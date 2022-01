Hradec Králové bude hájit roli lídra na ledě Sparty, Třinec se vrací do akce

Praha - Hokejisté Hradce Králové půjdou do pátečního 41. extraligového kola v roli lídra soutěže. Vedoucí pozici budou hájit v Praze proti domácí Spartě. O dva body druhý Třinec se po karanténě vrací do akce, ale prozatím jen na jediný zápas kvůli dalším pozitivním výsledkům testů na koronavirus. Oceláři změří síly s posledním Zlínem. Souboj celků, jimž se poslední zápasy výsledkově nevydařily, nabídne utkání v Plzni, kde se představí Liberec.

Sparta po třech výhrách zaváhala naposledy s Českými Budějovicemi. Od začátku října jsou tak tři zápasy po sobě maximem, v nichž Pražané dokázali uspět. "Udělali jsme hloupé chyby a předvedli špatný výkon. Kdybychom věděli, co musíme zlepšit, určitě bychom to okamžitě změnili. Chyby jsou bohužel z naší strany pořád stejné. Musíme si k tomu něco říct a konečně se už zvednout. Ne pořád dokola střídat výhry a prohry. Jinak to prostě nejde," řekl útočník Miroslav Forman.

Ve vzájemných zápasech uspěl už čtyřikrát v řadě tým hrající v roli hosta, z toho třikrát v této sezoně. Královéhradečtí tak mají domácím co vracet. I s ohledem na debakl 3:8 z konce listopadu. V metropoli se představí v roli extraligového lídra.

"Je to hezký, ale nemůžeme se na to moc koukat. Navíc Třinec nehrál. Je třeba se soustředit na každý zápas a vlétnout do každého utkání na sto procent. Samozřejmě je naším plánem a cílem pro zbytek základní části udržet pozici v první čtyřce," uvedl obránce Richard Nedomlel. "Proti Spartě to bude těžké. Nelze koukat na to, kde jsou v tabulce, protože mají neskutečně kvalitní kádr a my se na to musíme dobře připravit," dodal.

Třinec odehraje první zápas po týdenní karanténě, během které přišel o vedoucí postavení v extralize. Proti Zlínu nebude ještě v plné síle, neboť středeční testy, nutné pro výstup z izolace, odhalily pozitivní nález u několika dalších hráčů a členů realizačního týmu, kteří byli 5. ledna negativní. Poslední tým tabulky ale odmítl odložit zápas, a tak Oceláři nastoupí k utkání po deseti dnech a s tréninkovým mankem.

"Byli jsme ale během karantény v kontaktu s naším kondičním trenérem, rozeslal nám tréninkové plány. Kdo potřeboval, tomu klub zapůjčil kola a cvičební pomůcky. Každý, kdo se cítil dobře, se tak doma udržoval, aby to po návratu na led nebylo pro tělo takový šok,“ uvedl třinecký útočník Erik Hrňa. Oba týmy dělí v tabulce 53 bodů, poslední vzájemný duel ale vyhrál překvapivě Zlín.

Berani zůstávají na dně tabulky a jejich manko na předposlední Kladno narostlo opět na šest bodů. Rytíři mají navíc zápas k dobru. A pátečním kolem začne poslední třetina základní části. "Ty zápasy se strašně rychle krátí, to jsem nikdy nezažil," přiznal brankář Libor Kašík. Jeho tým ale dokázal v sezoně favorita notně potrápit. Vedle domácí výhry 2:1 v prodloužení prohráli Zlínští v Třinci těsně 1:2. "Musíme být psychicky silní, odolní a furt bojovat," nabádal Kašík.

Čtvrtá Plzeň prohrála třikrát po sobě. Naposledy vyšli Indiáni naprázdno na ledě Vítkovic (2:4). "Bohužel jsme se zase pohřbili sami, už asi třetí zápas. Měli jsme opět spoustu vyloučení a hlavně zbytečných," přiznal na klubovém webu útočník Jan Schleiss. "Je to škoda, že se stávají takové věci. Říkáme si to pořád dokola - musíme se z toho ponaučit a odehrát to příště lépe," dodal Schleiss.

Liberec po velmi povedeném období neuspěl dokonce ve čtyřech uplynulých utkáních. Tím posledním byla dohrávka 29. kola v Českých Budějovicích (4:5). "Podali jsme velmi špatný výkon, pro který se mi těžko hledají slova," netajil velké rozladění z výkonu svých svěřenců trenér Patrik Augusta.

Mladá Boleslav sbírá body výrazně více doma než v arénách soupeřů. V neděli v Hradci Králové prohráli Bruslaři venku počtvrté za sebou. Dotáhnout se blíže k první čtyřce se pokusí proti Karlovým Varům, jimž patří 13. místo a jsou tak mimo dvanáctku klubů, kterých se budou týkat vyřazovací boje o titul. Ve vzájemných duelech sezony bral vždy všechny body doma hrající tým.

Souboje Pardubic a Kladna se naproti tomu v obou případech protáhly. V tabulce třetí Dynamo nejprve vyhrálo doma 4:3 po nájezdech a pak i na ledě soupeře v Chomutově 5:4 v prodloužení. Pardubičtí půjdou do utkání na vlně tří výher, Rytíři naproti tomu proti Olomouci (2:0) utnuli sérii tří porážek.

Zápas Litvínova s České Budějovicemi byl kvůli pozitivním nálezům nemoci covid-19 v kádru Jihočechů odložen.

Statistické údaje před pátečními zápasy 41. kola extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 36 zápasů/34 bodů (15 branek + 19 asistencí) - Alexandre Mallet 37/14 (7+7). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,03 obdržených branek na zápas, úspěšnost zákroků 91,64 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,90, 91,50 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 3,14 a 91,28, Daniel Huf 2,94 a 90,77. Zajímavosti: - Oceláři se vrací do hry poprvé od 4. ledna od moravskoslezského derby na ledě Vítkovic. Kvůli koronavirové nákaze a karanténě si pak odložili tři zápasy a po duelu se Zlínem, s kterým se na změně termínu nedohodli, si přesunuli i nedělní zápas v Olomouci. - Třinec prohrál dva z posledních tří zápasů. - Oceláři doma vyhráli třikrát za sebou a ztratili během této série dva body. - Zlín prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Berani venku bodovali ve čtyřech z uplynulých šesti duelů a z toho třikrát vyhráli. - Třinec ve vzájemných zápasech bodoval třináctkrát za sebou a z toho jen třikrát prohrál. HC Škoda Plzeň (4.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 38/38 (18+20) - Tomáš Filippi 32/23 (11+12). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,29 a 92,50, Dominik Pavlát 2,89 a 88,64 - Petr Kváča 2,44, 91,48 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,54 a 87,27. Zajímavosti: - Plzeň třikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Škoda po pěti domácích výhrách za sebou naposledy před vlastním publikem podlehla Hradci Králové 2:3. - Liberec po sérii čtyř vítězství čtyřikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Bílí Tygři venku vyhráli dva z posledních tří duelů. - Liberec bodoval ve čtyřech z uplynulých pěti vzájemných zápasů a z toho třikrát vyhrál. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 38/27 (11+16) - Tomáš Vondráček 34/28 (17+11). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,38, 91,29 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,51, 90,76 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Filip Novotný 2,93, 91,31 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,83 a 89,72. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála tři z posledních čtyř duelů. - Bruslařský klub doma dvakrát za sebou naplno bodoval. - Karlovy Vary po dvou duelech s plným bodovým ziskem v pátek prohrály v Pardubicích 2:4. - Energie venku bodovala ve třech z posledních čtyři zápasů a z toho dvakrát vyhrála. - Karlovy Vary bodovaly ve třech z uplynulých čtyř vzájemných soubojů a z toho dvakrát zvítězily. - Tomáš Pospíšil z Mladé Boleslavi může nastoupit k 500. utkání v extralize, slovenského útočníka Mária Luntera čeká v neděli ve Zlíně 100. zápas v české nejvyšší soutěže. HC Dynamo Pardubice (3.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 5:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 38/36 (20+16) - Tomáš Plekanec 36/34 (8+26) . Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,25, 91,84 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,55, 91,76 a jednou udržel čisté konto - Landon Bow 3,41 a 89,79, David Stahl 8,18 a 78,57. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály třikrát za sebou a získaly jediný bod. - Dynamo doma prohrálo dva z uplynulých tří duelů. - Rytíři po sérii tří porážek v neděli doma porazili Olomouc 2:0. - Kladno venku sedmkrát v řadě prohrálo a získalo jediný bod. - Pardubice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrály. - Útočník Ondřej Roman z Pardubic může nastoupit k 500. zápasu v extralize. - Slovenský útočník Matej Paulovič z Pardubic dnes slaví 27. narozeniny. HC Sparta Praha (9.) - Mountfield Hradec Králové (1.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 8:3, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 35/43 (20+23) - Ahti Oksanen 38/35 (18+17). Statistiky brankářů: Alexander Salák 2,62, 89,95 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 3,14, 88,35 a jednou udržel čisté konto - Henri Kiviaho 1,93, 92,53 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,21, 91,56 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta po sérii tří vítězství prohrála v neděli doma s Českými Budějovicemi 1:5. - Pražané doma prohráli čtyři z posledních šesti zápasů. - Hradec Králové vyhrál šest z posledních sedmi duelů. - Mountfield vyhrál venku čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Sparta ve vzájemných zápasech bodovala sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrála. - Útočník Vladimír Sobotka ze Sparty může sehrát 200. zápas v extralize. Další program: Neděle 16. ledna - 42. kolo: 15:30 PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav (vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 1:3), 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (3:0, 3:1), Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (2:3 po sam. nájezdech, 1:4), Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň (1:8, 1:4), 16:40 HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (1:4, 4:3 po sam. nájezdech; ČT sport).