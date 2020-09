Hradec chce v extralize útočit na medailové pozice

Hradec Králové - Posunout se oproti minulé sezoně plánuje hokejový Hradec Králové. V nedokončeném ročníku extraligy skončil v základní části na osmém místě a musel do nakonec nedohraného předkola play off proti Karlovým Varům. Cílem Mountfieldu je nyní útok na medailové pozice.

"Chceme být na vyšších příčkách než vloni. Rádi bychom se pohybovali v rámci první šestky. Čtvrtfinále play off je naprostou samozřejmostí. Chceme zabojovat o medaili a doufáme, že se extraliga dohraje kompletní," prohlásil na tiskové konferenci generální manažer Aleš Kmoníček.

"Souhlasím s tím. I když můžeme teď něco vyhlašovat, ale ukáže se až na ledě," doplnil hlavní trenér Vladimír Růžička starší. "Jsem tady nějaké tři roky a máme nejlepší mužstvo," podotkl kapitán Radek Smoleňák.

Mužstvo doplnili obránci Jérémie Blain (Sparta), Bohumil Jank (Plzeň) a útočníci Kelly Klíma (Tucson), Vladimír Růžička mladší (Sparta) a Jakub Sklenář (Chomutov). "Přivedli jsme, koho jsme chtěli," prohlásil Kmoníček. "Nejsou jen do počtu, abychom mohli hrát ve čtyřech pětkách. Každý přinese kvalitu, kterou jsme potřebovali. A to hned," upozornil Smoleňák.

Navíc na začátku sezony, než se rozjede nový ročník NHL, budou v Hradci působit dva hráči se smlouvou v nejlepší soutěži světa. Útočník Matěj Chalupa v týmu hrál poslední tři roky, ale na jaře podepsal smlouvu s Chicagem. Nyní bude pokračovat.

Naopak po čtyřech letech se vrací Filip Hronek, odchovanec Mountfieldu. Zadák Detroitu přichází s nálepkou exkluzivní posily. "Myslím, že pro něj nějaké místo najdu. Je to nejlepší český bek," usmál se Růžička. "Je krása ho sledovat. Hroňas je o level výš než my všichni ostatní," velebil reprezentanta Smoleňák.

Hronek by měl v pátek poprvé naskočit do přípravného zápasu, Hradečtí se představí v Karlových Varech. Klub totiž nějakou dobu oddaloval podpis smlouvy, i když byl s hokejistou na všem domluvený. Důvod byl prostý, šlo o výši pojistky. "Bylo by to zbytečné. Filip měl enormní zájem u nás hrát," řekl Kmoníček.

Vedle pohybů v kádru, z kterého odešlo sedm hráčů, je změnou také Růžičkovo postavení. Od začátku ročníku je jediným hlavním koučem, v minulém se o tuto roli dělil s Tomášem Martincem. Navíc si vybral nové nejbližší spolupracovníky, jeho asistenty se stali David Kočí s Danielem Brandou. "Jsou to mladí trenéři, ale mají velké hráčské zkušenosti," vysvětlil šéf lavičky.

Klub jde do extraligy s rozpočtem přes 100 milionů korun. Podle současných pravidel by na jeho domácí zápasy mohlo přijít 3945 diváků. Celková kapacita stadionu je 6890 fanoušků.