který vytěžil z 20 zápasů pouhých osm bodů a na západ Čech přijede s aktuální sérií čtyř zápasů bez bodového zisku.